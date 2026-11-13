Congreso Origen: dos días de charlas, respiración y música para pensar la salud de otra manera

La cuarta edición del congreso Origen, que busca poner en diálogo a la ciencia, la medicina y la espiritualidad, se hará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 8.30 a 21, en el Auditorio Santa Ana y San Joaquín (Av. del Libertador 6155, Belgrano). Bajo el lema “Anclando el nuevo paradigma”, los organizadores, Jochi Lezica y Ailin Bisi, prometen la edición más grande desde que el encuentro nació, en 2023: dos escenarios, más de veinte disertantes, treinta stands y unas 600 personas esperadas.

“Queremos volver a mirarnos a los ojos y preguntarnos, todos juntos, qué es lo que realmente nos hace bien, cómo podemos suavizar nuestro paso por la tierra”, explicó Lezica sobre el espíritu del encuentro.

Las charlas

El escenario principal, el Auditorio Origen, reunirá en una misma mesa a médicos, psicólogos, científicos, terapeutas, sacerdotes y chamanes, con espacio para preguntas del público.

El sábado, la agenda incluye a Yani Olguín, que hablará de física cuántica aplicada a la biología; a Matelda Lisdero, con un enfoque sobre fertilidad y menopausia; y a Luis Acosta, que propone ampliar la mirada sobre la salud mental y las enfermedades neurodegenerativas.

También estarán Adrián Di Sanzo, con una charla sobre péptidos, y la terapeuta española Elsa Farrus junto al psicólogo Luis Ravi, que presentarán “La memoria del ADN universal”. Participarán además el ingeniero Pablo Isso y la doctora Martita Ayup. La jornada terminará con un debate sobre el cáncer desde la ciencia, la medicina y la fe, con diez panelistas.

El domingo habrá un bloque dedicado al corazón, con los cardiólogos Jorge Trainini, Fernando Basílico y Ricardo Aranovich y la licenciada Alicia Aranovich. Estará también Ebba Boyesen, referente de la psicología biodinámica que se formó con las enseñanzas de Wilhelm Reich. Enrique Bouron abordará el origen emocional de los síntomas y las enfermedades, y Gerardo Curio hablará de la relación entre ciencia y espiritualidad. Marina González, PhD, advertirá sobre los tóxicos invisibles de la vida cotidiana, y María Constanza Atias cerrará con medicina frecuencial.

Para todos los gustos

Quienes prefieran algo más vivencial tendrán otras opciones:

Escenario Ikigai: un segundo espacio dedicado al propósito y a la búsqueda del talento propio para ponerlo al servicio de los demás.

un segundo espacio dedicado al propósito y a la búsqueda del talento propio para ponerlo al servicio de los demás. Carpa de breathwork : experiencias de respiración, individuales y grupales, pensadas para que cada participante se lleve herramientas que pueda convertir en hábito.

experiencias de respiración, individuales y grupales, pensadas para que cada participante se lleve herramientas que pueda convertir en hábito. Feria: treinta stands de emprendedores con productos de autor vinculados al bienestar.

treinta stands de emprendedores con productos de autor vinculados al bienestar. Gastronomía: comida casera y saludable, servida en mesas largas para compartir.

comida casera y saludable, servida en mesas largas para compartir. Arte: una muestra de cuadros con mensajes canalizados.

una muestra de cuadros con mensajes canalizados. Música en vivo: Santiago Bisi, con propuestas para la ensoñación, y Santiago Azcuy, con música de alta frecuencia, que cerrarán la jornada del domingo en el escenario Ikigai.

Un evento en crecimiento

Desde 2023, Origen reunió a más de 2000 asistentes, 120 oradores y 90 expositores. En 2025 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo declaró de interés. La comunidad también funciona fuera del congreso: durante el año, Origen Recoleta ofrece talleres y atención en un espacio propio, y el proyecto suma más de 21.000 seguidores en Instagram.

Las entradas, las consultas y las formas de pago se gestionan por WhatsApp al +54 9 11 3138-8183. Más información en Instagram: @origenelcongreso.