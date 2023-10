escuchar

MIAMI- Después de años de construcción, y tras abrir las primeras estaciones locales en el Sur de Florida, finalmente el Brightline llegó al aeropuerto internacional de Orlando. Toda una revolución para un estado donde el tren brilla por su ausencia.

Los vagones ultramodernos arrancan de la estación de Miami, en el Downtown, y van parando en Aventura, Fort Lauderdale, Boca Ratón y Palm Beach. A medida que deja la última estación, el tren acelera su velocidad al centro de la península, a la meca mundial de los parques temáticos.

En Fort Lauderdale, donde subí, la estación está a 15 minutos del aeropuerto homónimo, y la misma empresa ofrece un traslado entre ambos puntos (tiene un costo de US$10 el primer integrante de la familia, y US$5, los siguientes). El mismo servicio se ofrece desde la estación de tren de Miami y su aeropuerto.

Las terminales tienen computadoras donde se puede comprar el pasaje en el momento. Hay dos tarifas: smart desde US$79, y Premium por US$149, aunque es recomendable hacerlo con anticipación desde la web. Llego a la terminal 15 minutos antes de mi partida, lo suficiente para escanear el ticket desde el teléfono y pasar las pertenencias por un scanner, para llegar a la sala de embarque.

Se puede llegar a la estación 15 minutos antes de la partida Gobrightline

Quienes tienen ticket Premiun, cuentan con un VIP con refrescos y comida gratis. De lo contrario, se puede comprar en el bar Mary and Mary que también está en el resto de las estaciones, o en un mercadito autoservicio, totalmente automatizado.

El tren llega puntual y todos sacan sus celulares para grabarlo. Subirse a un modo de transporte de este tipo, pese a que hay autos que manejan solos o se eyectan cohetes con civiles al espacio, aquí es algo inédito. Mi tren está lleno en un 95%. La gente sube con carry-on o valija. Es gratis llevar una abordo, aunque también puede despacharse en el ingreso a la terminal, lo cual no tiene mucho sentido. Las estaciones son pequeñas y tienen ascensor, de manera que cargar la valija no es problema. Apenas se ingresa al vagón hay racks para colocar allí el equipaje.

El tren Brightline comenzó a operar entre Miami y Orlando a fines de septiembre Marta Lavandier - AP

Los asientos tienen cada uno, una mesa amplia, dos enchufes y dos cargadores de puerto USB. Las “azafatas” pasan vendiendo comida y refrescos. En el vagón Premium, que se ubica al comienzo de la formación, la comida está incluida así como también las bebidas alcohólicas. El servicio es generoso, pasan varias veces durante el viaje.

Aunque vaya sentada trabajando con mi computadora (con wifi gratis), la gigantesca ventana me roba miradas sin quererlo. El viaje atraviesa descampados, por momentos parecen médanos con juncos y arena, pero también puentes por el agua, que me permiten espiar casas salpicadas con lanchas amarradas, hasta que nos acercamos a una ruta. Percibo que estoy cerca: dejo atrás un micro con ventanas redondas como si fuera un barco, y las caras de Mickey y sus amigos. Es el momento en que el tren circula más rápido, a 201 km/h.

Al acercarnos al aeropuerto de Orlando, empezamos a bajar la velocidad. Al frenar en la moderna y flamante estación, se abren las puertas, justo 2 horas y 57 minutos después de embarcar en Fort Lauderdale. Desde aquí, bajo las escaleras y en una dársena todos los Ubers y Lyft están recogiendo pasajeros. Yo también encargo uno, que por US$ 33 (y 26 a la vuelta) me lleva hasta Disney Springs en 35 minutos. También es posible alquilar auto, o tomarse el shuttle Mears Connect, que cobra US$16 los adultos y US$13 los menores para llegar a la tierra de fantasía. Sin embargo para dos personas o más, el Uber se vuelve más conveniente. Disney dejó de ofrecer el transporte gratuito hacia el resort, incluso para aquellos allí hospedados.

Si el viaje se planifica con tiempo y con poco equipaje, el avión puede ser más económico, casi la mitad. Para un viaje cerca de la fecha y con mayor disponibilidad de partidas, el tren será mejor opción

Costos y comparables

No importa en qué estación se arranque o termine, para el tramo que une Orlando con el sur de la Florida, el precio arranca en los 79 dólares para la categoría Smart (estándar) y US$39 los menores de 2 a 12 años. La categoría Premiun tiene un costo de US$149 el tramo.

Brightline vs. avión

Hay tarifas de avión a Orlando por US$45 el tramo, aunque el precio medio es de US$80, es decir el mismo precio que el ferrocarril. Ese precio es sin equipaje. De incluirse una valija hay que sumar como mínimo 35 dólares extra, mientras que en el tren ya incluye una por persona.

Los vagones ofrecen servicio de wifi Marta Lavandier - AP

Sin embargo, si decido viajar hoy o mañana y quisiera sacar un vuelo, el pasaje me saldría US$ 234, mientras que en tren, pagaría el mismo valor de US$ 79 para tomarme cualquiera, incluso el que pasa en dos horas.

El vuelo en avión dura una hora diez minutos. El trayecto en tren desde Miami, tres horas 30 minutos, y desde Fort Lauderdale tres horas. Si bien el viaje es más largo en el tren rápido, al tomar un avión debo estar como mínimo en el aeropuerto una hora antes, y demorará unos 25 minutos posteriores a haber aterrizado para salir de la terminal.

De manera que la comparación no es una hora versus tres. De punta a punta, el trayecto en avión puede ser apenas 30 o 40 minutos más rápido, siempre y cuando el vuelo no se atrase.

Por último, el tren ofrece 15 frecuencias diarias en cada sentido. Prácticamente una salida por hora. Conclusión: si el viaje se planifica con tiempo y con poco equipaje, el avión puede ser más económico, casi la mitad. Para un viaje cerca de la fecha y con mayor disponibilidad de partidas, el tren será mejor opción.

El primer tren parte de Orlando a las 4.38 y el último a las 20.54, mientras que el primer tren de Miami sale a las 6.41 y el último a las 21.41.

Se puede subir con una valija o carry on sin costo adicional Marta Lavandier - AP

Brightline vs. auto

El tiempo de viaje en auto es el mismo que en el tren. Más allá de la comodidad de sentarse en un tren a mirar por la ventana, en vez de manejar y lidiar con el tráfico, la conveniencia se define por cuántas personas están viajando. Un viaje en auto tomará unos 45 dólares de nafta y 20 de peaje. Para comparar el viaje en sí, es casi el mismo precio siempre y cuando sea una sola persona. Para una familia, no hay duda alguna que el auto será mucho más económico. Aun si no se usara el auto en Orlando, conviene la tarifa de alquiler diaria de US$85 para rentarlo en Miami y devolver en Orlando dentro del mismo día. Además, si la idea es moverse en auto hacia los parques, desde ya que ir en tren no es opción.

Si se quisiera evitar el viaje en auto a toda costa, Brightline ofrece un descuento para familias. Con el código ALLABOARD se obtiene un descuento del 25% al comprar tickets para cuatro personas o más.