En el marco del Día Mundial de la Suegra, que se conmemoró días atrás, el psicólogo Miguel de Zubiría, creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, reclamó establecer límites saludables para impedir que intervenciones familiares definan asuntos íntimos, económicos o de convivencia.

De Zubiría señaló que la participación familiar puede sumar experiencia en economía del hogar, crianza y proyectos a futuro, pero debe existir una frontera clara para que la pareja conserve autonomía sobre sus decisiones.

El especialista detalló que la interferencia negativa se produce cuando las recomendaciones familiares pasan a ser órdenes y desplazan la capacidad de decisión de la pareja.

Identificó comportamientos de control con raíces culturales: descalificar a uno de los integrantes, presionar por decisiones de convivencia, intervenir en asuntos económicos o condicionar la relación a la aprobación familiar.

El psicólogo aconsejó usar el autoconocimiento para definir expectativas y aportes mutuos y hacer pausas periódicas para evaluar reconocimiento, disfrute y dificultades; así se detectan intervenciones externas y se acuerdan respuestas conjuntas.

Los suegros pueden entrometerse en las cuestiones de pareja y provocar tensiones familiares iStock

“La clave está en diferenciar entre recibir una orientación y aceptar una imposición. Los padres pueden compartir sus opiniones, experiencias y recomendaciones, pero estas no deberían convertirse en mandatos ni órdenes sobre las decisiones que debe tomar una pareja”.

Esta es la frase que no debería decirle nunca a la suegra, según la inteligencia artificial

Las relaciones familiares suelen ser complejas y están atravesadas por normas sociales, afectos y expectativas. En este entramado, el vínculo con la suegra ha sido tradicionalmente percibido como uno de los más delicados, en parte por el peso de ciertos estereotipos.

Sin embargo, mantener una relación saludable entre yernos o nueras y sus suegras es posible y puede tener efectos positivos en la vida en pareja.

Ante la consulta sobre cuál sería la frase más dañina para la relación con una suegra, ChatGPT ofreció una respuesta directa: “Tu hijo era más feliz antes de que te metieras en todo”.

Según el análisis del modelo, esta expresión representa una combinación de crítica directa, juicio sobre el rol familiar de la suegra y una confrontación emocional que puede dañar de forma significativa el vínculo.

La frase sugiere que la presencia de la suegra es un problema, cuestiona su relación con el hijo o hija y pone en tensión a toda la estructura familiar.

De acuerdo con la IA, comentarios de este tipo suelen activar “mecanismos defensivos y ofensivos” en el interlocutor, especialmente si se trata de una figura que espera respeto o validación dentro de la dinámica familiar. Además, pueden afectar la armonía en las reuniones, generar tensiones persistentes e incluso provocar distanciamiento emocional a largo plazo.

La plataforma advierte que este tipo de expresiones no solo son dañinas en el momento, sino que pueden tener efectos acumulativos en el tiempo, erosionando la confianza y dificultando cualquier intento de diálogo o reconciliación futura.