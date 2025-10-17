Brote de varicela en Entre Ríos: reportan más de 700 casos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos anunció un aumento de casos de varicela en la provincia, con cerca de 700 contagios registrados en lo que va de la temporada. La mayoría corresponde a adolescentes en edad escolar, según precisó el director de Epidemiología provincial, Diego Garcilazo, quien explicó que el incremento se da en jóvenes que aún no recibieron la vacunación completa, incorporada al calendario nacional en 2015.

“Este es el momento del brote; todos los años se registran casos y actualmente tenemos notificados unos 700, una cifra similar a la del año pasado”, señaló Garcilazo durante una conferencia de prensa. El funcionario detalló que “la varicela está apareciendo en estudiantes de nivel secundario, porque son generaciones que aún no recibieron la inmunización completa y, por eso, son más susceptibles”.

Diego Garcilazo es el director de Epidemiología en Entre Ríos

Sin embargo, aclaró que las proyecciones epidemiológicas indican que la situación se estabilizará con el paso del tiempo: “A medida que las cohortes vacunadas crezcan, los brotes serán cada vez menores”.

Aunque el aumento de contagios genera preocupación en las comunidades educativas, Garcilazo insistió en que la varicela “es una enfermedad benigna, pero molesta”, y que su aparición en primavera es habitual. “En líneas generales, es una enfermedad que aparece en forma de brotes. Sabemos que es molesta, pero es algo esperable en esta época del año”, aseguró.

Desde la cartera sanitaria informaron que se mantiene el monitoreo en instituciones escolares y sanitarias, al tiempo que recordaron la necesidad de tener al día las vacunas para evitar la propagación del virus. También destacaron que la inmunización modificó el perfil de la enfermedad: “Antes la varicela afectaba principalmente a los niños pequeños; ahora, con la protección que brinda la vacunación, los casos se concentran en adolescentes de 15 años o más”.

La varicela es una enfermedad viral causada por el virus varicela-zóster, caracterizada por su alta capacidad de contagio. Aunque en la mayoría de los casos cursa con síntomas leves, puede ocasionar complicaciones graves en personas inmunodeprimidas, embarazadas o recién nacidos, generando cuadros como neumonía, encefalitis o infecciones bacterianas.

La vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde 2015 y se aplica en dos etapas: la primera a los 15 meses y la segunda al ingreso escolar, con una efectividad superior al 88% para prevenir los cuadros leves y del 100% ante los casos severos.