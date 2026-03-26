Sin parrillas argentinas en el top 10 de World’s Best Steak Restaurants 2026: por qué quedó afuera Don Julio

La lista completa ya quedó publicada en el sitio oficial: Fogón Asado, Madre Rojas, Elena y Happening son los argentinos que figuran entre los 101; la nueva categoría para reconocer a restaurantes excepcionales"
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La edición 2026 de World’s Best Steak Restaurants ya muestra su ranking completo en el sitio oficial. En el listado principal aparecen cuatro restaurantes argentinos: Fogón Asado, en el 22; Madre Rojas, en el 47; Elena, en el 54; y Happening, en el 82.
La gran novedad para la escena local es que Don Julio no figura dentro de los puestos numerados del 1 al 101 porque este año el ranking creó una nueva distinción: Hall of Fire – The Best of the Best. El primer restaurante incorporado a esa categoría fue justamente la parrilla de Pablo Rivero, después de haber terminado número 1 durante tres años consecutivos.
El texto firmado por el CEO y fundador, EF Knobelspies, explica que ese reconocimiento separado busca homenajear a restaurantes excepcionales por su consistencia, influencia y excelencia sostenida en la escena global de la carne.
La presencia argentina en esta primera parte del ranking vuelve a ubicar a Buenos Aires como una plaza fuerte dentro del circuito internacional de la carne. Además, en el puesto 96 figura Londres, Zoilo el proyecto que el argentino Diego Jacquet abrió en Londres, Inglaterra.
De esa manera, la presencia argentina en 2026 se reparte entre una distinción extraordinaria para Don Julio y cuatro lugares dentro del ranking general.
La foto del año pasado también ayuda a poner ese dato en contexto: en 2025 la Argentina había tenido cuatro restaurantes dentro del top 101, con Don Julio en el puesto 1, Fogón en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95.
El listado completo de World’s Best Steak Restaurants 2026
- La Cúpula de El Capricho — Jiménez de Jamuz, España
- Margaret — Sídney, Australia
- Laia Erretegia — Hondarribia, España
- I Due Cippi — Saturnia, Italia
- Lana — Madrid, España
- Casa Julián de Tolosa — Tolosa, España
- Ibai — Londres, Reino Unido
- AG — Estocolmo, Suecia
- Burnt Ends — Singapur, Singapur
- Bodega El Capricho — Jiménez de Jamuz, España
- Firedoor — Sídney, Australia
- The Eighty Six — Nueva York, Estados Unidos
- Hawksmoor St. Pancras — Londres, Reino Unido
- Aalia — Sídney, Australia
- Asador Bastian — Chicago, Estados Unidos
- Arkhé Bar & Dining — Adelaida, Australia
- Brat — Londres, Reino Unido
- Fireside — Hong Kong, China
- Gillis — Gante, Bélgica
- Agnes — Brisbane, Australia
- Cote Korean Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos
- Fogón Asado — Buenos Aires, Argentina
- Carcasse by Dierendonck — Koksijde, Bélgica
- Tributo — Quito, Ecuador
- Miller & Lux — San Francisco, Estados Unidos
- Born & Bred — Seúl, Corea del Sur
- Gran Torino — Sídney, Australia
- Hanu — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Steer Dining Room — Melbourne, Australia
- Nikuya Tanaka — Singapur, Singapur
- Victor Churchill — Melbourne, Australia
- Elisa — Vancouver, Canadá
- The Grill at The International — Sídney, Australia
- La Tête d’Or by Daniel — Nueva York, Estados Unidos
- Lutyens Grill — Londres, Reino Unido
- Porteño — Sídney, Australia
- Asador Nicolás — Tolosa, España
- Rockpool Bar & Grill — Sídney, Australia
- La Braseria — Osio Sotto, Italia
- Daniel’s Miami — Coral Gables, Estados Unidos
- Gwen — Los Ángeles, Estados Unidos
- Blok — Talbot Green, Reino Unido
- Capa — Copenhague, Dinamarca
- Amaren — Bilbao, España
- The Devonshire — Londres, Reino Unido
- Char Fuego y Brasas — Adeje, España
- Madre Rojas — Buenos Aires, Argentina
- The Gidley — Sídney, Australia
- Niku Steakhouse — San Francisco, Estados Unidos
- Beefbar — Mónaco, Mónaco
- Jacobs & Co Steakhouse — Toronto, Canadá
- Vuur — Stellenbosch, Sudáfrica
- Clover Grill — París, Francia
- Elena — Buenos Aires, Argentina
- Chelsea Grill — Londres, Reino Unido
- Anahi — París, Francia
- Los 33 — Madrid, España
- Jeffrey’s — Austin, Estados Unidos
- 20 Chapel — Marrickville, Australia
- 11 Woodfire — Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Magma by Dany Karam — Sídney, Australia
- Gimlet — Melbourne, Australia
- Linny’s — Toronto, Canadá
- Williams Butchers Table — Zúrich, Suiza
- Prime + Proper — Detroit, Estados Unidos
- Grill Royal — Berlín, Alemania
- American Cut — Nueva York, Estados Unidos
- Keens Steakhouse — Nueva York, Estados Unidos
- Sperling & Co — Estocolmo, Suecia
- Txula Steak — Nueva York, Estados Unidos
- Bazaar Meat New York — Nueva York, Estados Unidos
- Brutus Tavern — Atenas, Grecia
- Swift & Sons — Chicago, Estados Unidos
- Maven — Amberes, Bélgica
- Regina Bistecca — Florencia, Italia
- Firewood — George Town, Malasia
- SK Steak & Oyster — Brisbane, Australia
- Carna by Dario Cecchini — Hong Kong, China
- Matilda 159 Domain — Melbourne, Australia
- The Steak House — Hong Kong, China
- Meatmaiden — Melbourne, Australia
- Happening — Buenos Aires, Argentina
- Shatōburian — Singapur, Singapur
- Gage & Tollner — Nueva York, Estados Unidos
- Shell House — Sídney, Australia
- Beef & Glory — Viena, Austria
- Gallaghers — Nueva York, Estados Unidos
- Bistecca Tuscan Steakhouse — Singapur, Singapur
- The Grand Bar & Grill — Helsinki, Finlandia
- Sagardi — Londres, Reino Unido
- Fat Rabbit — St. Catharines, Canadá
- Carnal Steak House — Barcelona, España
- The Cut Bar & Grill — Sídney, Australia
- Soichiro Japanese Steak House — Yakarta, Indonesia
- Grill Americano — Melbourne, Australia
- Zoilo — Londres, Reino Unido
- Bistecca — Sídney, Australia
- The Blockman — Johannesburgo, Sudáfrica
- Guinea Grill — Londres, Reino Unido
- Izzy’s Steaks & Chops — San Francisco, Estados Unidos
- Brabo — Barcelona, España
Qué lugar había tenido la Argentina en 2025
La edición 2025 había dejado una marca fuerte para el país. Don Julio encabezó el ranking mundial, mientras que Fogón Asado quedó en el 35, Elena en el 56 y Hermanos en el 95. Ese desempeño consolidó a la Argentina como una referencia insoslayable en este tipo de listas internacionales.
Con esa base, la publicación escalonada de 2026 se sigue con especial atención desde Buenos Aires. Todavía resta conocer el tramo decisivo del ranking, pero los primeros anuncios ya confirman que la escena local volvió a meterse entre los nombres destacados del mapa global de la carne.
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