CAEME celebra 100 años impulsando la innovación y el acceso a la salud en la Argentina

Hace cien años, hablar de enfermedades crónicas como la diabetes era hablar de límites estrictos y expectativas de vida muy acotadas. La ciencia, sin embargo, transformó radicalmente ese panorama. A lo largo del último siglo, los avances en investigación médica redefinieron cómo se diagnostican, tratan y gestionan patologías que alguna vez fueron consideradas incurables o directamente mortales.

En la Argentina, ese recorrido estuvo acompañado por el trabajo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que este año cumple un siglo representando a las empresas que lideran la innovación farmacéutica y biotecnológica. Desde su fundación en 1925, la entidad impulsó el desarrollo de nuevas terapias, la investigación clínica y el acceso oportuno a medicamentos que cambiaron el pronóstico de millones de personas.

La investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos son claves para transformar enfermedades crónicas en condiciones controlables.

Un antes y un después: la revolución del tratamiento de la diabetes

Si hay un caso paradigmático de cómo la innovación puede cambiar la vida de las personas, es el de la diabetes. A comienzos del siglo XX, el diagnóstico era prácticamente una sentencia: no existía un tratamiento capaz de controlar la glucosa en sangre de forma sostenida y la supervivencia era muy limitada.

El punto de inflexión llegó en 1921, cuando un grupo de investigadores descubrió la insulina. El hallazgo abrió un camino que no dejó de evolucionar: primero con insulinas humanas purificadas, luego con análogos de acción prolongada y ultrarrápida que permitieron mejorar el control metabólico y reducir los episodios de hipoglucemia.

En las últimas dos décadas, una nueva ola de tratamientos volvió a transformar el escenario. Las terapias basadas en agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 demostraron beneficios adicionales más allá del control glucémico, incluyendo la protección cardiovascular y renal. Esto permitió que la diabetes dejara de ser sólo una enfermedad por controlar para convertirse en una condición tratable con impacto en la expectativa y la calidad de vida.

Las consultas clínicas y el seguimiento personalizado mejoran el diagnóstico temprano y la gestión integral de enfermedades como la diabetes.

Tecnología y ciencia: los aliados que potenciaron el cambio

La innovación no vino sólo de los medicamentos. El desarrollo de dispositivos como bombas inteligentes de insulina, sensores de glucosa y sistemas automatizados que funcionan como un “páncreas artificial” ampliaron la autonomía de los pacientes y mejoraron el control diario de la enfermedad. Estas herramientas, sumadas a la educación diabetológica y a la atención integral, reducen complicaciones, internaciones y costos para el sistema de salud.

La industria farmacéutica invierte en tecnología de punta para garantizar estándares de calidad en cada etapa de producción.

Argentina también tuvo un rol activo en este proceso: cada año se realizan más de mil ensayos clínicos en el país, que permiten evaluar nuevas moléculas y tecnologías. Según datos de CAEME, la industria farmacéutica invierte alrededor de USD 700 millones anuales en investigación clínica, representando más del 40% de la inversión privada total en I+D del sector empresarial.

Innovación con impacto real

Para CAEME, el centenario no sólo es un hito institucional sino también una oportunidad para subrayar el impacto de la ciencia en la vida de las personas. “Hace 100 años representamos a las compañías que lideran la innovación en salud, acompañando la evolución del sistema argentino y promoviendo el acceso a los tratamientos más avanzados”, destacaron desde la entidad.

Esa mirada se refleja en su campaña “Mi segundo cumpleaños”, que busca poner en valor ese día —único para cada paciente— en el que una terapia innovadora le cambió el pronóstico y le permitió proyectar nuevamente su vida.

Mirar hacia adelante

La investigación en terapias avanzadas, como las génicas y celulares, junto con el desarrollo de medicamentos más precisos y personalizados, abre una nueva etapa en la medicina. La historia de la diabetes demuestra que los avances científicos pueden cambiar no sólo el curso de una enfermedad, sino también la forma de vivirla.

La investigación clínica, impulsada por profesionales de la salud y los pacientes, permite evaluar y validar terapias innovadoras que cambian la calidad de vida.

Tras un siglo de innovación, el desafío para los próximos 100 años será profundizar ese camino: impulsar la investigación, garantizar el acceso y seguir transformando descubrimientos científicos en calidad de vida para millones de personas. CAEME busca seguir siendo un actor relevante en esa agenda, acercando al país a la frontera del conocimiento y acompañando una transformación que recién empieza.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.