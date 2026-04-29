Tiramisú récord: más alto que un rascacielos

El récord del salame más largo del mundo lo ostenta Tandil con su embutido de 487,22 metros de largo que se presentó en noviembre del año pasado en el Festival Chacinar 2025, y que le permitió birlarle el trono a San Antonio de Giles, que hasta entonces retenía el puesto con su ejemplar de 419,18 metros. En lo que respecta a la tortilla, el récord lo tiene el pueblo español Melide, en A Coruña, que en la Feria del Huevo Campero 2025, invirtió 17.000 huevos, 2000 kilos de papas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal para elabora la tortllla más grande del mundo.

Ahora, el mundo de los récords culinarios suma un nuevo ganador. Como consignó el periódico Daily Mail, días atrás Londres se convirtió en el escenario de una hazaña gastronómica en la que un grupo de chefs italianos elaboró el tiramisú más largo jamás registrado a la fecha. Con una extensión de 440 metros, superando incluso la altura del célebre rascacielos londinense The Shard (aunque no la extensión del salame tandilero).

La monumental preparación requirió 50.000 vainillas para elaborar la base y más de 3000 huevos para lograr la clásica crema aireada que caracteriza a este postre. El desafío reunió a un centenar de cocineros en el Chelsea Town Hall, quienes dedicaron la obra a la familia real británica.

El organizador, Mirko Ricci, celebró que el equipo superara por casi 150 metros el récord anterior, establecido en 2019 por la firma milanesa Galbani. “El tiramisú es el postre más increíble que Italia ha exportado”, declaró Ricci, que remarcó que hacerlo en Reino Unido fue un gesto de agradecimiento hacia los monarcas. Tal es así que el colosal postre fue rubricado con un mensaje especial: “Grazie Your Majesty”.

Degustación y tradición

Las estrictas reglas de Guinness World Records exigieron que la preparación se realizara íntegramente en el lugar, y que el postre respetara durante toda su extensión una altura mínima de 8 centímetros y un ancho de 15. El resultado, ensamblado en espirales, equivale en tamaño a 130 autobuses londinenses y deja pequeños a íconos como la Columna de Nelson o el propio Shard.

Tras la presentación oficial, el público pudo degustar la creación: las porciones se vendieron a 11,50 libras (unos 22.000 pesos) y las bandejas completas se ofrecían desde 45 libras. Carmelo Carnevale, uno de los chefs que participó de la elaboración del postre récord, explicó al Daily Mail la clave de un buen tiramisú: “Un café excelente, una crema firme y, sobre todo, mucha pasión”.

Origen discutido

El origen del tiramisú –cuyo nombre significa “levántame” o “anímame”– es eje de una polémica. Algunos lo sitúan en la Toscana del siglo XVII, otros en Treviso en 1969, en el restaurante Le Beccherie de la familia Campeol. Sea cual fuere su historia, sus ingredientes esenciales siguen siendo los mismos: café, mascarpone, vainillas y cacao, con variantes que incluyen vino o licor de café.

“Hay varios que se atribuyen su creación –confirma el chef italiano Donato de Santis–. Lo que es cierto es que relativamente nuevo, que surgió entre los 50 y los 70, y que definitivamente es del norte, porque el mascarpone es un queso norteño. Ahora si es de Piamonte, Lombardía o el Veneto, eso no está claro. Todos se lo quieren adjudicar. Es un poco como pasa con la pizza en Nápoles. Esta polémica también es parte del mito”.