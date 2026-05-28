Cuándo y dónde es la fiesta con degustaciones de vinos, gastronomía y after hasta la madrugada

El Palacio San Miguel será de sede de Wine Argentina, una fiesta con degustación de vinos, destilerías participantes, gastronomía, artistas invitados y pista abierta hasta la madrugada. El encuentro será el sábado 13 de junio de 2026, desde las 19.30, en Suipacha 84, CABA.

La experiencia, titulada Quiero Otra Copa, propone una recorrida por stands de bodegas y destilerías participantes, con representantes de cada marca. También habrá artistas invitados en vivo, pista abierta y una ambientación pensada como previa al Mundial 2026.

Quiero Otra Copa propone una recorrida por stands de bodegas y destilerías participantes, con representantes de cada marca Gentileza

La experiencia gastronómica tendrá servicio de quesos de 19.30 a 22.00 y un sector food con venta de empanadas de carne, tablas de quesos y fiambres, sándwich de ciabatta, sándwich de pernil, casuela de pollo y sushi. El evento se extenderá hasta las 2 y tendrá un After Wine con música.

Cuándo y dónde es Wine Argentina en el Palacio San Miguel

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

sábado 13 de junio de 2026 Horario: de 19.30 a 02.00

de 19.30 a 02.00 ¿Dónde? Suipacha 84, CABA

Suipacha 84, CABA Sede: Palacio San Miguel

Palacio San Miguel Edad mínima: evento solo para mayores de 18 años

Precios de entradas para Wine Argentina

Según Passline, las entradas disponibles y agotadas son:

Preventa 3 general: $25.000

$25.000 Sector VIP Preventa 3: $60.000

$60.000 Preventa 1 general: $20.000, agotada

$20.000, agotada Preventa 2 general: $22.000, agotada

$22.000, agotada Sector VIP Preventa 1: $40.000, agotada

$40.000, agotada Sector VIP Preventa 2: $50.000, agotada

$50.000, agotada Mesas VIP Experiencia Premium: $1.000.000, con $500.000 en consumo dentro del evento

La entrada general incluye bebidas libres hasta las 22.30 y degustación de bodegas y destilerías participantes en el sector general. El sector VIP suma acreditación con QR y precinto, degustación en sector general y VIP, tres tickets gastronómicos y bandejeo exclusivo entre las 19.30 y las 22.30.

Picoteo y precompra de comida

Wine Argentina Gentileza

La ticketera también ofrece compra anticipada de opciones gastronómicas:

Picada Gourmet: $22.000

$22.000 Picada Criolla: $17.000

$17.000 Sándwich de ciabatta: $12.000

$12.000 Empanada de carne a cuchillo: $12.000, dos unidades

Los tickets de precompra gastronómica se canjean en la caja de Passline, en planta baja, al momento de escanear el ingreso.

Cómo comprar entradas

Ingresar a la ticketera oficial Passline

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