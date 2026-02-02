LA NACION
Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Un mundo BLACK

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Ser socio BLACK es tener beneficios exclusivos que acompañan lo cotidiano y transforman los pequeños placeres diarios
Ser socio BLACK es tener beneficios exclusivos que acompañan lo cotidiano y transforman los pequeños placeres diarios

Hay beneficios que se notan en el bolsillo y otros que se sienten en la calidad de vida. Ser socio BLACK de Club LA NACION pertenece a esta segunda categoría. Es que el segmento más alto de Club no se trata solo de ahorrar, sino de acceder a una selección de propuestas pensadas para quienes buscan algo más: comodidad, disfrute, más tiempo para lo importante. Y, sobre todo, beneficios que elevan lo cotidiano y transforman los planes simples en pequeños rituales de bienestar.

Un gran aliado BLACK es Osaka, de esos lugares que convierten una salida a comer en una experiencia en sí misma. Su cocina nikkei, que combina técnica japonesa y sabores peruanos, se apoya en una materia prima impecable, platos precisos y un clima sofisticado pero relajado a la vez. Entre los infaltables, vale apostar por los nigiris de pesca del día, los tiraditos frescos y el anticucho de pulpo, que resumen el espíritu de la casa y justifican volver. Ideal para una comida especial, una celebración o simplemente para darse un gusto.

En tanto que, para quienes buscan ir un paso más allá del plan tradicional, BigBox propone regalar (o regalarse) experiencias que salen de la rutina y se convierten en recuerdos. Desde escapadas y propuestas de bienestar hasta gastronomía y actividades originales, su curaduría permite elegir según el momento, el plan y el estilo de cada persona. Un beneficio especialmente útil para fechas puntuales (cumpleaños, aniversarios, celebraciones) o para resolver un regalo con impacto, pero también flexibilidad.

Y los amantes de la papelería y el diseño encontrarán muy sentador el beneficio de Monoblock. Su selección de cuadernos, agendas, libretas y objetos para la casa, así como libros, rompecabezas y juegos de mesa, tiene identidad propia, ilustraciones cuidadas y ediciones que dialogan con el arte, la literatura y la cultura pop. Un lugar en el que tentarse con ganas.

Una vida BLACK no se define solo por los beneficios, sino por cómo aquellos se integran al día a día. Propuestas pensadas para disfrutar mejor, elegir con criterio y sumar calidad en cada decisión.

Un mundo exclusivo

  • Osaka

20% para socios BLACK de domingo a miércoles

www.instagram.com/osakabsas

  • BigBox

15% para socios BLACK en compra online y presencial todos los días

www.bigbox.com.ar

  • Monoblock

15% para socios BLACK de lunes a viernes

www.monoblock.tv

  • La Cabaña

30% para socios BLACK todos los días

www.lacabana.com.ar

  • Emergencias Salud

15% para socios BLACK en compra online de cobertura médica todos los días

www.emergencias.com.ar

  • Soy Tu Farmacia

15% para socios BLACK todos los días

www.soytufarmacia.net

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Sábado
  1. Las playas que crecieron a la sombra La Escondida y Chihuahua
    1

    Nudismo de bajo perfil: las playas que crecieron a la sombra La Escondida y Chihuahua

  2. El vino argentino obtuvo dos grandes premios en Nueva York
    2

    En Nueva York: el vino argentino obtuvo dos grandes premios en los Wine Star Awards

  3. Luego de estar al borde de la muerte, Petersen cuenta su expedición al Lanín
    3

    “Hay 30 días en los que no sé qué paso”. Luego de estar al borde de la muerte, Petersen cuenta su expedición al Lanín

  4. El “rey de los botones” que atiende en el local más antiguo de Buenos Aires
    4

    El “rey de los botones” que atiende en el local más antiguo de Buenos Aires