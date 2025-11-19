World’s Best Vineyards: cuáles son las 7 bodegas argentinas destacadas entre las 50 mejores del mundo

La Argentina sigue ampliando su presencia en el ranking más relevante de bodegas del mundo. Este año son siete las bodegas argentinas que se han ganado un lugar en la lista 2025 de The World’s 50 Best Vineyards, con Durigutti Family Winemakers en el puesto más alto para el país (el N°11).

“Nuestro objetivo siempre ha sido que Las Compuertas (Mendoza) sea un destino de relevancia internacional y este premio vuelve a abrir caminos para que más personas descubran lo que construimos en este lugar tan especial”, comentaron los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, propietarios de la bodega que lleva su apellido, tras conocerse la noticia.

Bodega Vik, sobre una colina en la cordillera de los Andes

En esta edición, el puesto N°1 quedó en manos de la chilena Vik, fundada en 2006 en el Valle de Millahue por el matrimonio formado por Alexander y Carrie Vik. Vik toma el puesto que el año pasado obtuvo Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal en La Rioja, España, que ahora ocupa un lugar destacado en el Hall of Fame.

“Estamos encantados de anunciar la lista The World’s 50 Best Vineyards 2025 y de honrar a Vik con The World’s Best Vineyard -comentó William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Vineyards-. La bodega ha demostrado una dedicación excepcional a la creación de experiencias inmersivas en el viñedo, integra a la perfección un diseño innovador en el impresionante paisaje del Valle de Millahue y ofrece catas interactivas para cautivar a cada visitante.”

El podio del ranking se completa con Schloss Johannisberg (No.2) en Rheingau, Alemania, y Bodegas Ysios (No.3) en La Rioja, España.

Bodegas Salentein en Valle de Uco, Mendoza

Mendoza y Salta en la lista

Con siete puestos en el ranking 2025 de The World’s 50 Best Vineyards, la Argentina amplia su presencia: el año pasado tuvo 6 puestos. La mayoría son bodegas que ya tenían presencia en el ranking, aunque hay algunas nuevas entradas. La lista de los argentinos y sus puestos es la siguiente:

Durigutti Family Winemakers (N°11, N°10 en 2024), Mendoza

Bodegas Salentein (N°11, N°18 en 2024), Mendoza

El Enemigo (N°17, N°29 en 2024), Mendoza

Riccitelli Wine Company (N°29, N°26 en 2024), Mendoza

Bodega Colomé (N°30, N°40 en 2024), Salta

Kaiken Wines (N°36, nuevo ingreso), Mendoza

Viña Cobos(N°49, nuevo ingreso), Mendoza

Bodega antigua de 1831, que se encuentra dentro de Bodega Colomé, en Salta

La única bodega argentina que se “cayó” de los 50 Best este año es DiamAndes, que pasó del N°39 al N°93.