Un restaurante de Punta del Este y otro de José Ignacio entre los 100 mejores de América Latina

Los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 vuelven para reconocer la creatividad de la gastronomía en América Latina y en esta edición hay al menos tres restaurantes uruguayos entre los primeros 100 puestos del ranking.

Decimos al menos porque hoy 18 de noviembre se revelaron solamente los restaurantes que ocupan puestos ubicados entre el 51 y el 100, y próximamente se conocerán los primeros de la lista.

El Parador La Huella (José Ignacio) está en el puesto 83, mientras que Manzanar (Montevideo), en el puesto 86, y Lo de Tere (Punta del Este) en el puesto 92.

Todos se destacan no solo por su cocina innovadora, sino también por su enfoque único y su capacidad para interpretar la tradición culinaria sudamericana con un toque contemporáneo.

El Parador La Huella, en José Ignacio, está en el puesto 83 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 (Fuente: Instagram/@lahuella.parador)

El parador La Huella, sobre la playa de José Ignacio, Maldonado, invita a los comensales a despojarse de los zapatos y hundir los pies en la arena mientras disfrutan de su menú creado por la chef Vanessa González.

Manzanar, en Montevideo, quedó en el puesto 86 del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants Gentileza/El País (Uruguay)

Manzanar, ubicado en Carrasco, es un clásico de la escena gastronómica montevideana. Ocupa un espacio que alguna vez fue un supermercado, ha sabido reinventarse con un concepto casual, sin perder la sofisticación de sus propuestas.

Lo de Tere, en Punta del Este, fue elegido 92 en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 Lo de Tere

Por otro lado, Lo de Tere, en Punta del Este, un emprendimiento familiar que hoy está bajo la dirección de María Elena Marfetán. Un elegante salón ubicado a metros del puerto de Punta del Este donde disfrutar de un menú centrado en pescados y mariscos, elaborado con productos obtenidos de manera sostenible.