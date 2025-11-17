Cuándo y dónde es la fiesta de disfraces más grande América Latina con Luck Ra, La Joaqui, Lautygram y la Bresh

La Fiesta de Disfraces (FDD), creada en Paraná en 1999 y hoy considerada una de las celebraciones de disfraces más convocantes de América Latina, desembarca por primera vez en San Nicolás de los Arroyos con una edición especial que celebrará los 25 años del evento, con múltiples escenarios, sectores VIP y servicios dentro del predio.

Según la información oficial de la organización, la fecha prevista originalmente para el sábado 15 de noviembre fue reprogramada por “condiciones climatológicas extremas” y el encuentro quedó confirmado para el sábado 22 de noviembre a alas 21.00 en el Autódromo San Nicolás, sobre la Ruta 9 km 225.

Luck Ra Gentileza

En esta edición en San Nicolás, la propuesta apunta a cruzar lo urbano, la electrónica y el espíritu de fiesta masiva con un line-up que incluye a Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y la Bresh como algunos de los nombres centrales de la noche, en una grilla que combinará shows en vivo y diferentes pistas temáticas.

La Joaqui Gentileza

El ámbito de la música electrónica estará cubierto por la presencia de Rafa Barrios, Manu Desrets y Tripartitos, quienes prometen sets superpotentes que animarán la pista. Fer Palacio, uno de los DJs más convocantes del país, garantizará una noche cargada de hits y mezclas innovadoras.

Lauty Gram Gentileza

La FDD es una fiesta con distintos escenarios y estilos musicales dentro del mismo predio, con zonas generales, áreas VIP y espacios premium con vista a los escenarios, además de barras y servicios distribuidos en todo el autódromo para sostener la circulación durante toda la madrugada.

La Municipalidad de San Nicolás, a través de su portal oficial Descubrí San Nicolás, presenta la Fiesta de Disfraces como uno de los eventos más esperados del año y canaliza la venta de entradas hacia la ticketera oficial Tickea, además de centralizar la información turística sobre alojamientos y cómo llegar al predio desde distintos puntos de la ciudad.

Cuáles son los precios de las entradas

La venta oficial de tickets se realiza a través de la plataforma Tickea, en la página identificada como “FDD - Fiesta de Disfraces”, accesible desde los enlaces de la FDD y de Descubrí San Nicolás.

Entrada General – Lote 1: $35.000. Ticket de acceso general al evento y a todos los escenarios.

$35.000. Ticket de acceso general al evento y a todos los escenarios. Entrada VIP – Lote 1: $50.000. Sector con mayores comodidades, barra y servicios diferenciados; incluye acceso general.

$50.000. Sector con mayores comodidades, barra y servicios diferenciados; incluye acceso general. Entrada Gold Standing – Lote 1: $65.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP.

$65.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP. Entrada Black Standing – Lote 1: $70.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP.

$70.000. Ticket individual para ingresar al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP. Espacio Gold – mesa para 10 personas: $800.000. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $400.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Gold.

$800.000. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $400.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Gold. Espacio Black – mesa para 10 personas: $1.2 millones. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $500.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Black.

$1.2 millones. Incluye 10 tickets para acceder al evento + $500.000 en saldo cashless no reembolsable + 3 estacionamientos + 4 pases/invitaciones para el sector Black. Estacionamiento – Acceso Sur (desde Buenos Aires): $9000.

$9000. Estacionamiento – Acceso Norte (desde San Nicolás y Rosario): $9000.

Cómo comprar las entradas