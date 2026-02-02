Un mundo BLACK
- 3 minutos de lectura'
Hay beneficios que se notan en el bolsillo y otros que se sienten en la calidad de vida. Ser socio BLACK de Club LA NACION pertenece a esta segunda categoría. Es que el segmento más alto de Club no se trata solo de ahorrar, sino de acceder a una selección de propuestas pensadas para quienes buscan algo más: comodidad, disfrute, más tiempo para lo importante. Y, sobre todo, beneficios que elevan lo cotidiano y transforman los planes simples en pequeños rituales de bienestar.
Un gran aliado BLACK es Osaka, de esos lugares que convierten una salida a comer en una experiencia en sí misma. Su cocina nikkei, que combina técnica japonesa y sabores peruanos, se apoya en una materia prima impecable, platos precisos y un clima sofisticado pero relajado a la vez. Entre los infaltables, vale apostar por los nigiris de pesca del día, los tiraditos frescos y el anticucho de pulpo, que resumen el espíritu de la casa y justifican volver. Ideal para una comida especial, una celebración o simplemente para darse un gusto.
En tanto que, para quienes buscan ir un paso más allá del plan tradicional, BigBox propone regalar (o regalarse) experiencias que salen de la rutina y se convierten en recuerdos. Desde escapadas y propuestas de bienestar hasta gastronomía y actividades originales, su curaduría permite elegir según el momento, el plan y el estilo de cada persona. Un beneficio especialmente útil para fechas puntuales (cumpleaños, aniversarios, celebraciones) o para resolver un regalo con impacto, pero también flexibilidad.
Y los amantes de la papelería y el diseño encontrarán muy sentador el beneficio de Monoblock. Su selección de cuadernos, agendas, libretas y objetos para la casa, así como libros, rompecabezas y juegos de mesa, tiene identidad propia, ilustraciones cuidadas y ediciones que dialogan con el arte, la literatura y la cultura pop. Un lugar en el que tentarse con ganas.
Una vida BLACK no se define solo por los beneficios, sino por cómo aquellos se integran al día a día. Propuestas pensadas para disfrutar mejor, elegir con criterio y sumar calidad en cada decisión.
Un mundo exclusivo
- Osaka
20% para socios BLACK de domingo a miércoles
- BigBox
15% para socios BLACK en compra online y presencial todos los días
- Monoblock
15% para socios BLACK de lunes a viernes
- La Cabaña
30% para socios BLACK todos los días
- Emergencias Salud
15% para socios BLACK en compra online de cobertura médica todos los días
- Soy Tu Farmacia
15% para socios BLACK todos los días
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
