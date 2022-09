Día del consumo responsable. Chefs se unen en una campaña para desalentar el manejo después de beber

“Disfrutamos cuando te servimos y te vemos disfrutar, pero no podemos disfrutar si no te cuidás”, dice Pablo Rivero, propietario de la parrilla Don Julio y una de las personalidades de la gastronomía argentina que se suman a la campaña #MoveteResponsable que hoy, en el Día Internacional del Consumo Responsable, busca generar conciencia sobre el la problemática de beber alcohol y luego manejar.

“Beber responsablemente no es una ley, es una obligación moral con nosotros mismos y con el prójimo”, agregó por su parte el chef Fernando Trocca, propietario del restaurante Mostrador Santa Teresita, quien también se sumó a la campaña organizada por Bodegas de Argentina, campaña que incluso cuenta con la colaboración de la plataforma de movilidad Uber, que ofrecerá descuentos.

A partir de las 19, los usuarios de Uber recibirán un código de descuento por el Día Internacional del Consumo Responsable

Como parte de la campaña, quienes hoy pidan un auto a través de la app de Uber después de las 19 horas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata tendrán un descuento del 25%. “Nuestro compromiso con la movilidad tiene como eje central la seguridad. Estamos muy entusiasmados de sumarnos a esta iniciativa que promueve hábitos responsables para el bienestar de toda la comunidad”, comentó Eli Frías, de Uber Cono Sur.

La iniciativa obviamente apunta a desalentar el manejo después de haber consumido alguna bebida alcohólica, independientemente de los niveles permitidos en los distintos distritos del país. “La comunicación y difusión del consumo responsable de vino es una tarea permanente que se viene impulsando en conjunto con las bodegas, escuelas de gastronomía, medios de comunicación e instituciones comprometidas con el impulso de la responsabilidad individual”, dijo Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina.

La campaña cuenta con el apoyo de reconocidos chefs y bartenders del país como -además de Rivero y Trocca- Tato Giovannoni (Florería El Atlántico, Buenos Aires), Lucas Bustos (Sagrada Cocina, Mendoza), Mona Gallosi (Punto Mona, Buenos Aires), Fernanda Sarasa (Sarasanegro, Mar del Plata), Julio Figueroa (IDA, Córdoba) y Javier Rodríguez (El Papagayo, Córdoba) quienes promueven desde sus bares y restaurantes la importancia de un consumo responsable y moderado de alcohol durante las comidas.

Pablo Rivero, propietario de la multipremiada parrilla Don Julio

“La conciencia del consumo responsable de alcohol es de todos, no solo del que bebe sino también del que le sirve, de los que nos dedicamos a darle de disfrutar a la gente -sostiene Pablo Rivero, de Don Julio-. Hacer disfrutar a la gente también es colaborar con que lleguen a su casa. Por eso debemos hacernos cargo de que muchas veces hay que afrontar esta situación en la que hay que decir “hasta acá”. Tenemos esa potestad y lo hacemos por amor, por cuidarlos. Nuestro servicio no termina cuando el cliente sale del restaurant, sino cuando llega a su casa y nos recuerda al otro día. Hagamos que esto pase”.

Claves del consumo responsable

Conviene entonces recordar las claves de un consumo responsable, que son enumeradas por Patricia Ortiz:

Evitá beber cuando vas a conducir

Intercalá cada ingesta de vino con un vaso de agua. El agua ayuda a mantenerte hidratado de manera constante

Acompaña el vino siempre con alguna comida, de esta manera vas a metabolizar mucho mejor el alcohol ingerido. La concentración de alcohol en sangre sube drásticamente si se hace con el estómago vacío.

Sé responsable por vos y por los demás. Elegí ser responsable, compartí esta cultura y cuídate.

Las embarazadas y menores de 18 años no deben beber alcohol

“No existe un consumo responsable del alcohol si solo se considera que el m-ismo es tomar poco -afirmó Fernanda Sarasa, sommelier y propietaria del restaurante Sarasanegro de Mar del Plata-. La responsabilidad es también pensar no solo en nosotros, sino también en el prójimo. Por lo tanto, si tomaste mucho, poco o casi nada no manejes, y de ser posible no permitas que otros lo hagan. Usá los medios de transporte disponibles para llegar seguro a tu casa”.