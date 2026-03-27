Pascua más allá de la empanada gallega: platos y menús diferentes para celebrar Semana Santa

La Pascua, con su tradición de no comer carnes rojas, invita a los cocineros a crear menús especiales para estas fechas. Algunos recurren a platos clásicos, como la empanada gallega, con alguna vuelta de tuerca, mientras que otros dan rienda suelta a su creatividad. Es por eso que la Semana Santa permite muchas veces redescubrir los restaurantes desde otra mirada. Con esa idea en mente, aquí van cinco propuestas especiales que estarán disponibles por vez única en el año.

Uno de los salones de la flamante Estancia Vigil

La esencia de Mendoza en Cardales

A poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Los Cardales, Estancia Vigil Buenos Aires propone un menú especial para el domingo de Pascua, al mismo tiempo que, en El Mercado, ofrecerá por primera vez huevos de chocolate y roscas.

El menú de cinco pasos se realizará por única vez y en forma exclusiva para el almuerzo del domingo 5 de abril, solo con reserva previa y cupos limitados. Cada plato combina ingredientes de excelencia con técnicas contemporáneas, en un recorrido que celebra la diversidad de sabores y texturas.

Algunos de sus pasos que llevan la firma del chef Diego Irato son: empanada gallega, ceviche de pesca blanca y selva negra para el postre. La propuesta se puede acompañar de las distintas líneas de vino que elabora el reconocido enólogo Alejandro Vigil (El Enemigo Wines y Catena Zapata). El precio del menú es de $100.000 por persona y los vinos se pagan aparte.

¿Dónde? Ruta 9, km 60, Los Cardales.

Brunch dominical en un hotel 5 estrellas

El restaurante del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center celebrará la Pascua con una edición especial de su clásico brunch dominical. La cita será el domingo 5 de abril, de 13 a 15. La propuesta invita a disfrutar en familia de una experiencia de inspiración italiana en un ambiente cálido y relajado, con un bufé que combina tradición y creatividad. La mesa inicial reunirá fiambres y quesos artesanales acompañados de chutneys y conservas, seguida de preparaciones frías como vitello tonnato, ceviche de camarón y palta, salmón ahumado con crema de salmoriglio y ensaladas de estación.

El restaurante del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center celebrará la Pascua con una edición especial de su clásico brunch dominical

El recorrido gastronómico continuará con platos calientes de impronta italiana y acento local: ojo de bife madurado con puré de boniato ahumado, canelones de ricota y hongos, saltimbocca de pollo relleno con provoleta de cabra y risotto de quinoa, además de pasta fresca y un chef’s table con truchas del Neuquén. El cierre dulce, bautizado Piccoli Peccati, ofrecerá tiramisú, mousse de chocolate con frambuesa, pavlova de frutas, key lime pie y crème brûlée de dulce de leche. Los niños tendrán un menú especial y helados artesanales, mientras que una mesa de huevos de Pascua coronará la celebración, reforzando el espíritu festivo de la jornada.

¿Dónde? San Martín 1225, Retiro.

Los frutos del mar al frente y un menú italiano festivo

En el marco de Semana Santa, L’adesso Ristorante propone un menú especial que recupera el espíritu de la tradición italiana con recetas clásicas elaboradas bajo la mirada del chef y dueño Leonardo Fumarola. Disponible exclusivamente en el salón durante los días festivos, la propuesta invita a celebrar alrededor de la mesa con sabores auténticos y preparaciones pensadas para compartir. El Viernes Santo, la carta se centra en los frutos del mar: fritura de pesce con calamares, langostinos y pesca del día; pesce al cartoccio con papines, aceitunas negras y tomates cherry; y ravioles de zucchine con langostinos y crocantes de grissini, todos a $30.000, en un recorrido que combina frescura y tradición.

L’adesso invita a vivir Semana Santa desde la esencia de la cocina italiana: platos con historia, sabores genuinos y el placer de compartir

El Domingo de Pascua, la cocina se orienta hacia platos más reconfortantes y festivos, con la porchetta romana como protagonista, a $25.000, y las crêpes alla campesina, rellenas de quesos, jamón y mortadella, gratinadas al horno, a $27.000. Como broche dulce, desde el viernes se suma la pastiera napoletana, un postre típico de Pascua elaborado con masa frolla, trigo, ricotta y chocolate, disponible a $14.000 para disfrutar en el restaurante o por encargo para llevar. Con esta propuesta, L’adesso invita a vivir Semana Santa desde la esencia de la cocina italiana: platos con historia, sabores genuinos y el placer de compartir.

¿Dónde? Fray Justo Sta. María de Oro 2047, Palermo.

Brunch de Pascua en la Terraza del Virrey

El Hotel Intercontinental Buenos Aires celebrará la Pascua el próximo domingo 5 de abril con su tradicional Brunch de Pascua en la Terraza del Virrey. La propuesta reunirá una amplia selección de sabores en un entorno elegante y festivo, comenzando con tablas de quesos regionales —como gouda, pategrás, azul, morbier, hierbas, pepato y brie— y fiambres artesanales entre los que se destacan spianatta, longaniza, lomito ahumado, mortadela con nuez y bondiola. El buffet frío ofrecerá ensaladas de estación, vegetales asados, tortillas, salmón ahumado, truchón curado, langostinos con cilantro y lima, setas con aderezo thai, además de untables, pan naan, olivas marinadas, frutos secos y variedad de panes.

Brunch de Pascua en la Terraza del Virrey en Hotel Intercontinental

La experiencia continuará con estaciones en vivo: truchón en croute con crema de cognac, limón y eneldo; cinco variedades de pasta preparadas al momento con salsas y toppings; y un asador con cortes Angus a la leña, vegetales grillados, chorizo de cerdo y acompañamientos clásicos como salsa criolla, chimichurri y provenzal. El cierre estará a cargo de una mesa dulce con mini gateaux, tortas, macarons y la tradicional rosca de reyes, consolidando un brunch pensado para celebrar la Pascua con abundancia y refinamiento.

¿Dónde? Moreno 809, Monserrat.

Sabores de la costa argentina con influencias contemporáneas

Con motivo de Semana Santa, La Pescadorita presenta una propuesta especial disponible únicamente del jueves 2 al domingo 5 de abril. Bajo la impronta del chef David Ribulgo, el restaurante reafirma su lugar como referente de la cocina de mar en Palermo, con casi quince años de trayectoria. La carta, reconocida por la frescura de sus materias primas y un enfoque que recorre sabores de la costa argentina con influencias contemporáneas, se enriquece con sugerencias diseñadas para la ocasión: un crujiente de masa filo de mariscos con aligot de papa trufada como entrada, canelones gratinados con langostinos de Rawson, crema de echalote y huevas de trucha como plato principal, y una copa helada con curd de limón, merengue quemado y crumble de vainilla como cierre dulce.

Bajo la impronta del chef David Ribulgo, La Pescadorita reafirma su lugar como referente de la cocina de mar en Palermo

Ubicado en el corazón de Palermo, el espacio invita a disfrutar de esta experiencia en un entorno inspirado en el universo costero, con salón y mesas en la vereda que refuerzan su espíritu relajado y cercano. La propuesta de Pascua se integra a la cocina habitual del restaurante, consolidando su estilo de técnica y creatividad aplicada al producto de mar.

¿Dónde? Humbolt 1905, Palermo.