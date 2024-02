¿Cuál es el mejor momento? ¿Cómo evitar las filas interminables? ¿Es posible ahorrar dinero? Las familias abrumadas recurren a expertos para resolverlo

NUEVA YORK.– El año pasado, Rob Kayris y su familia de seis habían decidido gastarse “una carretilla de dinero” en un viaje a Disney y querían aprovecharlo al máximo. Por eso, un par de meses antes de las vacaciones, tomaron una clase para interiorizarse sobre el funcionamiento de la aplicación Genie Plus, el nuevo sistema de reserva de entradas para las diferentes atracciones. Pocos días antes del viaje, planeado para febrero, volvieron a repetir la clase.

“Si no sabés bien cómo funciona, podés llegar a perder dos o tres días antes de entender qué es cada cosa”, dice Rob.

Disney siempre ha sido el sueño de las personas a las que les gusta planificar todo, y la pesadilla de los desorganizados… ¿Cuál es el mejor momento del año para ir? ¿Cómo ahorrar dinero? ¿Hay alguna posibilidad de evitar las filas interminables?

David Semanoff, dueño de una empresa de relaciones públicas que visita los parques de Disney desde que era chico, distribuye entre sus amigos una guía “para principiantes”: 10 páginas con consejos sobre las diferentes atracciones, lugares para comer, la interacción con los personajes que uno se va cruzando, y qué hacer si llueve (“¡pónganse la capa de lluvia y vayan al parque!”).

Agentes de viaje, youtubers, influencers, blogueros, amigos con experiencia, expertos en Disney y servicios pagos como Touring Plans han llenado ese vacío de conocimientos y ayudan a las abrumadas familias a imaginar y planear las vacaciones de sus sueños a pesar de la disparada de los precios. Algunos visitantes optan por tours VIP que cuestan entre 450 y 900 dólares la hora, a lo que hay que sumar la entrada general al parque. Otros contratan los servicios de algún guía independiente, una actividad que Disney viene intentando eliminar.

La pandemia sumó un nuevo nivel de complicación a toda la historia, y después, en 2021, llegó el trastorno definitivo: en vez del viejo sistema de reservas gratuito, la empresa introdujo uno que es pago, que obliga a levantarse temprano y que consume toda la batería del celular. Con el sistema Genie Plus, que permite hacer reservas desde las 7 de la mañana, la organización de las vacaciones se transformó directamente en un deporte de competición. Y por supuesto, también abrió todo un nuevo mundo de posibilidades para los “consejeros”.

Grand Floridian Resort and Spa, hotel ubicado en Magic Kingdom Charles W. Luzier - Reuters

Uno de ellos es Brooke Raybould, creadora de contenidos de redes sociales que vende una guía digital, “Disney World para Mamis”, de 200 páginas por 40 dólares. El año pasado, se viralizó su video de TikTok sobre su estrategia madrugadora para encarar el Magic Kingdom con sus cuatro hijos, llegando al parque a las 7.20 de la mañana.

Los desprevenidos pueden quedarse desconcertados con la jerga. Las “filas exprés” permiten evitar las largas filas de espera comunes (standby lanes), para ingresar más rápido a un juego. La forma de acceder a un puesto en las filas exprés es a través de Genie Plus, salvo que paguemos una fila exprés individual, una opción solo disponible para algunas atracciones y para la que no hace falta pasar por Genie Plus. Las filas exprés individuales pueden reservarse desde las 7 AM para los visitantes que se hospedan en el resort de Disney o directamente en las ventanillas del parque desde el horario de apertura para el resto de los visitantes. Las filas virtuales para los juegos y atracciones más populares o más nuevos son gratuitas, pero el horario de reserva también arranca a las 7 y el cupo suele llenarse rápidamente.

Las filas exprés individuales pueden reservarse desde las 7 AM para los que se hospedan en el resort de Disney o directamente en las ventanillas del parque desde el horario de apertura para el resto de los visitantes Joe Burbank - Orlando Sentinel

Los foros online de planificadores están llenos de recién llegados totalmente estresados que no logran descifrar la diferencia entre una fila virtual y una exprés, o preocupados por la posibilidad de que “el sistema se caiga” mientras están esperando. “La gente me llama al borde del llanto”, dice Jacquie Murphy, planificadora de viajes de la agencia Kingdom Elite Travel.

Consejos útiles

Jessica Mickelson tiene 39 años y creó Well Hello Magic, un negocio de planificación para visitas a Disney. Jessica prefiere ir a los parques a finales de agosto y septiembre, cuando termina el verano boreal y las multitudes son más manejables. Para el día de la visita, sugiere seguir los siguientes pasos a partir de las 7 de la mañana. Primero, sumarse a la fila virtual para subir a las atracciones más populares sin pagar de más. A continuación, utilizar el servicio Genie Plus –que se puede pagar desde la medianoche anterior– para elegir la primera atracción a la que iremos. Finalmente, a los que se hospedan en los resorts de Disney les conviene sacar dos filas relámpago individuales: para reservar esos espacios, los demás visitantes tienen que esperar a que abra el parque.

El restaurante Be Our Guest es uno de los más populares Disney

Para David, el mejor consejo es reservar una habitación en uno de los resorts de Disney, que permite asegurarse desde las 7 AM un lugar en las atracciones más codiciadas. Sus recomendaciones concluyen con el consejo más difícil: “¡Acordate de pasarla bien! Disney puede ser estresante y por momentos irritante, así que a respirar profundo y disfrutar”.

