Ron DeSantis defiende su política que no obliga a vacunar a los niños: “La coerción socava la confianza”

El gobernador Ron DeSantis continúa su discusión con los pediatras en Florida y recientemente defendió la polémica medida que elimina todos los mandatos de vacunas infantiles en el estado. Esta decisión ha generado una fuerte oposición por parte de líderes demócratas, algunos republicanos y expertos en el tema, quienes advierten sobre un riesgo significativo para la salud pública.

DeSantis respaldó su decisión y apuntó contra los pediatras

En sus redes sociales, el mandatario respaldó a Joseph Abiodun Ladapo, quien se desempeña como cirujano general de Florida desde 2021. Según el funcionario, existen pediatras que se niegan a tratar a niños que no hayan recibido ciertas vacunas.

El gobernador Ron DeSantis apuntó contra los pediatras que deciden no atender a niños sin vacunas X; @RonDeSantis

Ante esto, DeSantis afirmó: “Discriminar a las familias y a los niños en función del estado de vacunación es incorrecto por principio y por libertad individual”. Luego, aseguró que esta “coerción socava la confianza” que se supone es uno de los ejes principales de la medicina.

Por su parte, Dr. Ladapo calificó los requisitos actuales en las escuelas y otros lugares como una intrusión “inmoral” en los derechos de las personas, al compararla incluso con la “esclavitud”. El cirujano general enfatizó que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones informadas y que nadie tiene derecho a decirles qué introducir en su cuerpo.

Por otro lado, dijo que la negación de atención médica por elección de vacunación como “una postura política realmente repulsiva”. Finalmente, destacó que es “simplemente incorrecto” que los padres sean expulsados de las prácticas pediátricas por querer, por ejemplo, espaciar algunas vacunas o no recibir vacunas específicas.

El controversial plan de Florida para eliminar las vacunas obligatorias

El gobernador republicano, junto con el Cirujano General del estado, anunciaron semanas atrás que Florida trabajaría para eliminar progresivamente todos los mandatos de vacunación infantil en el estado. Esta acción se basa en el esfuerzo de DeSantis por frenar los requisitos y otros mandatos de salud establecidos durante la pandemia de Covid-19.

El director general de servicios sanitarios en Florida es la voz cantante sobre el programa en Florida Chris O'Meara - AP

Los mandatos de vacunas para guarderías infantiles y escuelas públicas en Florida incluyen inyecciones contra el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria-tétanos-tos ferina acelular (DTaP), la polio y otras enfermedades, según PBS.

La comisión llamada “Make America Healthy Again” (MAHA) fue creada por DeSantis y está inspirada en iniciativas similares impulsadas a nivel federal. El objetivo final es “eliminar a los gobiernos” de la vida de las personas y que puedan elegir cómo cuidar su salud libre y responsablemente.

Las críticas de los demócratas sobre la vacunación en Florida

Rápidamente, los líderes demócratas de Florida emitieron un comunicado acerca de la eliminación de los mandatos de vacunación infantil en el Estado del Sol. Además, argumentaron que la medida es imprudente, peligrosa y anti-ciencia.

La decisión del gobernador cambió la obligatoriedad de las vacunas en Florida Joe Raedle - Getty Images North America

La senadora Tina Polsky advirtió que enfermedades, incluida la polio, que una vez diezmaron la salud y el futuro de los niños, tendrán la oportunidad de regresar bajo este peligroso cambio de política

Por otro lado, la líder demócrata del Senado, Lori Berman, declaró que la medida es “ridícula”. Y agregó: “Eliminar el mandato por completo es peligroso, contrario a la ciencia y contrario a los niños. Nadie quiere volver a la época de los pulmones de acero”.

Finalmente, apuntó contra el partido republicano, al afirmar que sus miembros “han pasado de albergar teorías conspirativas anticientíficas a respaldar plenamente una política sanitaria anticientífica”.