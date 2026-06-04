CAMPOBRAVO: una década como referente de la gastronomía 100% libre de gluten

En 2016, cuando el concepto de gastronomía libre de gluten todavía estaba lejos de convertirse en una tendencia, CAMPOBRAVO tomó una decisión que generó dudas dentro y fuera del restaurante: eliminar el gluten de su carta.

La medida no respondió a estudios de mercado ni a una estrategia comercial. Surgió a partir de una convicción personal de Julián Ladoux (socio y fundador de la marca junto a Pablo Arechi y otros), quien había comenzado a investigar el impacto de determinados alimentos ultraprocesados en la alimentación cotidiana.

Lo que comenzó como una búsqueda individual terminó transformando por completo la operación de una steak house que ya llevaba más de una década de exitosa trayectoria.

Hacia una propuesta 100% gluten free

Antes de comunicar el cambio, el equipo trabajó durante meses reformulando recetas y adaptando procesos. Durante noventa días la carta funcionó sin gluten sin que los clientes fueran informados. El resultado sorprendió incluso a sus dueños.

“No recibimos una sola queja. Al contrario, muchos comentarios fueron positivos y eso nos confirmó que íbamos por el camino correcto”, recuerda Luciano Ladoux, gerente de la marca.

La transición fue un proceso complejo. Si bien gran parte de los productos utilizados ya contaban con certificación libre de gluten, algunas de las preparaciones más populares representaron un desafío técnico importante. Pastas rellenas, panificados y rebozados requirieron meses de investigación y desarrollo hasta alcanzar un resultado que cumpliera con el estándar que buscaba la marca.

Sorrentinos de lomo 100% libres de gluten con salsa crema, blend de hongos. La pasta más vendida de la carta.

El desafío de innovar

Cuando CAMPOBRAVO anunció oficialmente el cambio en su propuesta gastronómica, desató una ola de reacciones mixtas. Entre la modernización necesaria y el reclamo de los clientes históricos, la firma atraviesa una etapa clave para su identidad como marca innovadora. Consumidores pertenecientes a la cultura healthy encontraron en la marca una propuesta enfocada en la alimentación saludable, un concepto poco habitual para la época.

La demanda creció rápidamente y terminó consolidando el modelo. Hoy CAMPOBRAVO cuenta con cinco sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y un centro de producción propio desde donde controla procesos e insumos para garantizar los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Más allá del gluten

Con el tiempo, la propuesta evolucionó hacia un concepto más amplio vinculado a la alimentación consciente. Además de mantener una operación 100% libre de gluten, la marca incorporó opciones keto, preparaciones sin azúcar agregada y alternativas para distintos estilos de alimentación.

Milanesa de lomo KETO, lomo de 220gr apanado con un blend de rebozador libre de gluten, harina de almendras, harina de coco, parmesano y almendras tostadas.

Qué significa ser 100% libre de gluten todos los días

Sostener una propuesta 100% libre de gluten durante diez años implica mucho más que modificar recetas. Detrás de cada plato existe una operación diseñada para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada y garantizar que ningún ingrediente con trigo, avena, cebada o centeno ingrese al circuito gastronómico.

Cada materia prima que llega al restaurante es verificada antes de ser incorporada a la producción, mientras que los equipos reciben capacitaciones permanentes sobre manipulación de alimentos y protocolos de seguridad alimentaria.

“Ser 100% libre de gluten no es solo una decisión de carta, es una disciplina que atraviesa toda la operación. Capacitamos al equipo de forma continua para entender qué es el TACC, por qué ningún producto que lo contenga puede ingresar a la cocina y el salón, y lo que implica la contaminación cruzada para alguien con celiaquía.”, describe Luciano. Es un trabajo que no se ve desde la mesa, pero que sostiene la promesa entera de la marca.

Una mesa para compartir

Con el paso de los años, la eliminación del gluten generó un efecto inesperado. Lo que comenzó como una decisión vinculada a la calidad de los ingredientes terminó convirtiéndose en una propuesta capaz de reunir perfiles alimentarios muy distintos alrededor de la misma mesa.

A la carta libre de gluten se sumaron opciones keto, preparaciones sin azúcar y alternativas pensadas para diferentes preferencias y necesidades nutricionales. El resultado es una experiencia donde una persona celíaca, alguien que sigue una alimentación cetogénica, un vegetariano o simplemente un amante de las carnes pueden encontrar opciones sin resignar variedad ni sabor.

“Eso no fue algo que planificamos desde el principio. Se fue dando de forma natural, con mucho trabajo”, señala Luciano. Diez años después, esa evolución se transformó en uno de los diferenciales de la marca: ofrecer una experiencia gastronómica donde personas con hábitos y requerimientos nutricionales distintos puedan compartir la misma mesa sin que la comida se convierta en una limitación.

La carne sigue siendo protagonista

Aunque la identidad gluten free se convirtió en uno de sus principales diferenciales, CAMPOBRAVO continúa definiéndose como una steak house.

Su propuesta se centra en cortes premium de carne argentina, entre los que destaca el bife de chorizo como el ícono de la gastronomía porteña, elaborado a partir de novillos de exportación de raza 100% británica y sometido a proceso de maduración controlada

En 2025, el bife de chorizo de CAMPOBRAVO obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Carnes, un reconocimiento que posicionó a la marca entre referentes internacionales del segmento.

Este corte es presentado en tres versiones distintas, Bife CAMPOBRAVO de 550gr con papas trufadas, Patagonia steak, un bife macerado durante 24hs en merken ahumado patagónico, y en su forma tradicional bife de chorizo de 350gr.

Bife CAMPOBRAVO de 550gr acompañado con papas trufadas y queso provolone estacionado, plato de autor destacado.

El próximo desafío

A diez años de aquella decisión que transformó la identidad del restaurante, el objetivo ahora es avanzar sobre otro ingrediente habitual de la gastronomía tradicional: el azúcar refinada.

El equipo trabaja actualmente en una nueva línea de postres capaces de reproducir la experiencia sensorial de las recetas clásicas sin recurrir al azúcar convencional. La lógica es la misma que impulsó el cambio de 2016: modificar ingredientes sin resignar sabor.

Tiramisú KETO, postre tradicional elaborado con harina de almendras y 100% libre de gluten y azúcares refinadas.

Dónde queda CAMPOBRAVO y cómo reservar

Las reservas pueden realizarse a través de CAMPOBRAVO, donde además se encuentra disponible el beneficio exclusivo para socios de Club LA NACION.

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