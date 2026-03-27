Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor de mil millones de personas en todo el mundo padecen hipertensión arterial, lo que equivale a aproximadamente el 20 % de la población adulta mundial.

Si no se controla adecuada y oportunamente, esta afección puede provocar una serie de problemas de salud graves, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Controlar la presión arterial requiere de una dieta adecuada, ejercicio constante, reducir el consumo de sal, limitar el consumo de alcohol y no fumar, entre otros.

¿Cómo controlar la presión arterial?

De acuerdo con la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, entre algunas de las acciones que se pueden tomar para controlar la presión arterial todos los días están:

limitar el consumo de sal en las comidas y remplazarlo por jengibre, pimienta o hierbas aromáticas como albahaca, perejil o cilantro.

También se deben evitar el alcohol –no más de una bebida al día– y los alimentos procesados porque contienen elevadas concentraciones de sodio.

–no más de una bebida al día– porque contienen elevadas concentraciones de sodio. Hacer ejercicio de manera habitual, no sin antes hacerse un chequeo médico, es fundamental para los hipertensos.

Los ejercicios más recomendados son nadar, caminar y andar en bicicleta.

Una de las acciones que se pueden tomar para controlar la presión arterial son: limitar el consumo de sal en las comidas y remplazarlo por jengibre, pimienta o hierbas aromáticas como albahaca, perejil o cilantro GETTY IMAGES

En cuanto a la alimentación diaria, se deben consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras, tales como espinaca, aguacate, apio, coliflor, acelga, brócoli, lechuga, alcachofa y champiñones. También se debe evitar el estrés, y no se puede suspender medicación a menos que un doctor lo indique.

¿Cómo bajar la presión en cinco minutos?

Cuando la presión ya ha subido y el objetivo es controlarla rápidamente, hay varias acciones que pueden ayudar. De acuerdo con Supercuidadores, empresa líder en formación de cuidadores sanitarios en España, una de las acciones que se puede realizar para bajar la presión arterial en poco tiempo es tomar un vaso de agua, dado que la deshidratación puede contribuir a aumentar la presión arterial. En ese sentido, un vaso de agua fresca puede ayudar a hidratar y a diluir la sangre, lo que puede llevar a una disminución temporal de la presión arterial.

Otra acción para disminuir la presión es realizar respiraciones profundas. “Toma unos minutos para realizar respiraciones profundas y lentas. Inhalando profundamente por la nariz, expandiendo el abdomen, y exhalando suavemente por la boca. La respiración profunda puede ayudar a relajar el cuerpo y a reducir la presión arterial”, señala Supercuidadores.

Por otra parte, una buena opción es comer una porción de frutas o vegetales, esto dado que frutas y verduras, como las espinacas y las bananas, contienen nutrientes que pueden ayudar a reducir la presión arterial. Por eso, se puede comer una porción rápida de estos alimentos para obtener un impulso instantáneo de nutrientes saludables.

También hacer una pausa para relajarse puede ayudar a bajar la presión arterial que en algunos casos se dispara debido al estrés. “Dedica unos minutos a estirar los músculos, especialmente los de la parte superior del cuerpo. Los estiramientos pueden ayudar a relajar los músculos y a mejorar la circulación, lo que puede contribuir a reducir la presión arterial”, enfatiza Supercuidadores.

Finalmente, escuchar música suave y relajante puede tener un efecto calmante en el cuerpo y la mente, lo que puede ayudar a reducir el estrés y, en consecuencia, la presión arterial.