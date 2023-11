escuchar

Un perro flaco husmea las pantorrillas de los que se acercan a la fachada intacta del cine Club Colón en el paraje La Paz Chica de Roque Pérez, a 135 km de Capital Federal. Las paredes blanqueadas ostentan su cartel que resiste desde 1934. Adentro, como en un túnel del tiempo, las butacas antiguas frente a una pantalla de ayer miran un mismo corto que gira y gira el ciclo de su melancolía.

La historia de la película breve cuenta como un vecino en bicicleta, Pepe Guidobono, entre otros, pero sobre todo él, luchando contra molinos de viento, a fuerza de tesón y de perseguir el sueño de ver funcionar el cine de su infancia, logró desmontar el chiquero en que se había convertido desde los años 80, retirando una capa de tierra y deshechos de 30 cm de espesor y restaurando su bella fachada bordó, para hacer volver a la vida a esta cinemateca que hoy sirve de salón de actos, escuela secundaria para adultos o para encuentros de catequesis. Que hoy sirve para resistir.

El cine club Colón fue completamente restaurado después de años de abandono Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Eso pasó en 2013, cuando Roque Pérez cumplió 100 años. La falta de revoque de algunos sectores quedó como evidencia del estado anterior. Los festejos incluyeron la restauración de la vieja estación de tren para convertirla en el Predio del Bicentenario, el cine en el paraje rural, y otras construcciones históricas como la casa museo-rancho donde nació Juan Domingo Perón. Se pueden visitar también el Centro de Interpretación Histórica y la Reserva Ecológica de Fauna y Flora Laguna de Ratto.

Nada parece desmentir que estamos dentro de una película de los años 40. El cortinado del Cine Club Colón, la boletería, las butacas con el tapizado roído. Mandado a construir por Jerónimo Coltrinari, inmigrante italiano y trabajador rural en 1933, el constructor Rómulo Mazagliari y un ayudante lograron levantar sus paredes de ladrillo asentadas en cal en un año para convertirlo en un gran centro de atracción del paraje, con cantina y salón para eventos sociales.

“Se trata del único cine rural en funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. Abre sábados, domingos y feriados de 10 a 12 y de 15 a 18. Allí se sirven una merienda o desayuno bien simple, y el vermú artesanal Coltri que preparara un vecino, César Coltrinari, descendiente de Jerónimo”, cuenta Daiana Márquez, directora de turismo de Roque Pérez.

Recorrido por el paraje La paz Chica en Roque Perez Bs As. Almacén de campo San Francisco. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En la pantalla gigante se emiten cortos rurales, casi siempre el mismo que cuenta la historia de la recuperación del cine y, muy de vez en cuando, alguna película para toda la familia.

Sobre una vitrina se encuentran los trofeos del club de fútbol “La Victoria” de la cancha de pasto que lindera con la del salón. De la época de gloria, en los años 50.

Este edificio recuerda el tiempo de los almacenes de campo, cuando los dueños sabían que venía gente por la polvareda que levantaban sus caballos. En la Paz Chica hay unos cuantos, tantos que hasta tienen su festejo, todos los principios de enero, llamado La Noche de los Almacenes, cuando se los puede visitar a todos juntos en una tarde. Pero mejor elegir uno y vivir la experiencia a fondo de comer en tiempos lentos comidas regionales, asado, pastas, picadas y un largo etcétera, para alojarse luego en un hotel, hostería con spa o cabaña cercana, y así no romper el hechizo del tiempo detenido con la vuelta a casa. Pueblos cercanos como Carlos Berguerie o la ciudad de Roque Pérez completan el cuadro de atractivos para quedarse el fin de semana completo, tan cerca pero tan lejos de Buenos Aires.

El pareje La Paz Chica de Roque Pérez está a 135 km de Capital Federal Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Hay más de 300 plazas entre el hotel Mayoral, la estancia Los Álamos (con flamante restaurante que abre de lunes a lunes con reservas), Alta Sazón, que sirve carnes al disco y productos de su propia huerta orgánica, la Hostería Ñacurutú y la estancia La Dulce en el paraje de la Gloria, entre otros lugares”, cuenta Márquez.

A unas cuadras de tierra que más vale no tomar si el fin de semana pinta lluvioso – son 7 km bien señalizados desde la ruta 205–, se encuentra el Almacén San Francisco, el SanFra, que el 12 de noviembre cumplió 90 años. Tal como se conoce hoy, con algunas ampliaciones, es obra de Samantha Krause y Martín Parzianello, quienes llegaron a administrarlo hace seis años, en febrero de 2017. “Me mudé a Roque Pérez por amor con una hija y ahora somos mucho más que dos. Servimos una picada que tiene calentitos de la huerta, junto con buñuelos de acelga, receta de la abuela de las cocineras. También servimos empanadas fritas y chacinados, seguidos de un plato principal que puede ser raviolones de calabaza o acelga, verduras que acá se dan muy bien, o bondiola con ensalada y fritas”, cuenta Samantha. Explica que siempre intentaron defender lo regional y no hacer parrilla, para diferenciarse del resto, salvo a pedido; entonces sí preparan diversas carnes al asador. Los menores de 12 pagan la mitad y los de 7 para abajo no pagan.

El lugar está repleto de antigüedades, basta mirar para entretenerse con los recortes antiguos, los carteles, las chucherías, o las historias de Martín y su gran hospitalidad.

La Paz Chica

Los caminos de tierra de La Paz Chica enlazan los almacenes, el cine y la escuela rural de pocos alumnos. Un rancho con el nombre del paraje atiende todos los días en el medio de la nada. Porque en la semana eso es lo que parece este rincón, la agonía envuelta en el abrazo del horizonte infinito.

Marcela Salva trabaja en turismo hace 10 años, desde que se recuperó el cine. Pero desde diciembre del año pasado alquiló el almacén junto con su marido. Es el único abierto de lunes a lunes para funcionar como pulpería de campo con venta de básicos. Siempre hay un sándwich de milanesa o alguna minuta.

Hay pastas caseras que ella hace los sábados y los domingos, asado. Los lunes un grupo de vecinos se juntan a jugar a las cartas, y así se tejen las historias de este pueblo que tuvo tiempos mejores.

Para dormir o relajarse, la hostería Ñacurutú abrió sus puertas en abril de 2019 “cuando recibimos a nuestro primer huésped, Rafael Arcuri. Él nos inspiró para ver el potencial de la zona, ya que en ese entonces no existía la posibilidad de alojarse cerca de la naturaleza”, cuenta Mirian Valenzuela, a cargo del establecimiento que cuenta con spa rural y pileta, además de la posibilidad de andar a caballo al paso.

La hostería Ñacurutú ofrece spa rural y pileta Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Se trata de una propuesta de turismo rural muy cuidada y personalizada en un predio de una hectárea donde se alzan diversas cabañas y casas de campo con vista al horizonte porque “sería un pecado perderse los atardeceres con alguna construcción que empañe la vista”, dice Mirian. Se pueden alojar de dos a seis personas: cuentan con parrilla, heladera, microondas, pava eléctrica.

Hay otros almacenes como La Paz, que abrió en 1859 y cuyo título fue otorgado por Juan Manuel de Rosas, con reliquias invalorables, que abre de tanto en tanto. El Gramiyal, Lo de Juana, La Perla, La Querencia y La Estafeta Postal son otros almacenes que abren los fines de semana.

La Paz chica es el único abierto de lunes a lunes y funciona como pulpería Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Dicen los que cuentan que hasta Juan Moreira frecuentaba La Paz, que permaneció abierta mientras vivió Chola, que ya no está, y cada tanto abre de la mano de sus descendientes. En la parte de atrás puede verse una construcción enteramente de adobe, con techo de paja y cañas atadas con tientos de cuero.

Los almacenes de campo resisten estoicamente el paso del tiempo. Los fines de semana se visten de fiesta, por si las moscas, y todos poseen su encanto particular mezclado con ese aire bucólico de lo antiguo que, si muere, muere de pie.

Datos útiles

Cómo llegar. Desde Buenos Aires hasta Roque Pérez son 135 km por Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza- Cañuelas y ruta n.205. Luego de pasar Roque Pérez a la altura del km 135, 5 se dobla a la derecha por el viejo camino de tierra que une los parajes, unos 7 km bien señalizados.

Paraje La Paz Chica. Cine Club Colón: abierto sábados domingos y feriados de 10 a 12 y de 15 a 18.

Hostería Ñacurutú: Ruta Nac. 205 km.136.5, Roque Pérez.

Roque Pérez: Casa Natal de Juan Domingo Perón: abre de miércoles a domingos de 10 a 13 y de 14 a 17. La entrada es gratuita. Pte. Perón 231.

