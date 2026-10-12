Bienestar Fest: vení a descubrir qué es y para qué sirve la reflexología holística y cómo puede mejorar tu vida

¿Es posible alcanzar el equilibrio activando puntos claves en manos y pies? Eleonora Biaiñ -directora de la formación en Reflexología Holística Método López Blanco, counselor psicológica y coautora de los libros “Salud holística y reflexología” y “Emociones y trauma”- explica algunos principios de la reflexología que demuestran que sí. Se trata, dice, de una terapia natural que estimula al organismo para que realice su propio proceso de homeostasis, es decir, que alcance un balance a través de la estimulación manual de zonas reflejas de los pies y de las manos que representan las diferentes partes y órganos del cuerpo. Entre sus beneficios, destaca que mejora la circulación nerviosa y sanguínea, alivia tensiones, disminuye el estrés, aumenta las defensas del organismo y ayuda a desbloquear la energía. Además, al generar un estado de relajación, ayuda a regular el sistema nervioso autónomo.

Eleonora Biaiñ guiará en el Bienestar Fest una experiencia para explorar la reflexología holística y sus técnicas de movilización y estímulo Gentileza

“La reflexología holística que proponemos es una terapia natural de abordaje psico-corporal humanístico creada por la licenciada Alicia López Blanco. Se basa en la idea de que los dos pies conforman una unidad y juntos reflejan a la persona de manera integral. Su filosofía motiva el tratamiento del organismo como una unidad de cuerpo, mente, emociones, espíritu y relaciones”, señala Eleonora Biaiñ. ¿Cómo actúa esta terapia? Se trata de combinar el estímulo manual de las áreas reflejas en pies y manos, con la implementación de técnicas verbales que facilitan la toma de conciencia del proceso que la persona esté transitando. En este sentido, apunta a estimular la propia percepción del cuerpo, la mente y las emociones en relación al bienestar y hace hincapié en el mantenimiento y la prevención para una buena salud.

¿Qué podés conocer en esta experiencia del Bienestar Fest?

Si se trata de alcanzar mayor bienestar, nada mejor que abrir todos los caminos posibles que ayuden a conectar y conocernos. Eleonora Biaiñ participará del Bienestar Fest, el evento de Bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE que se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo.

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Durante su actividad compartirá los lineamientos generales de la reflexología holística. Además, guiará un trabajo vivencial de técnicas de movilización y estímulo de áreas reflejas en las manos, particularmente de las relacionadas con el sistema nervioso, para que puedas experimentar cómo se siente en primera persona.

Durante la experiencia del Bienestar Fest, los participantes podrán experimentar en primera persona algunas técnicas de estímulo de áreas reflejas en las manos Gentileza

Se trata, dice la especialista, de una práctica que propone el incremento de la conciencia corporal, el control de la respiración, el alivio de tensiones y la percepción de las emociones y otras sensaciones. Además, la idea es observar los cambios que podemos realizar cuando nos situamos en el momento presente, modificando la postura, tomando contacto con los apoyos y estimulando áreas reflejas en las manos. “Es notoria la mayor flexibilización y desarrollo de la capacidad de cambio entre quienes reciben regularmente un tratamiento de reflexología holística. Las personas se tornan más conscientes de sus sensaciones, emociones, pensamientos y actos, ampliando su percepción con respecto a sí mismos y a su entorno, incrementando su conexión con sus necesidades y deseos, y su capacidad de accionar en la dirección de satisfacerlos”, señala Eleonora.