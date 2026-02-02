Un mundo BLACK

Hay beneficios que se notan en el bolsillo y otros que se sienten en la calidad de vida. Ser socio BLACK de Club LA NACION pertenece a esta segunda categoría. Es que el segmento más alto de Club no se trata solo de ahorrar, sino de acceder a una selección de propuestas pensadas para quienes buscan algo más: comodidad, disfrute, más tiempo para lo importante. Y, sobre todo, beneficios que elevan lo cotidiano y transforman los planes simples en pequeños rituales de bienestar.

Un gran aliado BLACK es Osaka, de esos lugares que convierten una salida a comer en una experiencia en sí misma. Su cocina nikkei, que combina técnica japonesa y sabores peruanos, se apoya en una materia prima impecable, platos precisos y un clima sofisticado pero relajado a la vez. Entre los infaltables, vale apostar por los nigiris de pesca del día, los tiraditos frescos y el anticucho de pulpo, que resumen el espíritu de la casa y justifican volver. Ideal para una comida especial, una celebración o simplemente para darse un gusto.

En tanto que, para quienes buscan ir un paso más allá del plan tradicional, BigBox propone regalar (o regalarse) experiencias que salen de la rutina y se convierten en recuerdos. Desde escapadas y propuestas de bienestar hasta gastronomía y actividades originales, su curaduría permite elegir según el momento, el plan y el estilo de cada persona. Un beneficio especialmente útil para fechas puntuales (cumpleaños, aniversarios, celebraciones) o para resolver un regalo con impacto, pero también flexibilidad.

Y los amantes de la papelería y el diseño encontrarán muy sentador el beneficio de Monoblock. Su selección de cuadernos, agendas, libretas y objetos para la casa, así como libros, rompecabezas y juegos de mesa, tiene identidad propia, ilustraciones cuidadas y ediciones que dialogan con el arte, la literatura y la cultura pop. Un lugar en el que tentarse con ganas.

Una vida BLACK no se define solo por los beneficios, sino por cómo aquellos se integran al día a día. Propuestas pensadas para disfrutar mejor, elegir con criterio y sumar calidad en cada decisión.

Un mundo exclusivo

Osaka

20% para socios BLACK de domingo a miércoles

www.instagram.com/osakabsas

BigBox

15% para socios BLACK en compra online y presencial todos los días

www.bigbox.com.ar

Monoblock

15% para socios BLACK de lunes a viernes

www.monoblock.tv

La Cabaña

30% para socios BLACK todos los días

www.lacabana.com.ar

Emergencias Salud

15% para socios BLACK en compra online de cobertura médica todos los días

www.emergencias.com.ar

Soy Tu Farmacia

15% para socios BLACK todos los días

www.soytufarmacia.net

