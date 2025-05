3 síntomas clave que suelen pasar desapercibidos para detectar enfermedades del corazón, según un cardiólogo

El cardiólogo Aurelio Rojas, por medio de su cuenta de Instagram, le explicó a sus seguidores aquellos síntomas que las personas suelen pasar desapercibidos y que son claves para detectar enfermedades del corazón, y aunque a veces suelen ser gestos cotidianos, se debe estar atento, ya que indicaría que algo no está bien con este órgano. Uno de los principales es:

Dormir con varias almohadas para poder respirar mejor.

El otro signo de alerta es detenerse en seco al subir las escaleras

Notar las piernas hinchadas. A pesar de que estas cosas parecen ser normales, según el cardiólogo Rojas, son alertas que merecen atención.

El corazón no solo se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, sino que es el responsable de transportar oxígeno, nutrientes y hormonas a todas las partes del cuerpo. Además, de remover los desechos metabólicos, por eso es importante que esté sano para una buena salud en general.

Estos son síntomas que suelen pasar desapercibidos y que pueden indicar problemas cardíacos

El cardiólogo explicó que al primer síntoma se lo conoce como ortopnea y es una dificultad para respirar al estar acostado, y muchas personas suelen dormir casi sentadas o con un número excedido de almohadas.

“Lo que solemos hacer es sentarnos bruscamente en el filo de la cama para poder recobrar el aliento”, detalló.

Al primer síntoma se lo conoce como ortopnea y es una dificultad para respirar al estar acostado bymuratdeniz - E+

Dormir incorporando muchas almohadas puede llegar a ser una señal temprana de insuficiencia cardíaca y es más que una costumbre. Por eso, en caso de tener este problema, se debe consultar con un especialista.

El segundo síntoma es el más común y se llama angina de pecho y muchas veces no presenta dolor y las personas lo suelen asociar con cansancio o con un mal estado físico al no realizar ejercicio con frecuencia, pero este puede ser una señal de advertencia que algo no está funcionando bien.

“Consiste en una presión muy fuerte en el centro del pecho que te obliga a pararte cuando estás haciendo algún esfuerzo físico como subir una cuesta o unas escaleras”, agregó.

Las personas que más suelen verse afectadas son las mujeres y las personas mayores, ya que pueden aparecer como fatiga intensa o falta de aire más que como dolor agudo.

En último lugar, se encuentra la retención de líquidos y esto puede delatar que el corazón no está funcionando al 100 por ciento y, aunque en ocasiones no le suelen prestar atención, puede llegar a ser un indicio de una enfermedad cardíaca.

“En este caso uno notará que se hinchan las piernas y que además cuando se toca con el dedo, se queda totalmente marcada la forma de ese dedo. Esto se llama edema con fóvea”, añadió.

El especialista indicó que estos síntomas, cuando se toman de forma ligera, pueden confundirse con cansancio, mala postura o calor, pero cuando se repiten de manera constante, las personas deben visitar al médico.

“No hay que ignorarlos ni posponer la visita médica. Si alguna vez se detecta algo así, no se debe perder el tiempo y hacerle caso al corazón”, concluyó Rojas.