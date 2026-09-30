Danisa Bevcic, asesora de imagen: “No es importante qué te queda bien sino qué transmitís con tu forma de vestirte”

En marketing nadie duda del color. Ninguna marca elige el tono de su logo, de su local o de su packaging al azar: hay estudios, testeos y decisiones estratégicas detrás de por qué un banco es azul o por qué el verde se asocia a lo natural... Y sin embargo, cuando se trata de la propia imagen, esa misma lógica se abandona.

Si el color funciona para que alguien confíe en una marca, no hay motivo para que deje de funcionar cuando lo que hay que instalar es confianza en una persona. Es el mismo cerebro leyendo la misma señal. Bastan 100 milisegundos para que el cerebro se forme un juicio sobre la confiabilidad de una persona. La palabra todavía no llegó. El color, sí.

Qué colores te conviene llevar y qué tipo de ropa elegir, son algunos de los tips que promete responderte Danisa Bevcic en la experiencia que dará en el Bienestar Fest. Su charla será el sábado 24 de octubre por la tarde. Si querés más información del festival que tendrá más de 60 experiencias hacé clic acá. Las entradas ya están en venta.

Eso cambia la pregunta que la mayoría se hace sobre su imagen. No es “qué me queda bien”, sino “qué transmito antes de decir una palabra”.

Y ahí es donde muchas personas —capaces, formadas, con trayectoria— quedan en desventaja:

Preparan el discurso, pero no la primera señal que el otro procesa. Invierten en su currículum, pero no en cómo se lee su presencia en una pantalla o un escenario. Construyen autoridad en el contenido, y la pierden en el contraste.

El color forma parte de las primeras señales que recibe el cerebro cuando conocemos a una persona Pixel-Shot - Shutterstock

La consecuencia no es solo estética. Es de visibilidad. Una imagen que no acompaña el nivel de lo que la persona sabe decir, retrasa la confianza. Y la confianza retrasada es una oportunidad que, en un evento, una entrevista o una reunión, no vuelve a repetirse de la misma manera.

La colorimetría no es solo sobre qué colores nos “favorecen”

Ahí suele estar el malentendido. La colorimetría aplicada a la imagen profesional no busca un manual de combinaciones prolijas. Busca algo más simple y más útil: que el color que uno elige sostenga, en lugar de contradecir, el mensaje que quiere instalar.

Un color mal elegido no arruina un look. Distrae de lo que la persona vino a comunicar. Un color bien elegido no llama la atención sobre sí mismo. La pone sobre quien lo lleva puesto.

Esa es la diferencia entre vestirse y comunicar.

La imagen profesional no se trata solamente de elegir prendas que favorezcan, sino de pensar qué comunica cada elección Hernan Zenteno - La Nacion

En una charla, una entrevista, un panel o una reunión de trabajo, hay muy poco tiempo para instalar una impresión y mucho tiempo después para sostenerla o revertirla. El color —de la ropa, pero también del entorno, la iluminación, lo que aparece detrás en una videollamada— es una de las pocas variables que uno puede decidir de antemano.

No se trata de “gustar más”. Se trata de que la imagen sea legible en el mismo idioma que el mensaje: si uno busca transmitir solidez, autoridad, cercanía o innovación, el color puede reforzar esa lectura o competir con ella.

Lo que se van a llevar de la charla

En el Bienestar Fest vamos a ver esto como algo accionable: cómo leer los colores en función del objetivo, qué errores de color son los que más rápido erosionan credibilidad sin que la persona lo note, y cómo construir una imagen que trabaje a favor de la visibilidad que uno muchas veces ya se ganó con su trabajo.

Porque, al final, no alcanza solo con ser competente. Hay que parecerlo.

La autora es asesora de imagen y columnista de Bienestar