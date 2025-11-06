Explorar la calma desde la creación: la meditación con arte que emocionó al público del Bienestar Fest

Original e innovadora por donde se la mire: así resultó la primera edición del Bienestar Fest, el evento que durante el último fin de semana desplegó en el Hipódromo de Palermo las últimas tendencias del mundo wellness.

“Meditando con arte” se llama una novedosa actividad que se propone utilizar el arte como recurso para soltar la expresividad a través de distintos planos, como podrían ser un texto, un dibujo, los colores o las texturas. La idea tiene que ver con trabajar lo físico, lo mental y lo espiritual para abordar, siempre desde lo artístico, experiencias actuales o pasadas que impactan en el bienestar general.

La propuesta tuvo lugar en el bonito y muy relajado Espacio Chill, donde, de la mano de Pan American Energy (PAE), Tere Prieto y Romina Battaglini −las dos artistas y facilitadoras del bienestar− guiaron a quienes se animaron a “recorrer los trazos del alma entre colores y silencios”, como lo definieron las propias instructoras.

Al inicio, el facilitador en metafísica Marcelo Adrián Tosoni condujo la meditación activa para llevar a los asistentes a la “calma previa” indispensable para que la expresión interior pueda verdaderamente aflorar.

De izquierda a derecha: Marcelo Adrián Tosoni, Tere Prieto y Romina Battaglini. IGNACIO ARNEDO

“Plasmar en la hoja lo que surge de la introspección”

Los sauces que rodearon el Espacio Chill funcionaron como marco inmejorable para la actividad a la que se acercó un público de todas las edades. Tras la meditación, Prieto exhibió el dibujo de un gran ojo y se dedicó luego a repartir papeles, acuarelas y precisas instrucciones de “plasmar en la hoja en blanco todo lo que surge de la introspección”.

“La clave –enfatizó– está en ponerle intención a cada trazo y a cada soplido”. El resultado fue prometedor: cada quien dibujó un ojo completamente diferente, y se abrió también la oportunidad de escribir allí mismo una reflexión personal capaz de captar los aprendizajes.

Según las instructoras "la clave está en ponerle intención a cada trazo y cada soplido". IGNACIO ARNEDO

“Meditando con arte” forma parte de las actividades que el área de Salud y Bienestar de PAE organiza para sus colaboradores. IGNACIO ARNEDO

“Meditando con arte” forma parte del amplísimo menú de actividades que el área de Salud y Bienestar de PAE organiza para sus colaboradores y en este Bienestar Fest decidió abrir a toda la comunidad. “La idea es que cada participante pueda llevarse una experiencia significativa, que recuerde el bienestar que obtuvo por la meditación y el proceso creativo”, expresa Leila Cura, médica especialista en neurología y Head of Health & Wellness de PAE.

La experta revela también la filosofía detrás del programa pionero que comanda desde hace más de una década, que apunta a que todas las personas de la organización, sin distinción de jerarquía, puedan contar con herramientas de bienestar para “ser más felices en su lugar de trabajo”. “Nosotros no hablamos de bienestar –concluye–. Nosotros hacemos”.

¿Por qué la gente que se acercó al Bienestar Fest se enganchó tanto con Meditando con Arte? Tere Prieto lo explica bien: “La actividad tiene el poder de llevarnos a la calma y a través del arte poner la mirada en aquello que podemos mejorar. Hay cosas de las que estamos agradecidos, otras de las que no. Nos dimos cuenta de que es una forma de lograr una meditación activa y sobre todo: de poder crear cada uno a nuestra manera”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.