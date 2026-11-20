Se llama Tita, tiene 98 años, las cejas marcadas con delineador y una audaz sombra azulada sobre los ojos. En la cabeza lleva un pañuelo negro cuidado; en el cuello, un echarpe. Parece lista para ir a una fiesta, y en parte es así. Pero es una fiesta privada. Está en su casa, en su cocina, junto con su nieta, a la que le muestra cómo hacer sus ñoquis de ricota. Sobre la mesa, en un bowl, junta la harina con la ricota y los huevos. Lo mezcla con cuidado, hace la masa, la estira, corta los ñoquis, los pone en agua hirviendo, ralla el queso. Una cámara sigue sus movimientos, de más cerca, de más lejos, con confianza. Al finalizar, Tita se presenta. “Tengo 98 años…. ¿Cuánto me dabas? ¿15?”, y sonríe con picardía.

Esta escena es el primer posteo hecho en 2024 en Comida de Abuelas. El puntapié no imaginado de un proyecto que a lo largo de estos dos años sumó más de 300.000 seguidores y millones de vistas. Detrás está Verónica Wiñazki, la nieta de Tita. La que un día, un poco angustiada porque Tita ya casi no cocinaba, decidió ir a visitarla para filmarla haciendo sus ñoquis de ricota, como un modo de registro, de guardar no solo una receta, sino un sabor y una historia que es parte de su familia. “Tita tenía momentos más lúcidos y otros en que estaba un poco más perdida. La idea de grabarla fue un impulso, un modo personal de guardar algo que no quería que se perdiera. Cuando llegué con los ingredientes y le expliqué la idea, fue como si su cara se hubiera iluminado, se entusiasmó. Y apenas metió las manos en la ricota, fue mágico, conectó inmediatamente con la receta y con el presente. Cambió su actitud, su disposición, empezó a conversar. Me habló de sus hermanas, me preguntó por mis hijos. Hasta que no terminó el último ñoqui, no paró. De pronto, era mi abuela de siempre, la que nos cocinaba cuando con mis hermanos éramos chicos”, cuenta Verónica. “Cuando terminamos, sentí mucha gratitud por ese tiempo que pasamos juntas. Entendí que ahí había pasado algo importante. Tanto para ella, como para mí”.

Verónica decidió filmar a su abuela Tita haciendo sus ñoquis de ricota como un modo de registro, de guardar no solo una receta, sino un sabor y una historia que es parte de su familia Ezequiel Pinto @ezejp

Verónica es psicóloga, trabaja hace años en comunicación y prensa. “El video lo subí a Instagram sin saber cómo iba a continuar. Hasta que una amiga me llamó y me dijo que a su abuela le gustaría que fuera”, explica.

En este segundo video se la ve a Delia, de 93 años, preparando en su casa una torta de manzanas. Lleva huevos, esencia de vainilla, azúcar, aceite, leche en polvo, harina y manzanas. Delia va y viene por la cocina con una energía envidiable. Al fondo, se ve su bastón apoyado sobre los azulejos de la pared. “Es una torta muy rica, en mi casa la comemos casi todas las semanas”, explica, mientras le da cuerpo a la mezcla con una batidora manual. “Publiqué ese video, y de pronto todo explotó. En un día tuvo más de un millón de vistas. Un montón de gente empezó a seguirme, escribiendo mensajes de agradecimiento, muchos diciendo que sus abuelas y abuelos querían que los grabara cocinando”.

Yolanda, de 104 años, con su pastel de papa

Así, Comida de Abuelas comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un registro precioso, también muy afectuoso y sentido, de esa intimidad que se vive en las cocinas hogareñas. Un compilado de recetas, muchas de ellas compartidas por toda una generación de argentinos, que forma un mapa culinario de cómo se comía -y se sigue comiendo- en este país, sus ingredientes y los modos culturales de usarlos.

Nalda, de 102 años, y sus fideos alla chitarra que cocinaba por necesidad cuando llegó de Italia escapando de la guerra

A la vez, este recetario da lugar a los rasgos particulares de cada familia, con su propia historia de inmigración y mezcla, con sus gustos personales y caprichosos. Mirta cocina polpette (albóndigas) con salsa; Martha un budín semolado; Inés un risotto de espárragos; Quique un guiso de mondongo; Carmen un pollo al horno. Al día de hoy, ya hay publicadas 27 recetas.

Luisa, de 82, hizo un pastel de choclo

Comida de Abuelas es un compilado de recetas que forma un mapa culinario de cómo se comía -y se sigue comiendo- en este país

“Hay un patrimonio intangible que fácilmente puede desaparecer, que incluye a las recetas, pero también a quienes las cocinan, con sus gestos, sus modos de moverse, sus conversaciones y anécdotas. Lo mejor para Comida de Abuelas es que se convierte en un archivo público, un modo de reconocer el trabajo que hacen estas personas. Y no sabés la felicidad que tienen cuando publico sus historias, y lo bien que la pasamos estando en sus cocinas, charlando por horas, tienen tanto por contar. Nalda, por ejemplo, de 102 años, vino de Italia escapando de la guerra; se puso a amasar por necesidad, para ganarse la vida. Ella cocinó unos fideos alla chitarra”, describe Verónica.

Lidia, de 91 años, comparte su recetario personal

Más allá de la nostalgia, acá se juega también el presente y el futuro de muchas familias. “Me fascina meterme en esas casas, estar en sus cocinas. Disfruto estar con ellas, escucharlas, con tiempos que son distintos a los míos. Casi siempre, cuando voy, también están los hijos, los nietos. Es una reunión, una ocasión de encuentro. Yolanda, de 104 años, se fue a hacer las manos para recibirme, antes de cocinar un pastel de papa. Esta semana, una abuela a la que fui a filmar le pidió a su hermana que le cosiera un delantal especialmente para la ocasión. Muchas me invitan para que me quede a comer. Otras compran envases descartables, así puedo llevarme lo que cocinan para que también lo pruebe mi familia. Es todo intenso y bello”.

“Por mensajes de Instagram me pasan recetas, me ofrecen que vaya a sus casas, hay quienes solo agradecen, otros me cuentan sobre sus abuelas que ya no están y que extrañan", cuenta Verónica

De ser una suerte de álbum de recuerdos familiar, Comida de Abuelas se convirtió en una plataforma con millones de visualizaciones (los dos videos más vistos suman siete millones) y miles de mensajes. Pronto, además, se viene un libro. “Por mensajes de Instagram me pasan recetas, me ofrecen que vaya a sus casas, hay quienes solo agradecen, otros me cuentan sobre sus abuelas que ya no están y que extrañan. Yo, que no sabía cómo iba a conseguir que me inviten a sus cocinas, ahora no doy abasto de todos los pedidos que tengo. Y yo voy adonde llego, con mi auto, sin más estructura, con mi teléfono. Lo que nació de manera muy ingenua, casi al azar, hoy tengo la certeza que debo convertirlo en algo rentable, que me permita dedicarle todo el tiempo que merece, para llegar a más casas, a más abuelas”.

Graciela, de 80, con su barra helada de frutillas

El año pasado, Tita falleció. Pero en Comida de Abuelas, se la puede seguir viendo con su sonrisa, su picardía, su orgullo intacto y su eterna receta de los ñoquis de ricota.