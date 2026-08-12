Eclipse solar total: así se vivió el día en el que Zaragoza se quedó a oscuras

Zaragoza tenía un movimiento diferente y no era solo por la cantidad de turistas que venían copando la ciudad en los últimos días. Este miércoles, bien temprano, en las calles empezaron a aparecer sillas plegables, telescopios, cámaras y sombrillas: familias enteras buscaban un lugar para esquivar el calor y, al mismo tiempo, asegurarse una buena vista hacia arriba. El eclipse solar total había transformado a la ciudad en un mirador gigante.

A las diez de la mañana, los anteojos homologados que regalaban en la Oficina de Turismo ya se habían agotado. En las semanas previas, la municipalidad había organizado varios puntos de entrega y trabajó mano a mano con el sector hotelero y gastronómico. En cada esquina, además, el tema estaba presente en carteles, vidrieras y pantallas.

Zaragoza esperando el eclipse solar del 2026

La expectativa no se explicaba únicamente por los viajeros que llegaron desde distintos rincones del mundo; para los propios vecinos también era una cita histórica. “Para los que vivimos acá, esto es algo que no vamos a volver a ver en la vida”, resumía José Francisco García, gerente de Zaragoza Turismo, minutos antes del comienzo.

En el Puente de Piedra, uno de los spots preferidos para ver el espectáculo, la vigilia arrancó mucho antes del momento cumbre. La policía organizó el acceso, hizo peatonal la zona y puso vallas para separar al público de la prensa. Del otro lado, bajo un sol picante que empujaba la temperatura cerca de los 40 grados, la gente se acomodaba como podía.

Gerente del Turismo Zaragoza y ciudadanos explican el fenomeno en la ciudad

Había personas de mil nacionalidades distintas, pero el clima mutó rápido hacia algo muy parecido a una reunión familiar. Algunos habían viajado exclusivamente por el eclipse; otros estaban de vacaciones y decidieron estirar la estadía para no perdérselo. Entre parejas, grupos de amigos y familias con chicos, nadie parecía estar solo: todos tenían algo para mirar, comentar o compartir.

Foto difundida por la NASA del eclipse en España NASA

Las gafas, mientras tanto, se habían convertido en uno de los objetos más buscados de la ciudad. Una vez agotadas las distribuidas oficialmente, comenzaron a aparecer personas que las ofrecían a precios mucho más altos que los de los días anteriores. La fiebre por conseguirlas era otra señal de que el eclipse ya no era una actividad más dentro de un viaje. Era el acontecimiento de la jornada.

En el resto de los puntos pasaba lo mismo. El Puente de Hierro estaba repleto y desde distintos barrios llegaban fotos de gente lista para mirar al cielo. Por unas horas, las pasarelas que cruzan el Ebro se transformaron en grandes tribunas populares.

Pasadas las 19.30 empezó la fase parcial. El primer mordisco de la Luna sobre el sol fue casi tímido. La cosa todavía parecía algo lejana, pero el clima en la calle ya era otro.

Con el paso de los minutos, la luz cambió. Al sol le quedaba cada vez menos espacio visible y Zaragoza empezó a perder el brillo típico de una tarde de verano. Cerca de las 20.20, cuando la cobertura era casi completa, el cambio fue drástico: el cielo agarró un tono dorado rarísimo y las fachadas, el río y las caras de la gente empezaron a verse distintas.

El sol brillando en Zaragoza y un paisaje inolvidable

Costaba decidir dónde poner la mirada. Arriba pasaba lo importante, pero abajo también estaba pasando de todo. La luz cambiaba sobre el Puente de Piedra, el río se oscurecía y las expresiones en los rostros se multiplicaban minuto a minuto.

A las 20.27, la penumbra se aceleró. El paisaje perdió profundidad, el agua dejó de reflejar y el murmullo general se transformó en silencio.

Y entonces llegó la totalidad. A las 20.29, la Luna tapó por completo al sol y Zaragoza se quedó a oscuras durante un minuto y 23 segundos.

El eclipse llegó a Zaragoza Ezequiel Díaz

La reacción fue instantánea: gritos, aplausos, abrazos y miles de manos señalando al cielo. Desde el Puente de Piedra, el paisaje parecía haberse apagado y las cúpulas del Pilar perdieron su color.

Durante algo más de un minuto, el paisaje parecía el de otra ciudad. Lo más impactante no era solo mirar hacia arriba, sino mirar alrededor: miles de personas de todos lados compartiendo exactamente el mismo instante.

La penumbra se terminó tan rápido como llegó. Primero apareció un destello finito; después volvió el brillo sobre Ebro y, de a poco, la ciudad recuperó sus colores. Con la luz, claro, también volvió el calor sofocante.

Así se vivió el eclipse solar total en Zaragoza

La gente empezó a descargar la emoción. Algunos chequeaban las fotos en las pantallas, otros se abrazaban y la mayoría coincidía en lo mismo: había valido la pena hacer miles de kilómetros para estar ahí.

El eclipse siguió un rato más, pero lo importante ya había pasado. La ciudad se había apagado por completo y después se volvió a encender.

Cuando el sol finalmente empezó a esconderse detrás del horizonte, cerca del Pilar, volvió a escucharse un aplauso colectivo. Ya no quedaba nada por esperar. El fenómeno que movilizó a medio mundo hasta Zaragoza llegaba a su fin, dejando el recuerdo de un minuto en que miles de personas compartieron el mismo cielo, la misma oscuridad y el mismo asombro.