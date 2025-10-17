Bienestar Fest: el megaevento con música, mucho movimiento y más de 50 experiencias para relajarse

Organizado por LA NACION junto con OSDE, se realizará el 1° y el 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo: qué actividades habrá
- 5 minutos de lectura'
La propuesta es divertirse, conectar con el sentir y hacer una pausa. La primera edición del Bienestar Fest se realizará el 1° y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo, dos días mágicos para disfrutar desde clases de fitness, yoga, stretching, terapias posturales, taichí, meditaciones, sesiones de respiración, de cuencos tibetanos, soundhealing y activación de la energía hasta charlas sobre neurociencia, cómo envejecer bien, conectar con el disfrute, las claves para cambiar hábitos y la importancia de una nutrición saludable.
Quienes sueñan con vivenciar el festival más importante de bienestar de la Argentina ya pueden sacar sus entradas en entradauno.com, que son limitadas. Cada jornada cerrará con dos shows musicales imperdibles: Zoe Gotusso, el sábado, y Yami Safdie, el domingo.
Habrá un cronograma con actividades cortas de no más de 30 minutos de duración en la que los visitantes podrán probar disciplinas vinculadas con el bienestar.
Si querés más información sobre dónde comprar las entradas y la agenda del Bienestar Fest hacé clic acá.
Será un fin de semana único en el que, además de las actividades, podrá disfrutarse de un paseo de compras y propuestas gourmet.
La enorme pista central del Hipódromo de Palermo se transformará en un mapa de experiencias en el medio del verde: espacios para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable, un paseo de compras y una zona chill musicalizada por el DJ y productor JAROC, de reconocida trayectoria en el ámbito de la escena electrónica nacional.
Si querés conocer el cronograma de actividades día por día hacé clic acá
Además, una especialista de Movistar dará tips sobre las claves para ser feliz en el trabajo y PAE ofrecerá experiencias de meditación en la que los asistentes también conectarán con el arte, guiados por Tere Prieto y Roo Battaglini. Por su parte, Megatlón pondrá a los visitantes en movimiento con una variedad de clases.
Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.
El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 18.30. En caso de lluvia torrencial, se reprogramará para los días 28 y 29 de noviembre.
Los confirmados
- Dafne Schilling: creó Intención en Movimiento, un método que busca conectar con las emociones a través del movimiento.
- Naty Franz: profesora de yoga y pionera del tapping, hará una sesión para elevar la energía.
- Daniel Tangona: certificado como coach profesional y entrenador personal, abrirá el festival con una clase de activación junto con Agustín Carmuega (animal flow) y Sofi Lofi (static dance).
- Daniel López Rosetti: el médico cardiólogo y especialista en clínica médica dará una charla sobre recetas para vivir mejor.
- Conrado Estol: uno de los neurólogos más reconocidos del país, referente en salud, calidad de vida y longevidad.
- Marcos Apud: experto en biohacking, dará una charla interactiva para incorporar que potencian el cerebro.
- Fer Niizawa: autor del best seller Ikigai, hablará sobre que el propósito vital de cada uno.
- Pinky Zuberbühler: nutricionista, creadora de Nutrición del Alma, guiará una meditación.
- Nacho Monti: creador de la terapia postural holística (TPH) enseñará técnicas de conciencia postural, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento.
- María Roca: especialista en neurociencia, dará una charla para lidiar con la resistencia al cambio.
- Maritchu Seitún y Sofía Chas: especialistas en crianza, hablarán sobre la autoestima.
- Paula Regazzoni: reflexóloga holística, hará un análisis de la lectura de pies biodeco-4 elementos.
- Paula Echeverría: especializada en terapia transformacional rápida(RTT) ofrecerá una práctica para atraer la abundancia.
- Karina Gao: cocinera, emprendedora, cocinará una sorpresa saludable.
- Nico Iglesias: autor del libro, Meditación en zapatillas, guiará una meditación.
- Belén Ortega: referente de soundhealing y diseñadora de experiencias, realizará un baño de sonido.
- Pablo Ferrero: conocido como “Doctor del Sueño”, dará tips para dormir bien y mejorar la calidad de vida.
- Chantal Abad: cocinera y referente del mundo wellness, cocinará un plato en vivo.
- Facundo Pereyra: gastroenterólogo, explicará cómo alimentar la microbiota y transformar la salud.
- Brenda Cohen: la especialista en 5Ritmos, invitará a bailar y a soltar tensiones.
- Yogui Lover: profesora de yoga y meditación, dará una clase de yoga.
- Victoria Salguero: creadora del programa Shamanic & Healing Program, mostrará cómo empezar un camino de bienestar.
- Gaby Piccoli: activista cuántica, invitará a una práctica para reconectar con el presente y vivir libres de estrés.
- Julieta Rubinstein: instructora del método Wim Hof, enseñará este método de respiración consciente.
- Daniel Fersztand: formado en Método DeRose, dará una sesión de respiración para gestionar las emociones.
- Pilar Pose: especialista en mindfulness y meditación, propondrá una pausa consiente y una limpieza con sahumos en la isla Zen junto con Uriel Santos.
- Luciano Casalla y Federico Vila: instructores de taichí, enseñarán las mejores posturas de esta práctica.
- Carolina Winograd: experta en yoga facial, explicará ejercicios para que puedas aprenderlos y verte mejor.