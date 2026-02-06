Cuerpo, emociones, estética, vínculos: la nueva idea de bienestar se construye de manera personal y a medida

“Bienestar” fue durante 2025 una tendencia clave. Y aunque durante años el concepto estuvo asociado casi exclusivamente a la salud física, hoy su definición se amplió: bienestar es un entramado que cruza cuerpo, mente, emociones, estética, vínculos, estilo de vida. La forma de cuidarse dejó de ser uniforme, y cada persona construye su bienestar de acuerdo con su momento vital, sus prioridades y su forma de vivir.

Está claro que no se vive igual a los 20 que a los 30 o a los 40: las expectativas, preocupaciones y elecciones cambian profundamente. A los 20 el bienestar suele estar ligado a la autonomía, la inmediatez, la vida social, el disfrute y la salud mental; mientras que en las décadas siguientes ganan protagonismo el equilibrio, la estabilidad, el cuidado emocional, la previsibilidad y la calidad de vida sostenida en el tiempo.

De ahí que un mismo modelo de cobertura no puede acompañar igual a todas esas etapas. Y de ahí que SanCor Salud evolucionó su línea GEN para que se adapte y acompañe en cada momento de la mejor manera.

Innovar también es saber escuchar (y animarse a cambiar)

Algunas tendencias resultan salientes: la salud mental y emocional es hoy un pilar del bienestar, todo en tanto el autocuidado convive con la tecnología, la autogestión, la personalización y la búsqueda de experiencias simples. Incluso la estética y el disfrute empiezan a ser leídos como parte del bienestar más que como elementos superficiales.

SanCor Salud entendió que no todas las personas necesitan lo mismo ni se cuidan igual. Y a partir de esa lectura evolucionó su línea GEN, pensada como una propuesta que se adapta a distintos momentos vitales, con miradas diferenciadas y una atención personalizada. Así el plan de salud deja de ser una estructura rígida para convertirse en una herramienta flexible que dialoga con necesidades reales.

La línea GEN propone miradas diferenciadas y una atención personalizada según los distintos momentos de la vida. FluxFactory - E+

Las nuevas preocupaciones, deseos y anhelos son abordados por las coberturas y prestaciones de las líneas GEN W y XT, que ofrecen estos diferenciales para cada rango etario:

Gen W, para personas de 18 a 35 años: psicoterapia sin coseguros, reintegro en tratamientos estéticos, cobertura en ortodoncia al 100%, cobertura de placa de bruxismo, reintegros anuales por actividad física, nutrición, telemedicina 24-7, chequeos preventivos anuales, cuidado de mascotas con un reintegro anual en asistencia veterinaria. También el Club de Beneficios GEN, y toda la red de prestadores según el plan elegido.

Gen XT, para personas de 36 a 45 años: asistencia al Viajero (incluida Europa), psicoterapia sin coseguro, cobertura en ortodoncia al 100%, cobertura de placa de bruxismo, fisioterapia, reintegro en tratamientos estéticos, reintegros anuales por actividad física, nutrición, telemedicina 24-7, chequeos preventivos anuales, cuidado de mascotas con un reintegro anual en asistencia veterinaria, Club de Beneficios GEN, la red completa de prestadores del plan elegido, además de apps de wellness y descuentos en cines y teatros.

La evolución de la línea GEN parte de una premisa simple: la vida cambia, y el cuidado debería cambiar con ella. Por eso ofrece propuestas diferenciadas para jóvenes y para adultos contemporáneos según sus intereses, sus ritmos y sus expectativas.

Conocé más sobre las propuestas de GEN en: https://sancorsalud.com.ar/planes

