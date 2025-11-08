Construir salud a largo plazo: una meta posible si se pone foco en los hábitos

En un tiempo de inmediatez, en el que todo se mide en clics, resultados y soluciones rápidas, pensar la salud a largo plazo podría parecer una utopía. Sin embargo, hay una llave para que ese horizonte se vuelva posible: los hábitos. Las buenas rutinas, si son sostenidas en el tiempo, pueden transformar decisiones cotidianas en bienestar duradero.

“La vía para construir salud a largo plazo son los hábitos saludables. ¿Es algo fácil? No. Por eso recomiendo a mis pacientes incorporar cambios de a poco, con paciencia y con tiempo, hasta generar una rutina estable”, explicó la médica cardióloga Fiorella Tartaglione.

En el marco del Bienestar Fest 2025, la especialista se acercó al espacio de Novo Nordisk para brindar una serie de consejos vinculados con el cuidado de la salud y profundizó también en el vínculo entre la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.

Fiorella Tartaglione: "Siempre recomiendo a mis pacientes incorporar cambios de a poco y con paciencia, hasta generar una rutina estable". IGNACIO ARNEDO

“La obesidad tiene para las personas un impacto enorme –destacó–. Está asociada a más de 200 enfermedades, y especialmente a lo que sucede en el corazón y las arterias. Además, es multifactorial y justamente por eso requiere un abordaje amplio: la alimentación es parte, pero también están la actividad física, la salud mental, las emociones, el descanso. El acompañamiento médico debe ser sí o sí integral”.

Un espacio para concientizar

El stand de Novo Nordisk en la Bienestar Fest estuvo dominado por las figuras de corazones que, ya sea como fotoportunity o mural de mensajes, expresaron el compromiso de la marca con el cuidado de la salud cardiovascular. El foco estuvo puesto en la prevención, la concientización y las conexiones entre obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular.

El mural de mensajes de la marca en el Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

“Es vital resaltar que la obesidad es una cuestión de salud y que existen alternativas terapéuticas más allá de ‘comer menos y moverse más’. De ahí que es importante hablar sobre las causas, el diagnóstico y el tratamiento integral para arrojar luz sobre cuestiones muchas veces ignoradas y combatir el estigma. Por eso fomentamos estilos de vida saludables que incluyan alimentación balanceada, actividad física y cuidado personal”, sostienen desde la compañía.

Novo Nordisk está constantemente compartiendo valiosa información sobre la enfermedad cardiovascular y la diabetes: sus causas, sus síntomas, los tratamientos y los métodos de prevención. “Queremos concientizar sobre los factores de riesgo característicos de estas enfermedades, y también comunicar puntos clave sobre cómo prevenirlas y evitar complicaciones”, agregan. Y enfatizan: “Una consulta médica puede ser el primer paso hacia un cambio positivo en la vida de una persona”.

Mesas, figuras de corazones y marcadores formaron parte de la propuesta. IGNACIO ARNEDO

Animarse a modificar hábitos de a poco (sin frustraciones ni metas inalcanzables), reducir el sedentarismo, dormir bien, cuidar la alimentación y realizar controles médicos periódicos son algunos de los pasos que forman parte de este ideario. También encontrar las propias motivaciones, y por supuesto: mantener las redes de contención.

“Arrancá con un solo hábito: con eso que te esté faltando a vos”, recomienda Tartaglione. “Hacete una lista de lo que podés mejorar, y empezá de a uno y de a poco. Y si un día no te sale, no pasa nada. Al siguiente retomás –concluye–. El bienestar es un proceso, es largo y no tiene por qué ser tan sacrificado. Lo mejor es poder disfrutar de ese camino que emprendemos para lograrlo”.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.