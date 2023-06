Cuáles son los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. Hay un solo argentino en el ranking 2023 más importante de gastronomía mundial

Hoy se dio a conocer la lista de los World´s 50 Best Restaurants, en una ceremonia en Valencia, España

En una ceremonia realizada esta noche en el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (España), se dio a conocer el ranking 2023 de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (World’s 50 Best Restaurants), en el que el podio se repartió entre Perú y España: Central (N°1) en Lima; Disfrutar (N°2) en Barcelona y Diverxo (N°3) en Madrid.

La Argentina tuvo un solo representante en la lista. En su quinto año dentro del preciado ranking global, la parrilla palermitana Don Julio, que comanda Pablo Rivero junto al chef Guido Tassi, ocupó el N°19 (su puesto anterior en el ranking 2022: el N°14).

Los miembros de Central, en el escenario del Teatro de la Ópera de Les Arts, en Valencia

Así fue presentado durante la ceremonia: “El No.19 es una verdadera institución para la carne a la parrilla a la perfección... con sede en Buenos Aires, ¡es Don Julio! Quien lo visite encontrará cortes alimentados con pasto de primera calidad, que son besados por las llamas y servidos junto con algunos de los mejores vinos de toda América Latina”.

Ya en 2018, el restaurante ubicado en la esquina de Gurruchaga y Guatemala fue reconocido con el Art of Hospitality Award (premio del arte de la hospitalidad); en 2020, Rivero llevó a Don Julio al nivel más alto de la gastronomía como El Mejor Restaurante de Latinoamérica, y en la última edición del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina (la 2022) ocupó el segundo lugar.

Don Julio es, ante todo, parrilla argentina: carne de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto en las afueras de Buenos Aires, que se almacena a temperatura y humedad controladas durante al menos 21 días hasta alcanzar la madurez óptima. Pero Don Julio también es el aporte de Guido Tassi, chef asesor y gran experto en el arte de los embutidos, así como Don Julio no deja de ser su carta de vinos -una de las más interesantes de la ciudad-, resultado del fanatismo de Rivero, que además de conocer mucho de carne, es sommelier.

Pablo Rivero, en su ya clásica parrilla Don Julio Martin Lucesole

Los 50 mejores del mundo

El ranking de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo surge de la votación anónima de más de 1.000 expertos (periodísticas, críticos, cocineros) que eligen mediante un procedimiento de votación estructurado y auditado a los mejores establecimientos del mundo. El año pasado, el primer puesto había quedado en manos de Geranium, de Copenhague (Dinamarca), que ahora pasó a integrar la lista de números uno Best of the Best (y por lo tanto no pueden competir en el ranking); mientras que el segundo lugar fue para el restaurante Central y el tercero para Disfrutar.

En la ceremonia también se entregaron los premios individuales: el premio One to Watch, que fue para el chef Kwame Onwuachi por su restaurante neoyorquino Tatiana. El premio a la Mejor Chef Femenina del Mundo fue para Elena Reygadas por su trabajo en uno de los restaurantes destacados de la Ciudad de México, Rosetta. Y, finalmente, el chef vasco Andoni Luis Aduriz recogió el Premio Icono por su trabajo en Mugaritz.

Mauro Colagreco entregó el premio al restaurante sustentable

El premio al restaurante sustentable quedó en manos de FYN, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y fue entregado por el chef platense Mauro Colagreco, del restaurante Mirazur (Francia). El de mejor pastelera fue para Pía Salazar, de Quito, y el de Mejor Sommelier para Miguel Ángel Millán, del restaurante español Diverso. El Hospitality Award quedó en manos de Alchemy, de Copenhague (Dinamarca)

Andoni Luis Aduriz, ganador del Premio Icono por su trabajo en Mugaritz

La lista completa de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo es la siguiente:

Central (Lima, Perú)

Disfrutar (Barcelona, España)

Diverxo (Madrid, España)

Asador Etxebarri (Atxondo, España)

Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

Maido (Lima, Perú)

Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

Atomix (Nueva York, Estados Unidos)

Quintonil (Ciudad de México, México)

Table by Bruno Berjus (Paris, Francia)

Trèsind Studio (Dubai, Emiratos Arabes)

A Casa Do Porco (San Pablo, Brasil)

Pujol (Ciudad de México, México)

Odette (Singapur, Singapur)

Le Du (Bangkok, Tailandia)

Reale (Castel Di Sangro, Italia)

Gaggan Anad (Bangkok, Tailandia)

Steirereck (Viena, Austria)

Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

Quique Dacosta (Denia, España)

Den (Tokio, Japón)

Elkano (Getaria, España)

Kol (Londres, Inglaterra)

Septime (París, Francia)

Belcanto (Lisboa, Portugal)

Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

Florilege (Tokio, Japón)

Kjolle (Lima, Perú)

Boragó (Santiago de Chile, Chile)

Frantzén (Estocolmo, Suecia)

Mugaritz (San Sebastián, España)

Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia)

El Chato (Bogotá, Colombia)

Uliassi (Senigallia Italia)

Ikoyi (Londres, Inglaterra)

Plénitude (París, Francia)

Sézanne (Tokio, Japón)

The Clove Club (Londres, Inglaterra)

The Jane (Amberes, Bélgica)

Restaurante Tim Rau (Berlín, Alemania)

Le Calandre (Rubano, Italia)

Piazza Duomo (Alba, Italia)

Leo (Bogotá, Colombia)

Le Bernardin (Nueva York. EE.UU.)

Bonelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

Orfali Bros Bistro (Dubai, Emiratos Árabes)

Mayta (Lima, Perú)

La Grenouillere (La Madeleine-sous-Montreuil, Francia)

Rosetta (Ciudad de México, México)

The Chairman (Hong Kong)

