“Uvas Michelin”. La guía de restaurantes más prestigiosa se mete en el mundo del vino

La Guía Michelin acaba de publicar su primera evaluación sobre vino, haciendo foco en la región de Borgoña, Francia
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Primero fue la gastronomía, luego la hotelería y ahora le llegó su turno al vino. La reconocida Guía Michelin acaba de incluir el mundo de las bodegas bajo su radar, en donde en vez de otorgar estrellas dará a modo de galardón Uvas Michelin (“Michelin Grapes”). La primer región en ser evaluada no podía ser otra que la Borgoña, en Francia, cuna de algunos de los vinos más icónicos, caros y admirados del mundo.
En una ceremonia realiza en Dijon esta semana, la guía nacida en Francia dio a conocer su listado de Borgoña, en el que 9 bodegas obtuvieron el galardón máximo: la Tres Uvas Michelin, que tienen un logo y un significado similar al de las ya establecidas estrellas con las que evalúa a los restaurantes o las más recientes llaves con las que destaca a los hoteles cuyos inspectores secretos consideran recomendables.
“Esta primera Grape Selection revela una Borgoña que mantiene su herencia con una vitalidad inconfundible. La excelencia no se define únicamente por el prestigio de un nombre”, comentó Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin.
Criterios Michelin
“La Uva Michelin, la nueva distinción de la Guía Michelin, destacará ahora bodegas y viñedos de distintas regiones del mundo, evaluando su excelencia global según cinco criterios universales”, contaban el año pasado sus organizadores, al anunciar el lanzamiento de los nuevos premios. Los criterios en cuestión son: Calidad de la agronomía, dominio técnico, identidad, equilibrio y consistencia.
En base a estos criterios, desarrollan tres escalas similares a las tres estrellas que la Guía Michelin da a la gastronomía:
Tres Uvas: Distingue a productores excepcionales. Sea cual sea la añada, los amantes del vino pueden confiar plenamente en los vinos que elabora esta bodega.
Dos Uvas: Distingue a productores excelentes, que sobresalen dentro de su región y entre sus pares, tanto por la calidad como por la constancia de sus vinos.
Una Uva: Distingue a productores destacados, que elaboran vinos con carácter y estilo, especialmente en las mejores añadas.
En función de estos criterios, las bodegas premiadas fueron las siguientes:
- 9 bodegas obtuvieron tres Uvas Michelin: Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay, Domaine Coche-Dury, Domaine Roumier, Domaine Dugat-Py, Domaine Cécile Tremblay, Domaine Hubert Lamy y Domaine Jean-Marc & Thomas Bouley.
- 20 bodegas fueron reconocidas con dos Uvas Michelin por la excelente calidad y consistencia de sus vinos.
- 33 bodegas obtuvieron una Uva Michelin por elaborar vinos con personalidad y un alto nivel de calidad.
- 32 quedaron dentro de la categoría de Seleccionadas, equivalente a la categorías de restaurantes Recomendados.
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