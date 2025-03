Cuando el riñón da señales de alerta: cómo prevenir enfermedades renales antes de que sea tarde

Las enfermedades renales pueden desarrollarse sin previo aviso, pero existen ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. La Dra. Nelly Seminario, presidenta de la Sociedad Peruana de Nefrología, señala que la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la obesidad son las principales condiciones que afectan la salud renal.

“Estas patologías dañan progresivamente los vasos sanguíneos y las estructuras internas de los riñones, comprometiendo su función de filtrado”, explica.

A estas se suman las enfermedades cardiovasculares y el colesterol alto, las cuales deterioran la circulación sanguínea y, con ello, la salud renal. En conjunto, estos factores conforman lo que se conoce como el síndrome cardio reno metabólico (CRM), un problema de salud que requiere atención integral para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC).

Persona con dolor en la zona de los riñones

¿Cómo detectar un problema renal a tiempo?

Uno de los mayores desafíos de las enfermedades renales es que pueden pasar desapercibidas en sus primeras etapas. “La enfermedad renal crónica es silenciosa en sus inicios, lo que dificulta su detección temprana”, advierte la Dra. Seminario. Por ello, recomienda realizar exámenes periódicos en personas con factores de riesgo.

Las pruebas clave incluyen la medición de creatinina y albúmina en orina, ya que la presencia de proteínas en la orina es una señal temprana de daño renal. Además, el sedimento urinario, la relación albúmina/creatinina en orina, la creatinina en sangre y la ecografía renal pueden ayudar a identificar anomalías estructurales antes de que aparezcan síntomas evidentes.

¿Cuáles son los síntomas de la pielonefritis?

La pielonefritis es una infección bacteriana que afecta a uno o ambos riñones y puede comprometer su función de filtrado. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor lumbar, náuseas, vómitos, sangre en la orina y un fuerte decaimiento. También puede provocar dolor al orinar y la sensación frecuente de querer ir al baño, incluso cuando la vejiga está vacía.

Las mujeres son más propensas a padecerla, en especial durante el embarazo debido a cambios anatómicos y hormonales. Además, quienes sufren infecciones urinarias recurrentes, cálculos renales o tienen el sistema inmunológico comprometido corren mayor riesgo de desarrollar esta infección.

¿Qué hábitos ayudan a prevenir infecciones renales?

Para evitar infecciones renales como la pielonefritis, es fundamental adoptar medidas preventivas. La Dra. Seminario recomienda beber entre 4 y 6 vasos de agua al día para facilitar la eliminación de bacterias, orinar con regularidad sin retrasar las idas al baño y mantener una higiene íntima adecuada.

También sugiere vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales para evitar la acumulación de bacterias, evitar los lavados genitales con productos químicos irritantes y optar por ropa interior de algodón para facilitar la transpiración y reducir el riesgo de infecciones.

¿Cuál es el papel de la hidratación y la alimentación en la salud renal?

Mantener una hidratación adecuada es clave para la salud renal. “Beber entre 6 y 8 vasos de agua al día ayuda a eliminar toxinas y a mantener el equilibrio del organismo”, explica la especialista. En cuanto a la alimentación, recomienda una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas saludables, además de reducir el consumo de sodio y evitar los ultraprocesados, que pueden afectar la función renal a largo plazo.

Además, es crucial evitar el consumo de tabaco y alcohol, ya que estas sustancias contribuyen a deteriorar la circulación sanguínea y aumentan el riesgo de insuficiencia renal.

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la salud renal?

Uno de los mitos más extendidos es que solo las personas mayores pueden desarrollar enfermedades renales. Sin embargo, la Dra. Seminario advierte que cualquier persona con factores de riesgo puede padecerlas. Otro error común es creer que la insuficiencia renal siempre presenta síntomas evidentes, cuando en realidad puede avanzar silenciosamente hasta etapas avanzadas. Por ello, la especialista insiste en la importancia de los chequeos médicos regulares y en la práctica de exámenes de orina que midan los niveles de creatinina y albúmina.

También se cree erróneamente que beber grandes cantidades de agua previene la enfermedad renal. “Si bien la hidratación es importante, el consumo excesivo de agua no protege contra el daño renal y puede incluso ser perjudicial en personas con enfermedad renal crónica”, advierte.

¿Cómo influye el estrés en la salud renal?

El estrés crónico afecta la circulación sanguínea y puede aumentar la presión arterial, incrementando así el riesgo de enfermedad renal. “Las personas con diabetes o hipertensión deben manejar el estrés adecuadamente para evitar complicaciones”, recomienda la Dra. Seminario, sugiriendo técnicas de relajación y, en casos necesarios, apoyo psicológico.

Mi experiencia con la pielonefritis me enseñó a no ignorar las señales de alerta del cuerpo. Muchas veces pasamos por alto pequeños síntomas que pueden ser indicios de un problema mayor. Cuidar los riñones no es solo una preocupación de adultos mayores o de personas con enfermedades preexistentes. La prevención comienza con hábitos diarios saludables, chequeos médicos regulares y una mayor conciencia sobre la importancia de estos órganos vitales. Cuando el riñón habla, hay que escucharlo antes de que sea demasiado tarde.

