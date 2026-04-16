Agenda gastro del 21 al 26 de abril: una cena solidaria de Crizia x Don Julio, una cata con Catena y cruces de chefs

La semana del 20 al 26 de abril trae una agenda gastronómica con planes para distintos gustos y presupuestos: una cena solidaria entre Crizia y Don Julio, una nueva edición de Enero de Cata junto a Catena Zapata, cruces de chefs con identidad propia y propuestas más relajadas para resolver una salida sin tanta vuelta. Entre menús por pasos, promociones de barra y un asado de domingo con precio fijo, Buenos Aires suma varias excusas para cortar la rutina y salir a comer algo distinto.

Durante abril

Una pizza inspirada en la carbonara en La Casa Blanca de Habana

Durante todo abril, La Casa Blanca de Habana ofrece una pizza especial fuera de carta que toma como punto de partida los sabores de la carbonara y los lleva a una versión propia. La receta combina mozzarella, provolone, panceta crocante, emulsión de yemas, queso sardo y pimienta sobre su masa madre de 48 horas de fermentación.

Una pizza inspirada en la carbonara en La Casa Blanca de Habana Gentileza

La base se cocina en horno 100 % a leña y cruza una técnica de inspiración napolitana con cocción a la piedra. El resultado es una pizza intensa, cremosa y de perfil italiano, pensada para acompañar con cerveza, vino, vermut o el moscato de la casa.

¿Dónde? Nazca 4301, Villa Pueyrredón.

Nazca 4301, Villa Pueyrredón. Días y horarios: martes y miércoles de 19 a 23.30; jueves a domingos de 20 a 00.

martes y miércoles de 19 a 23.30; jueves a domingos de 20 a 00. Instagram: @lacasablancadehabana

Martes 21 de abril

Crizia y Don Julio se unen en una cena solidaria

El martes 21 de abril será el turno de Crizia x Don Julio, una cena a beneficio de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático que reunirá a Gabriel Oggero y Pablo Rivero en una noche pensada para combinar cocina y compromiso.

Tierra y Mar, una noche que se transforma con la presencia Don Julio en Crizia Gentileza

La propuesta pondrá en diálogo dos miradas muy definidas de la cocina argentina contemporánea. Por un lado, la de Oggero, construida en torno al mar, los vegetales, la estacionalidad y el vínculo con productores. Por el otro, la de Rivero, que convirtió a Don Julio en una referencia internacional de la parrilla argentina a partir de la selección de carnes, la trazabilidad y el oficio. El encuentro sumará platos creados para la ocasión y el acompañamiento de bodegas.

¿Dónde? Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood.

Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood. Reservas: 11 4776 5005.

11 4776 5005. Instagram: @criziarestaurant · @donjulioparrilla

Miércoles 22 de abril

Enero de Cata presenta una edición junto a Catena Zapata

El miércoles 22 de abril a las 20, Enero Restaurant hará una nueva edición de “Enero de Cata” junto a Bodega Catena Zapata, con una experiencia guiada que combinará vinos de alta gama y un menú por pasos diseñado para acompañarlos.

Enero de Cata presenta una edición junto a Catena Zapata Gentileza

La propuesta incluirá una croqueta de papa trufada con Ángelica Zapata Chardonnay 2023, tartar de atún rojo con Ángelica Zapata Chardonnay 2011, cannelloni funghi e salsiccia con una vertical Saint Felicien 2004, 2005 y 2006, lomo de cordero con Nicolás Catena Zapata 2023 y tatin de membrillo con espuma de queso para el cierre. El valor es de $95.000 por persona y se requiere reserva previa por WhatsApp con pago total por adelantado.

¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.

Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte. Precio: $95.000 por persona.

$95.000 por persona. Reservas: 11 2516 2111.

11 2516 2111. Instagram: @enerocostanera

Jueves 23 de abril

Osaka recibe a Javier Rodríguez, de El Papagayo, para una noche de alto vuelo

El jueves 23 de abril llegará El Papagayo a Osaka, con una cena encabezada por Javier Rodríguez y Cindy Higa que pondrá frente a frente dos cocinas con identidades marcadas y maneras distintas de construir profundidad en el plato.

Osaka recibe a Javier Rodríguez, de El Papagayo, para una noche de alto vuelo Gentileza

Por un lado, Osaka sostiene desde hace años una cocina nikkei apoyada en la precisión técnica, el equilibrio y una lectura contemporánea del vínculo entre Perú y Japón. Del otro, Rodríguez desarrolló una cocina personal, de fuerte carácter, donde el fuego, la estacionalidad y el trabajo con pocos elementos por plato forman parte de su lenguaje. La cena tendrá un valor de $130.000 por persona, con marcaje incluido.

¿Dónde? Concepción Arenal 2913, Palermo.

Concepción Arenal 2913, Palermo. Precio: $130.000 por persona, con marcaje incluido.

$130.000 por persona, con marcaje incluido. Reservas: +54 9 11 2815 0727.

+54 9 11 2815 0727. Instagram: @osakabsas

Fernando Golabek cocina en Malvón Villa Crespo

También el jueves 23 de abril desde las 20, Malvón Villa Crespo hará el primer encuentro de una serie de fechas especiales junto a cocineros invitados. La apertura será con Fernando Golabek al frente de los fuegos, con un menú de cuatro pasos maridado con vinos de Mara de Uco por $47.000 por persona.

Fernando Golabek cocina en Malvón Villa Crespo Gentileza

El recorrido comenzará con un canelé de hierbas con trucha curada y creme fraiche, seguirá con soufflé de quesos, continuará con agnolotti de rabo braseado con yema de huevo y queso estacionado y cerrará con una creme brulée de pochoclos. El maridaje incluirá una copa de Jardín Enchante Rosado y una de Mara Semillón.

¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo.

Serrano 789, Villa Crespo. Precio: $47.000 por persona.

$47.000 por persona. Reservas: 11 2463 4103.

11 2463 4103. Instagram: @malvonba

Viernes 24 de abril

Han recibe a El Baqueano para una cena de 9 a 10 pasos

El viernes 24 de abril, Han recibirá a Fernando Rivarola, chef y cofundador de El Baqueano, para uno de los cruces más personales de esta serie. La propuesta será un menú de 9 a 10 pasos, en un único turno a las 20.30.

Fernando Rivarola, chef y cofundador de El Baqueano Gentileza

La noche pondrá en diálogo la cocina de Pablo Park, construida sobre la memoria coreana, la fermentación y una técnica rigurosa, con la búsqueda que Rivarola sostiene desde hace años en torno al territorio, los pequeños productores, el producto autóctono y la exploración de ingredientes no convencionales. El encuentro reunirá así a dos proyectos con una identidad muy marcada y una misma vocación de profundidad y coherencia.

Todos los días

Malcriado suma 2x1 en coctelería y vinos por copa en promoción

En sus locales de Parque Leloir y Tortuguitas, Malcriado ofrece un 2x1 en coctelería disponible todos los días. La acción incluye tragos como el Negroni Malcriado, el Apple Green y el Rosado Astuto, además de opciones con gin y botánicos a elección.

2x1 en coctelería y vinos por copa en promoción en Malcriado Gentileza

La propuesta también suma una selección de vinos por copa a precios promocionales, entre ellos Siesta BIO Cabernet Sauvignon, Jardín Enchante Rosé, Cuvelier de los Andes Gran Vin, Tatu Cabernet Sauvignon, Séptima Emblema Chardonnay y Jardín Enchante espumante. Todo acompaña una carta centrada en carnes al quebracho, horno de barro y disco de arado.