Cuándo y dónde es la fiesta con degustaciones de vinos, gastronomía y after hasta la madrugada

El evento propone una recorrida por stands de bodegas y destilerías; habrá artistas invitados en vivo, pista abierta y una ambientación pensada como previa al Mundial
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El Palacio San Miguel será de sede de Wine Argentina, una fiesta con degustación de vinos, destilerías participantes, gastronomía, artistas invitados y pista abierta hasta la madrugada. El encuentro será el sábado 13 de junio de 2026, desde las 19.30, en Suipacha 84, CABA.
La experiencia, titulada Quiero Otra Copa, propone una recorrida por stands de bodegas y destilerías participantes, con representantes de cada marca. También habrá artistas invitados en vivo, pista abierta y una ambientación pensada como previa al Mundial 2026.
La experiencia gastronómica tendrá servicio de quesos de 19.30 a 22.00 y un sector food con venta de empanadas de carne, tablas de quesos y fiambres, sándwich de ciabatta, sándwich de pernil, casuela de pollo y sushi. El evento se extenderá hasta las 2 y tendrá un After Wine con música.
Cuándo y dónde es Wine Argentina en el Palacio San Miguel
- Fecha: sábado 13 de junio de 2026
- Horario: de 19.30 a 02.00
- ¿Dónde? Suipacha 84, CABA
- Sede: Palacio San Miguel
- Edad mínima: evento solo para mayores de 18 años
Precios de entradas para Wine Argentina
Según Passline, las entradas disponibles y agotadas son:
- Preventa 3 general: $25.000
- Sector VIP Preventa 3: $60.000
- Preventa 1 general: $20.000, agotada
- Preventa 2 general: $22.000, agotada
- Sector VIP Preventa 1: $40.000, agotada
- Sector VIP Preventa 2: $50.000, agotada
- Mesas VIP Experiencia Premium: $1.000.000, con $500.000 en consumo dentro del evento
La entrada general incluye bebidas libres hasta las 22.30 y degustación de bodegas y destilerías participantes en el sector general. El sector VIP suma acreditación con QR y precinto, degustación en sector general y VIP, tres tickets gastronómicos y bandejeo exclusivo entre las 19.30 y las 22.30.
Picoteo y precompra de comida
La ticketera también ofrece compra anticipada de opciones gastronómicas:
- Picada Gourmet: $22.000
- Picada Criolla: $17.000
- Sándwich de ciabatta: $12.000
- Empanada de carne a cuchillo: $12.000, dos unidades
Los tickets de precompra gastronómica se canjean en la caja de Passline, en planta baja, al momento de escanear el ingreso.
Cómo comprar entradas
- Ingresar a la ticketera oficial Passline
- Buscar Wine Argentina - Edición Quiero Otra Copa - Palacio San Miguel.
- Seleccionar el tipo de entrada disponible.
- Indicar la cantidad de ingresos.
- Completar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante con QR.
Qué conviene saber antes de ir
- Dress code: elegante sport. No se permiten bermudas.
- Medios de pago dentro del evento: tarjetas de crédito, débito, transferencia y código QR.
- Efectivo: no se acepta para consumos dentro del evento.
- Seguro de copa: $10.000 en efectivo, reintegrable al devolverla al finalizar el evento.
- Hidratación: habrá puestos disponibles durante el evento.
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