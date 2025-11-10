“Estar bien”, en modo joven: cómo es el plan que OSDE presentó en el Bienestar Fest 2025

El bienestar está volviéndose entre los jóvenes una causa común. Y no se trata solamente de cuidarse: tiene que ver con encontrar un modo de vida más consciente, darle pausa a la exigencia y sentido al movimiento. En un mundo incierto, en el que el cambio resulta algo constante, las nuevas generaciones buscan flexibilidad, propósito y salud mental como parte de una misma ecuación.

Fue ese el espíritu que inspiró a OSDE a crear Flux, su nuevo plan de cobertura médica para jóvenes de 18 a 35 años. La propuesta se presentó en el marco del Bienestar Fest 2025, el evento sin precedentes que, organizado por La Nación junto a OSDE, reunió a miles de personas en el Hipódromo de Palermo para vivir dos jornadas de charlas, clases, música y experiencias colectivas alrededor del “arte de estar bien”.

“Decidimos crear un producto que combine la calidad de prestaciones de OSDE con algunas particularidades pensadas para este segmento —explicó el director general de la organización, Cristian García Sarubbi—. Por eso Flux es un plan totalmente digital, que ofrece sesiones de psicología sin límite, cobertura en ortodoncia y acceso a plataformas de mindfulness y actividad física. Queremos acompañar a los jóvenes en cada etapa, ayudándolos a estar mejor”.

De hecho, Flux se alinea perfectamente con la estrategia de producto de OSDE, tradicionalmente centrada en la libertad de elección, la calidad prestacional y la cobertura integral.

El espacio de Flux en la primera Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

Socios del bienestar

El nombre Flux no es casual: se trata de un acrónimo que sintetiza una manera de estar en el mundo: F de Fluido, L de Líquido, U de Inexplorado y X de Experimental.

Inspirado en la filosofía de la futuróloga April Rinne, que invita a desarrollar “superpoderes” para prosperar en la incertidumbre, la propuesta de Flux es moverse con flexibilidad, adaptarse al cambio y priorizar el bienestar integral.

Así, el nuevo plan no solo amplía la cobertura tradicional de OSDE: también la redefine. Es que, para las generaciones que hoy lideran el cambio, las cuestiones ligadas a la salud no aparecen solamente en el sanatorio: pueden habitar también en una meditación guiada, una sesión de terapia o una aplicación que acompaña el equilibrio cotidiano.

Una clase de stretching en el escenario principal Flux. IGNACIO ARNEDO

Photoportunity en el stand de Flux. IGNACIO ARNEDO

Un festival para recuperar el ocio contemplativo

En el Bienestar Fest ese concepto cobró forma en el escenario central Flux, donde se sucedieron charlas, clases y recitales con figuras como Zoe Gotusso y Yami Safdie. En un contexto atravesado por la productividad permanente, la propuesta de OSDE fue clara: recuperar el sentido del ocio como parte esencial del bienestar.

Yami Safdie en el cierre del Bienestar Fest. IGNACIO ARNEDO

Zoe Gotusso brilló el sábado en el escenario Flux. IGNACIO ARNEDO

“Vivimos en la sociedad del rendimiento, un contexto que nos empuja todo el tiempo a ser productivos —reflexionó García Sarubbi—. Por eso la invitación de Flux es a equilibrar la agilidad del hacer con la profundidad del ser: moverse, pero también detenerse. En definitiva: vivir con más bienestar en todos los sentidos”.

