Bienestar Fest: el megaevento con música, mucho movimiento y más de 50 experiencias para relajarse

La propuesta es divertirse, conectar con el sentir y hacer una pausa. La primera edición del Bienestar Fest se realizará el 1° y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo, dos días mágicos para disfrutar desde clases de fitness, yoga, stretching, terapias posturales, taichí, meditaciones, sesiones de respiración, de cuencos tibetanos, soundhealing y activación de la energía hasta charlas sobre neurociencia, cómo envejecer bien, conectar con el disfrute, las claves para cambiar hábitos y la importancia de una nutrición saludable.

Quienes sueñan con vivenciar el festival más importante de bienestar de la Argentina ya pueden sacar sus entradas en entradauno.com, que son limitadas. Cada jornada cerrará con dos shows musicales imperdibles: Zoe Gotusso, el sábado, y Yami Safdie, el domingo.

Habrá un cronograma con actividades cortas de no más de 30 minutos de duración en la que los visitantes podrán probar disciplinas vinculadas con el bienestar.

Si querés más información sobre dónde comprar las entradas y la agenda del Bienestar Fest hacé clic acá.

Será un fin de semana único en el que, además de las actividades, podrá disfrutarse de un paseo de compras y propuestas gourmet.

Las actividades se realizarán en tres espacios diferentes Sebastián Pani - OHLALÁ!

La enorme pista central del Hipódromo de Palermo se transformará en un mapa de experiencias en el medio del verde: espacios para hacer ejercicios, descansar, disfrutar de un menú saludable, un paseo de compras y una zona chill musicalizada por el DJ y productor JAROC, de reconocida trayectoria en el ámbito de la escena electrónica nacional.

Si querés conocer el cronograma de actividades día por día hacé clic acá

Además, una especialista de Movistar dará tips sobre las claves para ser feliz en el trabajo y PAE ofrecerá experiencias de meditación en la que los asistentes también conectarán con el arte, guiados por Tere Prieto y Roo Battaglini. Por su parte, Megatlón pondrá a los visitantes en movimiento con una variedad de clases.

Los astros también serán parte de la jornada con el espacio Ohlalá! Astral, donde los más osados podrán consultar sobre su futuro a Sol Lisdero y su equipo de tarotistas. Pato Vidiella dará una charla sobre astrología.

El festival abrirá sus puertas a las 11.30 con experiencias que se extenderán hasta las 18.30. En caso de lluvia torrencial, se reprogramará para los días 28 y 29 de noviembre.

Los confirmados

Habrá meditaciones en todos los horarios