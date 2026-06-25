Aurelio Rojas, cardiólogo: “Banana, uvas, mango o ananá pueden fragmentar tu descanso por la noche”

El cardiólogo Aurelio Rojas compartió una serie de recomendaciones sobre el consumo de frutas en la noche, señalando que algunas opciones pueden contribuir a un mejor descanso mientras que otras podrían alterar la calidad del sueño debido a su efecto sobre los niveles de insulina.

Según explicó Rojas en un video difundido en redes sociales, frutas como la banana, las uvas, el mango y el ananá pueden generar una mayor respuesta insulínica durante la noche.

De acuerdo con el especialista, este efecto podría fragmentar el descanso y provocar sensación de cansancio al despertar.

El médico aclaró que esto no implica eliminar las frutas de la cena, sino elegir aquellas que tengan un menor impacto glucémico y que aporten beneficios relacionados con el sueño y la recuperación del organismo.

Las tres frutas recomendadas para la noche

La primera opción destacada por Rojas es el kiwi. El especialista aseguró que esta fruta posee altos niveles de vitamina C, contiene precursores de serotonina y presenta un índice glucémico bajo.

El kiwi, explicó, posee altos niveles de vitamina C, contiene precursores de serotonina y presenta un índice glucémico bajo

Según indicó, diversos estudios han asociado su consumo con una mejor conciliación del sueño, además de beneficios para el sistema inmune y la microbiota.

En segundo lugar situó a los frutos rojos, especialmente los arándanos. El cardiólogo señaló que son ricos en polifenoles con efecto antiinflamatorio y que contribuyen a la protección cardiovascular.

Además, afirmó que no generan picos de glucosa ni estimulan el sistema nervioso durante la noche.

La tercera recomendación es la manzana. Rojas aconsejó consumirla bien lavada y con piel, ya que aporta pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y aumenta la sensación de saciedad.

Según explicó, este efecto puede ayudar a descansar mejor y a reducir la sensación de hambre al despertar.