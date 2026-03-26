Sin parrillas argentinas en el top 10 de World’s Best Steak Restaurants 2026: por qué quedó afuera Don Julio

La edición 2026 de World’s Best Steak Restaurants ya muestra su ranking completo en el sitio oficial. En el listado principal aparecen cuatro restaurantes argentinos: Fogón Asado, en el 22; Madre Rojas, en el 47; Elena, en el 54; y Happening, en el 82.

Fogón fue elegido en el puesto 22 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

La gran novedad para la escena local es que Don Julio no figura dentro de los puestos numerados del 1 al 101 porque este año el ranking creó una nueva distinción: Hall of Fire – The Best of the Best. El primer restaurante incorporado a esa categoría fue justamente la parrilla de Pablo Rivero, después de haber terminado número 1 durante tres años consecutivos.

Turistas de todas partes del mundo llegan a Don Julio a probar la exquisita carne argentina agustino.mercado

El texto firmado por el CEO y fundador, EF Knobelspies, explica que ese reconocimiento separado busca homenajear a restaurantes excepcionales por su consistencia, influencia y excelencia sostenida en la escena global de la carne.

Madre Rojas fue elegido en el puesto 47 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

La presencia argentina en esta primera parte del ranking vuelve a ubicar a Buenos Aires como una plaza fuerte dentro del circuito internacional de la carne. Además, en el puesto 96 figura Londres, Zoilo el proyecto que el argentino Diego Jacquet abrió en Londres, Inglaterra.

Elena fue elegido en el puesto 54 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

De esa manera, la presencia argentina en 2026 se reparte entre una distinción extraordinaria para Don Julio y cuatro lugares dentro del ranking general.

Happening fue elegido en el puesto 82 de World’s Best Steak Restaurants 2026 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

La foto del año pasado también ayuda a poner ese dato en contexto: en 2025 la Argentina había tenido cuatro restaurantes dentro del top 101, con Don Julio en el puesto 1, Fogón en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95.

Zoilo, el proyecto que el argentino Diego Jacquet abrió en Londres, Inglaterra, figura en el puesto 96 Instagram/World’s Best Steak Restaurants

El listado completo de World’s Best Steak Restaurants 2026

La Cúpula de El Capricho — Jiménez de Jamuz, España

Margaret — Sídney, Australia

Laia Erretegia — Hondarribia, España

I Due Cippi — Saturnia, Italia

Lana — Madrid, España

Casa Julián de Tolosa — Tolosa, España

Ibai — Londres, Reino Unido

AG — Estocolmo, Suecia

Burnt Ends — Singapur, Singapur

Bodega El Capricho — Jiménez de Jamuz, España

Firedoor — Sídney, Australia

The Eighty Six — Nueva York, Estados Unidos

Hawksmoor St. Pancras — Londres, Reino Unido

Aalia — Sídney, Australia

Asador Bastian — Chicago, Estados Unidos

Arkhé Bar & Dining — Adelaida, Australia

Brat — Londres, Reino Unido

Fireside — Hong Kong, China

Gillis — Gante, Bélgica

Agnes — Brisbane, Australia

Cote Korean Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos

Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina

Carcasse by Dierendonck — Koksijde, Bélgica

Tributo — Quito, Ecuador

Miller & Lux — San Francisco, Estados Unidos

Born & Bred — Seúl, Corea del Sur

Gran Torino — Sídney, Australia

Hanu — Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Steer Dining Room — Melbourne, Australia

Nikuya Tanaka — Singapur, Singapur

Victor Churchill — Melbourne, Australia

Elisa — Vancouver, Canadá

The Grill at The International — Sídney, Australia

La Tête d’Or by Daniel — Nueva York, Estados Unidos

Lutyens Grill — Londres, Reino Unido

Porteño — Sídney, Australia

Asador Nicolás — Tolosa, España

Rockpool Bar & Grill — Sídney, Australia

La Braseria — Osio Sotto, Italia

Daniel’s Miami — Coral Gables, Estados Unidos

Gwen — Los Ángeles, Estados Unidos

Blok — Talbot Green, Reino Unido

Capa — Copenhague, Dinamarca

Amaren — Bilbao, España

The Devonshire — Londres, Reino Unido

Char Fuego y Brasas — Adeje, España

Madre Rojas — Buenos Aires, Argentina

The Gidley — Sídney, Australia

Niku Steakhouse — San Francisco, Estados Unidos

Beefbar — Mónaco, Mónaco

Jacobs & Co Steakhouse — Toronto, Canadá

Vuur — Stellenbosch, Sudáfrica

Clover Grill — París, Francia

Elena — Buenos Aires, Argentina

Chelsea Grill — Londres, Reino Unido

Anahi — París, Francia

Los 33 — Madrid, España

Jeffrey’s — Austin, Estados Unidos

20 Chapel — Marrickville, Australia

11 Woodfire — Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Magma by Dany Karam — Sídney, Australia

Gimlet — Melbourne, Australia

Linny’s — Toronto, Canadá

Williams Butchers Table — Zúrich, Suiza

Prime + Proper — Detroit, Estados Unidos

Grill Royal — Berlín, Alemania

American Cut — Nueva York, Estados Unidos

Keens Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos

Sperling & Co — Estocolmo, Suecia

Txula Steak — Nueva York, Estados Unidos

Bazaar Meat New York — Nueva York, Estados Unidos

Brutus Tavern — Atenas, Grecia

Swift & Sons — Chicago, Estados Unidos

Maven — Amberes, Bélgica

Regina Bistecca — Florencia, Italia

Firewood — George Town, Malasia

SK Steak & Oyster — Brisbane, Australia

Carna by Dario Cecchini — Hong Kong, China

Matilda 159 Domain — Melbourne, Australia

The Steak House — Hong Kong, China

Meatmaiden — Melbourne, Australia

Happening — Buenos Aires, Argentina

Shatōburian — Singapur, Singapur

Gage & Tollner — Nueva York, Estados Unidos

Shell House — Sídney, Australia

Beef & Glory — Viena, Austria

Gallaghers — Nueva York, Estados Unidos

Bistecca Tuscan Steakhouse — Singapur, Singapur

The Grand Bar & Grill — Helsinki, Finlandia

Sagardi — Londres, Reino Unido

Fat Rabbit — St. Catharines, Canadá

Carnal Steak House — Barcelona, España

The Cut Bar & Grill — Sídney, Australia

Soichiro Japanese Steak House — Yakarta, Indonesia

Grill Americano — Melbourne, Australia

Zoilo — Londres, Reino Unido

Bistecca — Sídney, Australia

The Blockman — Johannesburgo, Sudáfrica

Guinea Grill — Londres, Reino Unido

Izzy’s Steaks & Chops — San Francisco, Estados Unidos

Brabo — Barcelona, España

Qué lugar había tenido la Argentina en 2025

La edición 2025 había dejado una marca fuerte para el país. Don Julio encabezó el ranking mundial, mientras que Fogón Asado quedó en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95. Ese desempeño consolidó a la Argentina como una referencia insoslayable en este tipo de listas internacionales.

Con esa base, la publicación escalonada de 2026 se sigue con especial atención desde Buenos Aires. Todavía resta conocer el tramo decisivo del ranking, pero los primeros anuncios ya confirman que la escena local volvió a meterse entre los nombres destacados del mapa global de la carne.