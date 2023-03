Día Mundial del Riñón: síntomas y tratamientos de la insuficencia renal

escuchar

Los riñones son dos órganos indispensables: se ocupan de eliminar las toxinas del cuerpo. Y tal es su importancia, que desde 2006, cada segundo jueves de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón (World Kidney Day), una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología (SIN) y la Federación Internacional del Riñón (IFKF por sus siglas en inglés) para concientizar acerca de su cuidado y fomentar su permanente investigación.

Ubicados en la parte superior del abdomen y a cada lado de la columna vertebral, “son los órganos principales del aparato urinario”, comenta Paula Grinstein, médica uróloga y miembro del Centro Argentino de Urología (CAU), Según explica, su tarea principal es filtrar las toxinas y el exceso de agua de la sangre y eliminarlos a través de la orina.

Por su parte, Horacio Sanguinetti, urólogo, jefe de litiasis y urología del Hospital de Clínicas (M.N: 102517), aclara además, que ayudan a mantener el equilibrio de las sales y minerales tales como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio en el cuerpo y, que “se ocupan de elaborar glóbulos rojos y producir hormonas que regulan la presión arterial”.

No obstante, una alteración en alguno de los riñones puede ocasionar una enfermedad llamada insuficiencia renal. Detectada a tiempo, se puede revertir, pero en estado avanzado, no tiene cura. Por ello, los profesionales de la salud insisten en la importancia de realizarse chequeos preventivos de manera periódica.

El 10% de la población mundial padece insuficiencia renal

¿Qué es la insuficiencia renal?

Grinstein describe a esta patología como un cuadro donde los riñones dejan de funcionar con normalidad: “Pierden la capacidad de liberar los desechos y estos se acumulan alrededor del organismo”, cuenta. Desde la National Institutes of Health (NIH por sus siglas en inglés), una agencia dedicada a la investigación médica en los Estados Unidos, informa que la insuficiencia renal significa que estos órganos ya no funcionan lo suficientemente bien como para realizar sus tareas habituales y como resultado, las toxinas no pueden ser excretadas del cuerpo y surgen problemas colaterales.

¿Cómo se desencadena la insuficiencia renal?

Esta enfermedad puede ser crónica o aguda. En el caso de la primera, Grinstein dice que se puede ocasionar de manera paulatina, a lo largo del tiempo, y que es el resultado de distintas enfermedades tales como la diabetes, la obesidad y la hipertensión que dañan de a poco los riñones. Según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la insuficiencia renal crónica afecta aproximadamente al 10% de la población mundial.

Por su parte, Mauricio Colicigno, médico urólogo (M.N 127209), agrega que hay ciertos hábitos nocivos tales como fumar, el sedentarismo, el consumo indiscriminado de fármacos antiinflamatorios y la excesiva ingesta de sodio y proteínas que actúan como factores de riesgo. “Las sustancias tales como el tabaco o la sal, se acumulan en la sangre y con los años, los riñones se empiezan a deteriorar”, aclara.

La insuficiencia renal puede ser crónica o aguda

En cuanto a la insuficiencia aguda, tiene que ver con el daño momentáneo de los órganos y puede ser debido a una causa abrupta que “genera injuria renal”, dice Grinstein. Y ello puede ser consecuencia de la litiasis: pequeños bolitas, también llamadas cálculos, formadas a partir del exceso de sustancias tóxicas que luego se eliminan a través de la orina o mediante una cirugía; una infección o un tumor. En estas situaciones, “el cuadro se puede revertir si se lo detecta a tiempo”, explica la médica.

¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal?

De acuerdo a los especialistas consultados, muchas veces los síntomas, pasan desapercibidos, sobre todo en el caso de la insuficiencia renal crónica. Por ello, resaltan la importancia de realizarse periódicamente chequeos de rutina para detectar cualquier tipo de falla, que de otra manera no saldría a la luz.

La insuficiencia renal aguda suele ocasionar distintos malestares. Al respecto Grinstein enumera: “Retención de líquidos y por ende hinchazón de piernas y tobillos, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas, vómitos, debilidad generalizada y taquicardia”.

¿Cómo se trata la insuficiencia renal?

Los especialistas aclaran que la insuficiencia renal aguda se puede revertir atacando la causa con sus tratamientos pertinentes. Así, Grinstein explica que si el motivo fue por ejemplo la aparición de una piedra que obstruye el sistema urinario, por lo general se acude a una intervención quirúrgica para removerla. En otros casos, se indica tomar agua de manera constante para eliminarla de forma natural a través de la orina. Por otro lado, “si la causa fue por consumo excesivo de medicamentos, se los suspende”, dice la médica.

Muchas veces la insuficiencia renal crónica no presenta síntomas, en el caso de la aguda, se puede manifestar a través de la hinchazón de piernas y brazos, fatiga, mareos, náuseas, falta de aire, desorientación, debilitamiento y taquicardia

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de un cuadro crónico. Frente a este escenario, Grinstein explica que se puede estabilizar la insuficiencia renal, controlando las enfermedades de base tales como la hipertensión y la diabetes que son las más frecuentes o bien, suprimiendo los hábitos nocivos tales como fumar o la ingesta de sal. Ahora bien, en caso de que la falla renal continúe, “también se puede optar por medicaciones diuréticas que ayudan al riñón a realizar sus funciones”, comenta la uróloga.

Pero, cuando nada de lo anterior resulta efectivo -tanto en el caso de los cuadros agudos como crónicos- y la función del riñón es muy poca, se debe recurrir a un tratamiento conocido como diálisis. “Un proceso donde se “limpia” la sangre de las toxinas, el exceso de agua y los electrolitos tales como el sodio y el potasio”, comenta Grinstein y agrega que este procedimiento se realiza a través de una máquina que “genera que la sangre pase por el sistema, se depure y vuelva a entrar al cuerpo sin los desechos”. En este proceso, la especialista agrega que “los líquidos también son eliminados”.

Y en cuanto a su frecuencia, Grinstein sostiene que suele realizarse día de por medio o tres veces a la semana, dependiendo el estado de cada persona. Por otro lado, comenta que están quienes necesitarán realizarse diálisis de por vida y otros por un determinado período de tiempo.

¿Cómo se cuida la salud de los riñones?

Sanguinetti destaca que el primer paso para mantener los riñones sanos es la hidratación a base de agua mineral. En este sentido, recomienda tomar entre dos y tres litros al día, De esta manera, “se mantiene en buenas condiciones la función renal”, expresa.

En este camino, una buena salud cardiovascular es otra aliada de los riñones. Por ello, Colicigno recomienda mantenerse activos y ejercitar de manera regular. A su vez, la actividad física traerá de la mano el equilibrio de la presión arterial y de la obesidad, dos de los principales desencadenantes de la insuficiencia renal.

Por último, el especialista resalta la importancia de mantener una alimentación saludable, rica en vegetales y moderar el consumo de sal y proteínas, “dos sustancias que al intestino le cuesta filtrar”, comenta Colicigno.

Frente a este escenario, los especialistas resaltan la necesidad de realizarse periódicamente los chequeos preventivos y asistir a una consulta médica en caso de padecer síntomas ya que, dejarlos pasar, puede ocasionar el desarrollo de un cuadro crónico que no tiene vuelta atrás.