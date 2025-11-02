Bienestar Fest: la agenda de hoy, el segundo y último día del festival

Para quienes deseen formar parte de la experiencia completa del ‘bienestar’ todavía queda la segunda jornada de este festival imperdible que organiza LA NACION junto a OSDE.

Una de las experiencias del sábado Camila Godoy

Las puertas abren a las 11.30 hs y la agenda del domingo arranca a las 12hs en el escenario principal con “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy.

La referente mejor conocida como @Yoguilover enseñará mediante asanas a calmar la mente y conectar con el momento presente.

Brenda Cohen promete una sesión de 5 ritmos imperdible y Naty Franz, una práctica que cambiará mentes con su Método NF que incluye movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar la energía.

En el espacio inspiración habrá una sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein. Instructora del Método Wim Hof y del de respiración consciente “The Breath Act” (el acto de respirar).

Chantal Abad es parte del show gastronómico que ya es un clásico de la televisión abierta

Showcooking con Chantal Abad, la cocinera estrella de la televisión compartirá su mirada sobre la gastronomía como un camino hacia el equilibrio y el disfrute junto con recetas y tips de cocina, una sesión de Soundhealing con Belén Ortega.

Belen Ortega, en acción

Una experiencia con más de 50 instrumentos con sonidos y vibraciones de instrumentos como cuencos, gongs y campanas inducirán a los presentes en un profundo estado de relajación.

También habrá espacio para profundizar sobre el Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar que dará Myriam Álvarez Iturre, líder visionaria y coach innovadora en gestión de personas, como speaker.Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra será otro de los imperdibles de la agenda.

Facundo Pereyra hablará de reseteo intestinal Maju Franzan

Pegada a esta charla, los fanáticos de la cultura japonesa podrán enterrarse de que se trata la filosofía “Ikigai con Fer Niizawa. A través de reflexiones y ejercicios prácticos, el conferencista internacional y coach laboral mostrará cómo alinear el bienestar personal con los objetivos vitales y profesionales.

Fernando Niizawa, es bestseller y referente en Ikigai

El cierre del espacio de inspiración estará a cargo del el Dr. Daniel López Rosetti. con Recetas para vivir mejor y más tiempo. El reconocido especialista dará una charla donde explicará cómo cuidar el cuerpo, manejar el estrés y mejorar la calidad de vida de forma integral.

El Dr. López Rosetti estará después de las 17 hs Rodrigo Nespolo - LA NACION

En la zona chill, DJ. Jaroc, volverá a hacer magia con su música.

La propuesta es conectar con la música by Jaroc (José Arocena) Camila Godoy

Habrá experiencias sobre Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca. La doctora en psicología y coordinadora científica de la Fundación INECO, dará consejos para ganarle a la resistencia al cambio.

María Roca de Ineco

Yoga Facial con Carolina Winograd quien Enseñará ejercicios y automasajes para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación y relajar las tensiones faciales.

Nico Iglesias autor del libro Meditación en zapatillas y enseñará a meditar.

Nicolas Iglesias promete enseñarte a meditar Fabián Marelli

Daniel Fersztand. El instructor del Método DeRose demostrará con ejercicios de respiración como tener control emocional en segundos, también realizará una clase del entrenamiento ancestral y habrá otra actividad de Animal Flow, Chi kung con Luciano Casalla, enseñará esta actividad que con movimientos suaves y conscientes combinados con la respiración equilibran la energía vital (chi).

Quienes se la perdieron el sabado podrán escuchar a Vicky Salguero sobre Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” o participar de la Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos. Los especialistas realizarán un momento de conexión interior que se acompañará con el uso de sahumos para limpiar energías y renovar el ambiente.”

El cronograma, tan amplio y variado, permite crear una “agenda propia”. El sábado la gente pasaba de un escenario al otro; del paseo de compras hacia el patio gastronómico; y de las islas de entrenamiento by Megatlón hacia la Isla Zen en la que disfrutaban de actividades más tranquilas como meditaciones, clases de taichi y charlas sobre el manejo de las emociones.

En las islas propuestas por Megatlón, el sábado el público rotaba entre clases de entrenamiento funcional, stretching y sesiones de masajes y chapuzones en bañaderas con agua helada (esto último es furor en el mundo de la salud y se lo conoce como Método Wim Hof).

Agenda del Domingo

11.30HS. APERTURA DE PUERTAS

Escenario Principal Flux

12hs: “Habitar el cuerpo a través del yoga”, con Micaela Pichniy, mejor conocida como @Yoguilover,

13hs: A moverse con Rexona. Maxi Santos y Daniela Nobrego

14hs: Stretching by Osde. Diego Real.

15hs: Yogaflow by Curflex. Nestor Martínez.

16hs: 5 ritmos con Brenda Cohen,

17hs: Movimientos libres, tapping y ejercicios para elevar tu energía con Naty Franz,

18hs: Show musical de Yami Safdie

Espacio Inspiración

12.30hs: Sesión de respiración consciente con Julieta Rubinstein.

13.30hs: Showcooking con Chantal Abad

14.30hs: Sesión de Soundhealing con Belén Ortega

con Belén Ortega 15.15hs: Bienestar laboral: del equilibrio a la armonía, un taller organizado por Movistar

15.30hs: “Cómo alimentar la microbiota y transformar tu salud” con el Dr. Facundo Pereyra.

16.30hs: “Ikigai en acción” con Fer Niizawa.

17.30hs: Recetas para vivir mejor y más tiempo con el Dr. Daniel López Rosetti.

Zona Chill

12.30hs: Conectá con la música de DJ. Jaroc

13.30hs: Cómo ganarle a la resistencia al cambio: emociones y manejo del estrés con María Roca.

14.30hs: Yoga Facial con Carolina Winograd.

15hs: Aprendé a meditar con Nico Iglesias, autor del libro Meditación en zapatillas.

15.30hs: Sesión de respiración inteligente para gestionar las emociones con Daniel Fersztand.

16.30hs: Animal Flow con Agustín Carmuega

17.30hs. Conectá con la música ( DJ.Jaroc).

Isla Zen

13.00hs: Chi Kung con Luciano Casalla,

15.30hs: “Cómo empezar un camino de bienestar y sostenerlo” con María Victoria Salguero,

16.30 hs: Entrenamiento ancestral: DeRose Method con Daniel Fersztand.

17.30hs: Pausa consciente y limpieza con sahumos con Pilar Pose y Uriel Santos.

No te olvides de llevar

. Botella de agua (habrá puestos de recarga)

. Sombrero o gorro

. Lona o mat

. Protector solar

Esto es lo que vivieron quienes vinieron ayer.