Consumo consciente en Palermo: el paseo de compras boutique que enamoró a ocho mil personas

Sol de primavera, un entorno verde, aire de calma. En medio del movimiento del Hipódromo de Palermo, Bienestar Fest logró algo poco habitual: reunir en un mismo espacio lo mejor del universo del bienestar.

Fueron dos jornadas en las que más de ocho mil personas participaron de meditaciones, clases de yoga, baile y gym, charlas inspiradoras y un paseo de compras boutique donde absolutamente todo –desde la cosmética natural hasta los mejores alfajores del país, pasando por objetos de diseño hasta alimentos saludables– redondeó una propuesta coherente, estética y de verdad sana.

La propuesta de Plante. nico_asta

El paseo de compras se convirtió, en efecto, en una de las zonas más concurridas del festival. El formato de “mercado boutique” –con una selección curada de emprendimientos del bienestar– fue una de las claves del éxito.

Cada producto respondió a una filosofía real de cuidado, sustentabilidad y belleza natural. Para muchas de las marcas participantes, el evento representó una oportunidad de encontrarse con un público afín, genuinamente interesado en propuestas sanas, conectadas, sustentables y conscientes.

Los snacks saludables de Wik! Taste. nico_asta

Elegir, conectar, disfrutar

Uno de los hits del paseo de compras fue Yaci, la bebida gasificada a base de yerba mate orgánica que no tiene sodio, ni alcohol, ni calorías, ni azúcar (se endulza con Stevia natural) y es apta para consumo vegano. El puesto ofrecía las tres versiones de la marca: “Iguazú” (con limón y jengibre), “Patagonia” (con frutos rojos) y “Pampa” (con menta y hierbas). “Estamos felices de participar. Es un lugar para encontrarnos con nuestra comunidad –comentó Berenice Daure, general manager de Yaci–; apuntamos a un público que se identifica con la vida sana y la energía natural que te da el mate”.

También la gente de Plante dijo presente con su atractiva propuesta de “alimentos del futuro” (gluten free, plant based, raw food y keto); en tanto Kuati (la innovadora marca de barras, granolas y snacks que todos aman) ofreció sus productos crocantes, nutritivos y libres de sellos.

Primont exhibió su línea capilar de fórmulas avanzadas. nico_asta

Néctar es un emprendimiento que nació con la meta de minimizar el uso de productos industrializados y crear una línea que funcione como “alimento para la piel”. Emilse y Gabriela (dos hermanas apasionadas por la cosmética natural) tuvieron en Bienestar Fest la oportunidad de mostrar su trabajo a un público especialmente receptivo. “Logramos que mucha gente nos conozca, y todo en un entorno muy premium y un encuentro súper bien organizado”, destacan.

Bloom Life llevó su novedosa propuesta de hongos adaptógenos para el equilibrio y la vitalidad y atrajo a muchos de los visitantes interesados en conocer más sobre sus valorados gummies. Mestizo Hummus desplegó un espacio para acercar sus variedades de siempre y las más osadas, como pistaccio, ajo negro y tomates secos y albahaca. “Una gran oportunidad para encontrarnos con consumidores que valoran los principios que elegimos: ingredientes naturales, sin conservantes, libres de gluten y veganos”, señala Gonzalo Juri, socio de Mestizo Hummus. “Definitivamente –agrega– es un festival que tiene muchas oportunidades para seguir creciendo”.

“Fue una feria diferente. A la gente se la veía contenta y con ganas de participar en las actividades”, observa María Victoria Bilbao, de Matilda Deco. La marca de Trenque Lauquen estuvo presente con su propuesta de manteles antimanchas para los que crean sus propias estampas, y asegura: “estamos como para volver”.

Un recorrido consciente y coherente

Hiroki hidromasaje japonés convocó todas las miradas con sus novedosos modelos de micropiscinas japonesas, construidas íntegramente en madera y pensadas para la relajación y el disfrute. La firma exhibió dos modelos: “Balcony” (ideal para balcones y terrazas), y “Patagonia” (perfecto para casas de campo y montaña); y se encontró con muchas almas dispuestas a hacer sus “test wellness”.

Uno de los "test wellness" de Hiroki.

Quantum Bowls presentó sus cuencos de cuarzo y pin de cristal –una herramienta sonora de alta frecuencia que aplican en experiencias de neurosonido–, una técnica que busca armonizar el estado emocional y favorecer la claridad mental a través de vibraciones y frecuencias terapéuticas. Durante el festival ofrecieron una experiencia en la Zona Chill centrada en epigenética y bienestar sonoro.

Chilly dijo presente con sus lonas, bolsos y reposeras de diseño. nico_asta

Además de un stand al que el público podía acercarse con consultas, PSA montó un trailer en el que ofrecía agua fría o a “temperatura mate” para toda la feria. También Hygge se mostró muy en sintonía con el espíritu del evento con su propuesta de accesorios para yoga y entrenamiento, con diseño funcional y materiales nobles.

Entre las propuestas más celebradas del paseo se destacó Fronteras Yerba Mate, con sus blends de yerba orgánica y su ya inconfundible estética compostable y elegante. El Abascay, la firma de quesos y lácteos artesanales de Brandsen que lideran madre e hija, volvió a enamorar con sus productos certificados como agroecológicos y elaborados bajo criterios de bienestar animal; y Flor Mía, llegada desde Mendoza, presentó su línea de aceites de oliva virgen extra de calidad premium, ejemplo del refinamiento federal que atravesó todo el festival.

Pureza de Hogar: productos energéticos para armonizar los espacios. nico_asta

También hubo espacio para los placeres dulces con Guolis, el emprendimiento de Balcarce que elevó el clásico alfajor a versión gourmet (con chocolate de bombonería y corazón de fruta fresca), y para las propuestas de bienestar cotidiano: Pureza de Hogar, con sus productos energéticos para armonizar los espacios; Primont, con su línea capilar de fórmulas avanzadas; Fez, que combina indumentaria customizada y trabajo artesanal; y Clarita Inurri, con una colección de ropa comfy y elegante pensada para todos los cuerpos.

El recorrido se completó con El Pampa Orgánico (nueces y aceite de pecán biodinámicos), Wik Taste (snacks saludables), Alimentos Libera (tostadas de arroz livianas y nutritivas) y Chilly, que invitó a adelantarse al verano con sus lonas, bolsos y reposeras para disfrutar al aire libre todo el año.