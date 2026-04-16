Agenda gastro del 21 al 26 de abril: una cena solidaria de Crizia x Don Julio, una cata con Catena y cruces de chefs

De Palermo Hollywood a Costanera Norte y Villa Crespo, la semana suma menús por pasos, cocineros invitados y promos para distintos planes; del encuentro entre Crizia y Don Julio al asado de domingo, las propuestas para agendar
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La semana del 20 al 26 de abril trae una agenda gastronómica con planes para distintos gustos y presupuestos: una cena solidaria entre Crizia y Don Julio, una nueva edición de Enero de Cata junto a Catena Zapata, cruces de chefs con identidad propia y propuestas más relajadas para resolver una salida sin tanta vuelta. Entre menús por pasos, promociones de barra y un asado de domingo con precio fijo, Buenos Aires suma varias excusas para cortar la rutina y salir a comer algo distinto.
Durante abril
Una pizza inspirada en la carbonara en La Casa Blanca de Habana
Durante todo abril, La Casa Blanca de Habana ofrece una pizza especial fuera de carta que toma como punto de partida los sabores de la carbonara y los lleva a una versión propia. La receta combina mozzarella, provolone, panceta crocante, emulsión de yemas, queso sardo y pimienta sobre su masa madre de 48 horas de fermentación.
La base se cocina en horno 100 % a leña y cruza una técnica de inspiración napolitana con cocción a la piedra. El resultado es una pizza intensa, cremosa y de perfil italiano, pensada para acompañar con cerveza, vino, vermut o el moscato de la casa.
- ¿Dónde? Nazca 4301, Villa Pueyrredón.
- Días y horarios: martes y miércoles de 19 a 23.30; jueves a domingos de 20 a 00.
- Instagram: @lacasablancadehabana
Martes 21 de abril
Crizia y Don Julio se unen en una cena solidaria
El martes 21 de abril será el turno de Crizia x Don Julio, una cena a beneficio de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático que reunirá a Gabriel Oggero y Pablo Rivero en una noche pensada para combinar cocina y compromiso.
La propuesta pondrá en diálogo dos miradas muy definidas de la cocina argentina contemporánea. Por un lado, la de Oggero, construida en torno al mar, los vegetales, la estacionalidad y el vínculo con productores. Por el otro, la de Rivero, que convirtió a Don Julio en una referencia internacional de la parrilla argentina a partir de la selección de carnes, la trazabilidad y el oficio. El encuentro sumará platos creados para la ocasión y el acompañamiento de bodegas.
- ¿Dónde? Fitz Roy 1819, Palermo Hollywood.
- Reservas: 11 4776 5005.
- Instagram: @criziarestaurant · @donjulioparrilla
Miércoles 22 de abril
Enero de Cata presenta una edición junto a Catena Zapata
El miércoles 22 de abril a las 20, Enero Restaurant hará una nueva edición de “Enero de Cata” junto a Bodega Catena Zapata, con una experiencia guiada que combinará vinos de alta gama y un menú por pasos diseñado para acompañarlos.
La propuesta incluirá una croqueta de papa trufada con Ángelica Zapata Chardonnay 2023, tartar de atún rojo con Ángelica Zapata Chardonnay 2011, cannelloni funghi e salsiccia con una vertical Saint Felicien 2004, 2005 y 2006, lomo de cordero con Nicolás Catena Zapata 2023 y tatin de membrillo con espuma de queso para el cierre. El valor es de $95.000 por persona y se requiere reserva previa por WhatsApp con pago total por adelantado.
- ¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte.
- Precio: $95.000 por persona.
- Reservas: 11 2516 2111.
- Instagram: @enerocostanera
Jueves 23 de abril
Osaka recibe a Javier Rodríguez, de El Papagayo, para una noche de alto vuelo
El jueves 23 de abril llegará El Papagayo a Osaka, con una cena encabezada por Javier Rodríguez y Cindy Higa que pondrá frente a frente dos cocinas con identidades marcadas y maneras distintas de construir profundidad en el plato.
Por un lado, Osaka sostiene desde hace años una cocina nikkei apoyada en la precisión técnica, el equilibrio y una lectura contemporánea del vínculo entre Perú y Japón. Del otro, Rodríguez desarrolló una cocina personal, de fuerte carácter, donde el fuego, la estacionalidad y el trabajo con pocos elementos por plato forman parte de su lenguaje. La cena tendrá un valor de $130.000 por persona, con marcaje incluido.
- ¿Dónde? Concepción Arenal 2913, Palermo.
- Precio: $130.000 por persona, con marcaje incluido.
- Reservas: +54 9 11 2815 0727.
- Instagram: @osakabsas
Fernando Golabek cocina en Malvón Villa Crespo
También el jueves 23 de abril desde las 20, Malvón Villa Crespo hará el primer encuentro de una serie de fechas especiales junto a cocineros invitados. La apertura será con Fernando Golabek al frente de los fuegos, con un menú de cuatro pasos maridado con vinos de Mara de Uco por $47.000 por persona.
El recorrido comenzará con un canelé de hierbas con trucha curada y creme fraiche, seguirá con soufflé de quesos, continuará con agnolotti de rabo braseado con yema de huevo y queso estacionado y cerrará con una creme brulée de pochoclos. El maridaje incluirá una copa de Jardín Enchante Rosado y una de Mara Semillón.
- ¿Dónde? Serrano 789, Villa Crespo.
- Precio: $47.000 por persona.
- Reservas: 11 2463 4103.
- Instagram: @malvonba
Viernes 24 de abril
Han recibe a El Baqueano para una cena de 9 a 10 pasos
El viernes 24 de abril, Han recibirá a Fernando Rivarola, chef y cofundador de El Baqueano, para uno de los cruces más personales de esta serie. La propuesta será un menú de 9 a 10 pasos, en un único turno a las 20.30.
La noche pondrá en diálogo la cocina de Pablo Park, construida sobre la memoria coreana, la fermentación y una técnica rigurosa, con la búsqueda que Rivarola sostiene desde hace años en torno al territorio, los pequeños productores, el producto autóctono y la exploración de ingredientes no convencionales. El encuentro reunirá así a dos proyectos con una identidad muy marcada y una misma vocación de profundidad y coherencia.
- ¿Dónde? Vera 966, Villa Crespo.
- Reservas: han.meitre.com
- Instagram: @han.restaurante · @el.baqueano
Todos los días
Malcriado suma 2x1 en coctelería y vinos por copa en promoción
En sus locales de Parque Leloir y Tortuguitas, Malcriado ofrece un 2x1 en coctelería disponible todos los días. La acción incluye tragos como el Negroni Malcriado, el Apple Green y el Rosado Astuto, además de opciones con gin y botánicos a elección.
La propuesta también suma una selección de vinos por copa a precios promocionales, entre ellos Siesta BIO Cabernet Sauvignon, Jardín Enchante Rosé, Cuvelier de los Andes Gran Vin, Tatu Cabernet Sauvignon, Séptima Emblema Chardonnay y Jardín Enchante espumante. Todo acompaña una carta centrada en carnes al quebracho, horno de barro y disco de arado.
- ¿Dónde? Martín Fierro 3290, Parque Leloir.
- ¿Dónde? Ramal Pilar km 36,5, Tortuguitas.
- Instagram: @malcriado_fuegosyvinos
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