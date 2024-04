Hielos con flores comestibles! Más allá de su belleza en la decoración, estas joyas naturales realzan tus platillos y bebidas con sabores únicos. Además, muchas poseen propiedades saludables ¿List@ para darle un toque floral a tus bebidas ? 🌼✨ Las flores comestibles no solo son deliciosas, sino que algunas también ofrecen propiedades medicinales. Aquí hay algunas: 1. Caléndula: Antiinflamatoria y cicatrizante. 2. Lavanda: Calmante, ayuda a reducir el estrés y promueve el sueño. 3. Rosa: Rica en vitamina C, antioxidante y antiinflamatoria. 4. Hibisco: Beneficioso para la presión arterial y rico en antioxidantes. 5. Borraja: Antiinflamatoria y rica en ácidos grasos omega-3. 6. Pensamiento: Tradicionalmente utilizado para aliviar problemas respiratorios. 7. Capuchina: Antibacteriana y rica en vitamina C. 8. Violeta: Con propiedades antiinflamatorias y expectorantes. 9. Jazmín: Conocido por sus propiedades calmantes y relajantes. 10. calabaza (flores): Fuente de antioxidantes y vitamina C. #FloresComestibles #GastronomíaFloral #saboresnaturales #hojaverdepaola #flores #infusiones #floresparacocinar