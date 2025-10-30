El doctor Daniel López Rosetti revela los secretos para vivir mejor y más tiempo en Bienestar Fest

No se trata de recetas que se consiguen en la farmacia, sino de las mejores fórmulas comprobadas para vivir mejor y por más tiempo. De esto hablará en el Bienestar Fest, el doctor Daniel López Rosetti, médico especialista en clínica médica y cardiología, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Municipal de San Isidro, profesor en las universidades Favaloro, Maimónides y de Buenos Aires, y presidente de la Sección de Estrés de la Federación Mundial de Salud Mental.

El encuentro será parte del festival que organiza LA NACION junto a OSDE el 1° y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo donde el predio se convertirá en el epicentro de un evento sin precedentes. Más de 50 actividades pensadas para todos los gustos invitarán a salir del piloto automático y reconectar con todo aquello que nos hace bien. La enorme pista central se transformará en un mapa de experiencias en el medio del verde con múltiples opciones y espacios para hacer ejercicio, meditar, descansar, escuchar una charla inspiradora o disfrutar de un menú saludable.

Precisamente, “el doctor de la gente” y gran referente del bienestar será el encargado de cerrar el ciclo de experiencias en el Espacio Inspiración este domingo a las 17.30 horas, antes del show musical de Yami Safdie, que pondrá el broche final al festival en el Hipódromo de Palermo.

Carismático y cercano, el doctor compartirá sus cuatro pilares del bienestar que menciona en su último libro Recetas para vivir mejor y más tiempo. “Me refiero a la filosofía de vida, la alimentación, la actividad física y la calidad del sueño. Solo se trata de implementar pequeños cambios en estas áreas que con el tiempo se convertirán en una mejor calidad de vida”, explica López Rosetti,

En su charla, compartirá cómo aplicar estos principios en la vida diaria y profundizará en el pilar fundamental de la filosofía de vida, con el objetivo de mejorar tanto la calidad como la longevidad de nuestra existencia.

Según López Rosetti, en medicina siempre hay recetas que van variando con el tiempo, pero en términos de bienestar, la verdadera frontera es la filosofía de vida. “Todo depende de cómo interpretás la realidad, cómo la procesás y qué hacés con eso. La filosofía de vida es, como dicen los estoicos, ‘morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente’”.

Y señala que esa es una oportunidad innegable. “El mundo cambia cuando cambia nuestra mirada y esa transformación es posible si adoptamos un enfoque filosófico: una filosofía de vida que trascienda los años. El verdadero desafío es vivir bien hoy”, remata López Rosetti.