¿Cómo salvar una vida? En la Bioferia, un taller imperdible ofreció las herramientas para actuar ante una emergencia.
OSDE se sumó al evento de sustentabilidad más importante de América Latina con un taller de RCP para que todos sepan qué hacer en una situación de riesgo de vida.
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Durante tres jornadas, el Hipódromo de Palermo volvió a convertirse en el epicentro del bienestar y la sustentabilidad. La nueva edición de la Bioferia reunió a miles de visitantes que recorrieron sus espacios en busca de experiencias, información y nuevas formas de vincularse con la salud y el entorno. En ese escenario, entre empresas, organizaciones y emprendedores preocupados por la sustentabilidad y el planeta, OSDE se destacó por una propuesta enfocada en la prevención y el equilibrio integral. Porque para OSDE la sustentabilidad es también parte de la salud, se sumó a la feria con una agenda de actividades que aportaron valor y generaron conciencia.
La gran clave: educación para el bienestar
Con música y un ambiente distendido, OSDE hizo foco en la difusión de herramientas concretas para el cuidado de la salud. Las charlas de RCP (reanimación cardiopulmonar) fueron uno de los ejes centrales: a lo largo del evento, los asistentes pudieron participar de estas capacitaciones que tuvieron lugar en el auditorio principal de la Bioferia. El objetivo de la charla, dirigida a personal no especializado en salud, apuntaba a ofrecer las herramientas básicas para asistir a una persona que está sufriendo un paro cardiorespiratorio.
Allí, los instructores certificados lograron transmitir la técnica que permite restablecer la circulación sanguínea para oxigenar los órganos vitales mientras llega la ayuda profesional de la ambulancia. También explicaron el modo de uso de un DEA (Desfibrilador externo automático).
La dinámica, ágil y accesible, permitió que los asistentes incorporaran nociones básicas de primeros auxilios en un entorno distendido, al aire libre. Un acierto: los temas que musicalizaron la charla marcaban el ritmo con el que se realizan las compresiones de RCP.
La iniciativa de OSDE volvió a poner en primer plano la importancia de la respuesta inmediata ante una situación de riesgo de vida; y la necesidad de ampliar el acceso a este tipo de saberes fuera del ámbito del personal de la salud. En situaciones en las que actuar con rapidez puede hacer una gran diferencia, estas acciones se consolidan como un aporte fundamental a la comunidad.
Una pausa para respirar y reconectar
Mientras, en el espacio de OSDE, muchos de los visitantes se sumaron a la experiencia inmersiva: una meditación guiada perfecta para relajarse y bajar un cambio ante las obligaciones y preocupaciones cotidianas. Se acomodaron en los pufs y se pusieron los auriculares para hacer una pausa, reconectar con la respiración y generar un espacio de introspección. La propuesta, alineada con el espíritu de Bioferia, encontró una gran aceptación entre quienes buscan el bienestar a nivel cuerpo y mente.
La presencia de OSDE en esta edición de la Bioferia se focalizó en la promoción de hábitos saludables, la educación y el bienestar tanto físico como emocional. En un evento que crece año a año, ambas iniciativas reforzaron la idea de que la sustentabilidad también se construye a partir del cuidado de las personas.
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