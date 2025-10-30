Ejercicio, aire libre y sol: una combinación saludable que exige un cuidado especial

Cada año se diagnostican en la Argentina más de 1.700 nuevos casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo. Un dato importante es que más del 80% de estos casos están directamente relacionados con la radiación solar, una amenaza invisible pero constante. De ahí que protegerse durante las actividades al aire libre resulta clave, ya que la exposición prolongada a los rayos UV incrementa el riesgo de forma considerable. Sin embargo, solo tres de cada diez personas en nuestro país usan protector solar todos los días.

No hay dudas de que el ejercicio al aire libre contribuye a la salud y el bienestar. Por eso es fundamental educar sobre la importancia de una protección adecuada, tanto a quienes practican el deporte como al público que lo acompaña.

La Roche-Posay, marca número uno recomendada por dermatólogos, asume un rol activo al promover hábitos saludables relacionados con el cuidado de la piel. Los datos son contundentes: incorporar la fotoprotección no solamente ayuda a prevenir signos del daño solar, como el envejecimiento prematuro y la hiperpigmentación, sino que también reduce de una forma significativa el riesgo de cáncer de piel.

“Cada vez más la población toma conciencia de la importancia de la fotoprotección durante todo el año, un hábito saludable que disminuye notablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de piel”, afirma la Dra. Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay.

Para minimizar este riesgo, recomienda utilizar protección FPS 50+, reaplicarla cada dos horas, complementar con ropa adecuada, sombreros y anteojos de sol, y evitar la exposición solar en los horarios de mayor radiación UV.

Elevar los estándares del cuidado de la piel

La Roche-Posay se destacó desde sus inicios como una marca pionera en ciencia e innovación dermatológica. Así, desarrolló productos que elevan los estándares del cuidado de la piel, como la línea de protectores solares Anthelios Fluido, que con su exclusivo filtro Mexoryl 400 es el único en el mercado que brinda protección frente a los rayos UVB, UVA ultra largos, los mas dañinos. Además tiene una fórmula liviana, se absorbe muy rápidamente y está especialmente diseñada para pieles sensibles ya que es hipoalergénica, sin fragancias ni parabenos.

“Que el protector solar sea resistente al sudor es algo muy importante, porque si no tiene esta tecnología se va con el sudor excesivo, o se redistribuye y no cumple con la fotoprotección adecuada”, explica la Dra. Zabalo.

Anthelios Fluido UV Mune 400 Invisible es el fotoprotector facial de alta protección frente a rayos UVB, UVA y UVA ultra-largos, gracias a su exclusivo filtro Mexoryl 400. También es resistente al agua, sudor y arena, hipoalergénico y apto para todo tipo de pieles, y está disponible en dos versiones: invisible y con color.

Anthelios Fluido UV Mune 400 Oil Control está especialmente formulado para pieles grasas y sensibles, y combina fotoprotección avanzada con una tecnología Oil Control que ayuda a manejar el brillo provocado por el sudor, el sebo y la humedad. Tiene un acabado toque seco, efecto matificante y una textura de rápida absorción que no deja sensación pesada, lo que lo vuelve ideal para usar todos los días, incluso al practicar deportes. También es resistente al agua, sudor y arena e hipoalergénico, sin fragancias ni parabenos.

Anthelios Fluido UV Mune 400 Antimanchas está diseñado para corregir y prevenir manchas oscuras. Combina Mexoryl 400 con la innovadora molécula Melasyl, que actúa interceptando el exceso de melanina antes de que se fije en la piel. Su fórmula protege eficazmente frente a los rayos UVA ultra-largos, y su textura ligera, no pegajosa y de rápida absorción lo convierte en una opción perfecta para pieles con tendencia a la hiperpigmentación. Es resistente al agua, sudor, arena y fricción.

“Los pacientes buscan hoy protectores solares livianos, que se absorban de forma inmediata y que puedan incluir en su día a día de manera simple –señala la Dra. Zabalo–. Hablamos de productos híbridos que no solo protegen la piel del sol, sino que también tienen una función de tratamiento”.

La piel durante la práctica de deportes: un tema de cuidado

Como parte de su enfoque integral en la prevención del daño solar en actividades al aire libre, La Roche-Posay impulsa acciones vinculadas al cuidado dermatológico en el deporte. Así, la marca estuvo presente como sponsor del Buenos Aires Challenger, donde desarrolló una serie de actividades que promueven hábitos de fotoprotección: chequeo gratuito de lunares a cargo de dermatólogos y experiencias interactivas y educativas.

Los invitados del Buenos Aires Challenger 2025 probaron el Anthelios Fluido UV Mune 400 de La Roche-Posay.

Uno de los momentos más destacados del torneo fue el Kids Day, en el que cerca de 130 chicos compartieron la cancha con profesionales del tenis mientras La Roche-Posay brindó una charla de fotoeducación para enseñar la importancia de tener desde la infancia una relación saludable con el sol.

Además de su fuerte presencia en el ámbito del tenis –respalda a nivel internacional a figuras como Jannik Sinner a y acompañó en 2024 a Juan Martín del Potro en el evento de despedida “El Último Desafío”– La Roche-Posay viene extendiendo sus acciones de concientización a otras disciplinas deportivas.

La marca participó en dos de los eventos más masivos del running local: la Media Maratón de Buenos Aires (que con más de 27.500 corredores marcó todo un récord de convocatoria) y en la Maratón de Buenos Aires, que reunió a más de 15.000 personas entre atletas profesionales y amateurs. Durante la Media Maratón, más de 90 corredores y corredoras accedieron a chequeos gratuitos de lunares en un camión equipado con tres consultorios dermatológicos durante el evento y también previo al evento en la Expo Running 2025, en la que 60 personas se atendieron con una dermatóloga especialista en chequeo de lunares.

Durante la Media Maratón, más de 90 corredores y corredoras accedieron a chequeos gratuitos de lunares.

La Roche-Posay en la Maratón de Buenos Aires.

Durante la Media Maratón, más de 90 corredores y corredoras accedieron a chequeos gratuitos de lunares.

Todas estas iniciativas muestran el fuerte compromiso de La Roche-Posay con el cuidado dermatológico: una marca que apuesta al deporte como motor de salud y bienestar a la vez que combina educación y prevención para generar un impacto positivo en la salud de las personas.

