“Héroe de los antiguos viñedos”. Premio internacional para una investigadora argentina del mundo del vino

Laura Catena, directora de la bodega Catena Zapata, fue premiada en Londres por la asociación The Old Vine Conference

Las modas en el mundo del vino, los cambios en los hábitos de consumo y (como siempre) las interminables crisis económicas representan una amenaza para las vides añosas -muchas de ellas centenarias-, que viven en permanente riesgo de ser arrancadas para plantar en su lugar algo más productivo o construir un barrio privado. No son muchos los que tienen la visión de preservarlas, de ahí que la asociación internacional The Old Vine Conference, que busca evitar la pérdida de este patrimonio vitivinicola, haya establecido recientemente un premio para quienes son sus “héroes”.

En la primera edición del premio “Old Vine Hero”, al que fueron nominadas 85 personalidades del mundo del vino de 15 países, la distinción quedó en manos de una argentina: la doctora Laura Catena, directora de la bodega Catena Zapata, en reconocimiento de “su compromiso de promover y preservar antiguos viñedos de Malbec de Argentina”.

“Cuando comencé a trabajar en el mundo del vino en la década de 1990, parecía que los viñedos antiguos se valoraban principalmente en Europa. Luego descubrí que teníamos miles de hectáreas de antiguas viñas de Malbec en Argentina, que estaban por ser arrancadas para replantar”, comentó Laura Catena, que vive en Estados Unidos, donde además se desempeña como médica de emergencias.

“Como Médica de Emergencias, puedo reconocer una urgencia apenas la veo -agregó Laura, fundadora del Catena Wine Institute-. Me propuse entonces elaborar vinos a partir de estos maravillosos viñedos antiguos, para luego preservar sus diversas selecciones masales genéticamente diferentes”.

Angélica, viñedo centenario

Plantas centenarias del viñedo Angélica, en Mendoza

En el marco del Catena Wine Institute, Laura y los investigadores que lo conforman llevaron adelante distintos estudios con el fin de preservar distintas selecciones de plantas de Malbec prefiloxéricas, es decir aquellas que llegaron a la Argentina antes de que en Francia se desencadene la epidemia de filoxera que destruyó buena parte de los viñedos del viejo mundo en el siglo XIX.

Esas plantas constituyen un patrimonio vitivinícola, siempre en riesgo de extinción a causa de los distintos factores que permanentemente llevan a arrancar vides añosas. El más claro, y que se verifica actualmente en Mendoza, es el avance de la zona urbana sobre la periferia de las ciudades, que es donde se encuentra buena parte de los viñedos más antiguos de la provincia.

Uno de los viñedos sobre los que ha realizado su trabajo de preservación e investigación es Angélica, en la zona de Lunlunta (Mendoza). “La primera referencia al viñedo aparece en el censo vitivinícola de 1924″, cuentan desde la bodega. Angélica alberga aun hoy 2.500 hectáreas de viñas centenarias, plantadas durante el apogeo del cultivo de Malbec, y que han resistido a crisis económicas, cambios en los hábitos de consumo del vino e, incluso, al avance inmobiliario.

Laura Catena, en el viñedo

Bajo la dirección de Laura Catena, “la bodega se embarcó en un camino de investigación científica conducida por el Catena Institute of Wine. Comenzaron con una selección de plantas del viñedo Angélica, aisladas en función de características valiosas como bajo rendimiento, óptimo balance, bayas pequeñas y concentradas. Estas 135 plantas iniciales fueron reproducidas mediante selección masal y clonal en nuestros viñedos de altura, a fin de preservar la población madre”.

A partir de las vides rescatadas de Angélica -e incluso replantadas en otros viñedos de la bodega con las selecciones de plantas prefiloxéricas realizadas en el Catena Wine Institute-, se elaboran hoy vinos como el Malbec Argentino o el Angélica Zapata Malbec.

Problema global

El riesgo de ser arrancadas afecta no solo a las vides añosas argentinas... De eso da cuenta que fueron 85 personalidades del mundo del vino de 15 países diferentes las que fueron postuladas a la primera edición de “Old Vine Hero Award”.

“La participación fue notable, por su rango geográfico - desde Armenia hasta Sudáfrica - y también por la gran diversidad de personas nominadas, desde viticultores de pequeños viñedos hasta directores ejecutivos de grandes propiedades, agricultores y académicos, personas desconocidas e incluso figuras icónicas del mundo del vino. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la gran pasión de los participantes: las personas que nominaron a sus “héroes” realmente creen en el trabajo que están haciendo los mismos”, comentó Tamlyn Currin, jueza del “Old Vine Hero Award” y editora de sustentabilidad del Journal JancisRobinson.com.

