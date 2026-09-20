Fibra: el nutriente olvidado que realiza un trabajo imprescindible

En el Parque Nacional Sequoia, en California, el gigante conocido como General Sherman alcanza casi 84 metros de altura y tiene un tronco de más de 1000 metros cúbicos de madera. Los turistas fotografían la copa, la corteza rojiza, la magnitud del ejemplar. Pocos reparan en que la verdadera hazaña ocurre bajo tierra: una red de raíces que se extiende decenas de metros a la redonda, invisible, encargada de anclar semejante estructura y de nutrirla gota a gota.

El organismo humano guarda una versión propia de ese mecanismo silencioso. Mientras proteínas y vitaminas acaparan titulares y etiquetas de productos “fortificados”, la fibra trabaja puertas adentro del intestino, lejos de cualquier reflector, sosteniendo funciones que van del control del colesterol a la regulación del ánimo. “La fibra tiene múltiples funciones –explica la médica especialista en nutrición Mónica Katz–. Existe la fibra soluble, que en contacto con agua se transforma en una especie de mucílago, y la fibra insoluble, que aporta volumen a la materia fecal”.

Esa textura gelatinosa que adopta la fibra soluble, presente en la avena y las legumbres, cumple una función bioquímica precisa: enlentece la absorción de colesterol y de azúcar en el intestino. La insoluble, mayoritaria en el salvado y en las cáscaras vegetales, sigue una lógica distinta: aumenta el volumen de las heces y acelera el tránsito, un mecanismo clave para combatir la constipación.

Ambas variantes comparten un destino común una vez que atraviesan el intestino delgado sin digerirse: llegan al colon y allí se convierten en alimento de las bacterias residentes. “Generan ácidos grasos de cadena corta, muchos de los cuales protegen la célula del colon del desarrollo de cáncer”, señala Katz. La nutricionista Mara Moscona agrega la dimensión metabólica: “Esta fibra llega al intestino y es alimento para nuestras bacterias, y ese sería el efecto beneficioso en un montón de procesos, como mejorar el tránsito intestinal, bajar de peso, mejorar la glucemia y disminuir la insulinorresistencia”.

La lista de beneficios documentados excede la digestión. Moscona detalla que la fibra soluble “se hidrata en el estómago y retrasa el vaciamiento gástrico, con lo cual la sensación de saciedad llega antes y la ingesta total disminuye”. El efecto prebiótico completa este escenario: al alimentar bacterias específicas del colon, la fibra favorece el desarrollo de microorganismos vinculados a la síntesis de serotonina, con impacto en el ánimo y en la calidad del sueño, además de participar en la producción de vitaminas K y D.

La evidencia epidemiológica respalda buena parte de estas observaciones clínicas. Un equipo liderado por Andrew Reynolds, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, analizó datos de casi 135 millones de personas provenientes de 185 estudios prospectivos y 58 ensayos clínicos, publicados en la revista The Lancet. En su análisis encontró que quienes consumían mayor cantidad de fibra registraban entre un 15 y un 30 por ciento menos de mortalidad general y cardiovascular, junto con una reducción de entre 16 y 24 por ciento en la incidencia de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes tipo dos y cáncer colorrectal. El beneficio resultó máximo entre los 25 y los 29 gramos diarios, la franja que la ciencia empieza a considerar el punto óptimo para la población general.

El mecanismo detrás de esa protección cardiovascular tiene, además, explicación bioquímica concreta: la fibra soluble se une a los ácidos biliares dentro del intestino y obliga al hígado a fabricar más colesterol para reponerlos, un proceso que termina reduciendo el nivel circulante en sangre. Ese detalle explica por qué la avena, rica en betaglucanos, figura entre los alimentos con mayor evidencia de reducción del colesterol LDL.

La fibra soluble, presente en la avena y las legumbres, enlentece la absorción de colesterol y de azúcar en el intestino Shutterstock

Ingestas sugeridas

Katz ofrece una fórmula sencilla para calcular la ingesta diaria aconsejable: “Se calculan 15 gramos de fibra cada mil calorías, así que un adulto que come 2000 kilocalorías necesitaría alrededor de 30 gramos”. Moscona sugiere que, en líneas generales, entre 20 y 35 gramos diarios, “sería lo óptimo para el desarrollo de todos los beneficios enumerados”.

El Instituto de Medicina de Estados Unidos, organismo que fija las ingestas dietéticas de referencia, desagregó esa cifra por edad y sexo hace ya dos décadas y sus valores siguen vigentes como parámetro internacional. Los niños de uno a tres años requieren apenas 19 gramos, cantidad que asciende a 25 en niños de entre 4 y 8 años y a 38 en varones adolescentes de gran actividad física. Las mujeres adultas se ubican en torno a los 25 gramos, mientras los hombres trepan hasta los 38, diferencia que responde al mayor volumen calórico habitual en la dieta masculina más que a una necesidad fisiológica distinta. Para calcular la cifra para los más chicos de forma rápida, la Academia Americana de Pediatría sugiere una regla práctica: sumar cinco a la edad del chico en años, resultado que arroja una aproximación confiable de los gramos diarios recomendados entre los 3 y los 18 años.

La tercera edad plantea el escenario inverso. El apetito decrece, la masticación se dificulta y muchas personas mayores terminan consumiendo menos frutas, verduras y legumbres que en etapas previas, justo cuando la motilidad intestinal se vuelve más lenta y la constipación gana terreno. Sostener el aporte de fibra en esta franja etaria, aun con menor ingesta calórica total, se convierte en prioridad clínica más que en sugerencia general.

La distancia entre la recomendación y el consumo real resulta considerable en gran parte del mundo occidental. Un estudio que comparó las dietas de Dinamarca, Francia, Italia y República Checa, publicado en la revista Nutrients, midió una ingesta promedio de fibra de entre 15 y 19 gramos diarios, apenas por encima de la mitad de lo aconsejado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. América Latina exhibe cifras todavía más bajas: el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, liderado en el país por la investigadora Irina Kovalskys, de la Universidad Católica Argentina, relevó a más de 9000 personas en 8 países de la región y ubicó a la Argentina, junto con Brasil, entre los de menor consumo de fibra de todo el estudio, lejos de los 30 gramos que Katz propone como objetivo.

Cereales integrales, frutas con cáscara, verduras de hoja y legumbres concentran la mayor densidad de fibra disponible en la alimentación cotidiana. Alcauciles, espárragos, brócoli y palta suman fibra soluble en cantidades apreciables, mientras el salvado, las semillas y las hojas verdes lideran el aporte insoluble. Combinar ambas familias a lo largo del día, más que elegir una sobre la otra, resulta la estrategia que recomiendan ambas especialistas, dado que cada tipo cumple una función metabólica distinta.

El orden importa

Sobre el momento ideal para consumirla, Katz es categórica: “No hay uno mejor para comer fibra. Como en toda la nutrición, lo mejor es el balance, el equilibrio, es decir, evitar poner toda la fibra junta en una sola comida”. La razón tiene nombre clínico: colon irritable, alteraciones de la microbiota y otras condiciones digestivas vuelven recomendable distribuir la ingesta en las distintas comidas en lugar de concentrarla.

Moscona matiza la recomendación según el objetivo buscado. “Si la persona tiene constipación, es mejor consumirla antes de las comidas. Si lo que se quiere es disminuir el impacto sobre la glucemia, conviene comerla antes de un alimento que sea un carbohidrato refinado”, explica.

Esa secuencia, verdura o fibra antes que el carbohidrato, encuentra respaldo en un ensayo clínico conducido por Alpana Shukla, del Weill Cornell Medical College, publicado en la revista Diabetes Care. Los participantes que consumieron vegetales y proteínas antes que hidratos de carbono refinados registraron picos de glucemia hasta un 53 por ciento más bajos que cuando el orden se invirtió, con una reducción proporcional en la secreción de insulina. El horario deja de importar frente al orden: comer fibra primero modifica la curva metabólica de toda la comida que sigue.

El horario deja de importar frente al orden: comer fibra primero modifica la curva metabólica de toda la comida que sigue Canva

El llamado efecto de segunda comida, descrito por el investigador David Jenkins, de la Universidad de Toronto, ilustra hasta qué punto el impacto de la fibra trasciende el plato inmediato: “Un desayuno rico en fibra soluble, como la avena, mejora la respuesta glucémica del almuerzo posterior, incluso cuando ese almuerzo carece de fibra propia. El beneficio metabólico de la mañana se proyecta varias horas hacia adelante”, dice.

Los suplementos de fibra, polvos solubles, cápsulas de psyllium o salvado concentrado, entran en escena cuando la alimentación cotidiana falla en cubrir la cuota necesaria. “Cuando una persona, por algún motivo, carece de fibra suficiente, de fruta, verdura, legumbres o cereales enteros, quizás haya que agregarla”, señala Katz.

La clave, insiste, está en la progresión. “El agregado paulatino en quienes comían poca fibra funciona de manera fantástica –confirma–. El problema aparece cuando alguien empieza de golpe a maximizar el consumo, de forma obsesiva, y termina distendido, con meteorismo. La incorporación, como toda estrategia nutricional, debe ser gradual”, advierte la especialista.

Un metaanálisis de ensayos clínicos con suplementos de fibra soluble, publicado por la Asociación Americana de Gastroenterología en su última actualización de práctica clínica, coincide con esa cautela: los síntomas de distensión abdominal y flatulencia aparecen sobre todo cuando la dosis aumenta de manera abrupta, mientras un incremento escalonado a lo largo de varias semanas permite que la microbiota se adapte sin generar molestias significativas.

Moscona observa en el consultorio qué sucede cuando ese aumento se hace de manera correcta: “Ayuda a bajar de peso, regula la glucemia y, en quienes tienen constipación, hace que la materia fecal sea más abundante y se faciliten los mecanismos de evacuación”, enumera. El mismo mecanismo que retiene agua en el intestino y mejora la diarrea es el que puede volverse contraproducente si el consumo se dispara sin gradualidad, generando colon irritable, distensión y flatulencias. La diferencia entre el beneficio y la molestia, en definitiva, se juega en el ritmo con el que el organismo aprende a procesar lo que antes ignoraba.

Dentro del universo de suplementos, la elección del tipo importa tanto como la dosis. El psyllium, extraído de semillas de Plantago ovata, forma gel y resulta eficaz tanto para la constipación como para la diarrea. La inulina, presente en la achicoria y el topinambur, actúa como prebiótico potente, pero genera más gases en personas sensibles. La metilcelulosa, de origen sintético, aporta volumen con menor fermentación intestinal, alternativa útil para quienes toleran mal la distensión. Esas diferencias moleculares, imperceptibles a simple vista, determinan resultados clínicos bien distintos según el intestino de cada persona. Elegir fibra suficiente, distribuida, variada y paciente con los propios tiempos digestivos equivale a cuidar esa raíz invisible que nadie aplaude, pero que determina, año tras año, si el árbol sigue de pie.

10 ideas para sumar fibra a la rutina, según los especialistas

1. Repartí la fibra en las tres comidas principales. “Lo mejor es el balance, el equilibrio, evitar poner toda la fibra junta en una sola comida”, recuerda Katz.

2. Combiná fibra soluble e insoluble en la misma jornada. Alcauciles, espárragos, palta y brócoli aportan la variante soluble, mientras tubérculos, hojas verdes y semillas concentran la insoluble, según el detalle de alimentos que ofrece Moscona.

3. Si tenés constipación, comé la fibra antes de las comidas. “Genera un bolo fecal más abundante”, explica Moscona. Para bajar el impacto en la glucemia, en cambio, la indicación es la inversa: comerla antes de un carbohidrato refinado.

4. Priorizá la fibra en la alimentación de los chicos. “Comer más fibra en la infancia mejora el desarrollo de la mandíbula y previene caries”, apunta Moscona.

5. Empezá el día con fibra soluble, como la avena. El llamado efecto de segunda comida, descripto por David Jenkins, de la Universidad de Toronto, muestra que un desayuno con fibra mejora la respuesta glucémica del almuerzo posterior.

6. En cada comida, poné primero la verdura en el plato. El ensayo de Alpana Shukla, del Weill Cornell Medical College, registró picos de glucemia hasta un cincuenta y tres por ciento más bajos cuando la fibra se consumía antes que el carbohidrato.

7. Apuntá a un consumo diario de entre veinticinco y veintinueve gramos. Esa franja marcó el mayor beneficio cardiovascular y metabólico en el metaanálisis de Andrew Reynolds, de la Universidad de Otago, publicado en The Lancet.

8. Si necesitás un suplemento, sumalo de manera gradual. “El agregado paulatino funciona muy bien, el problema aparece cuando se maximiza de manera obsesiva”, resume Katz.

9. Acompañá el suplemento con abundante agua. Así lo recomienda la actualización de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología: el psyllium y otras fibras solubles necesitan líquido para formar el gel, de lo contrario el efecto se invierte y puede generar mayor distensión.

10. Reservá el suplemento para cuadros puntuales, bajo indicación profesional. “Para enfermedades intestinales asociadas a colon irritable o constipación, y también en ciertos abordajes de obesidad”, afirma Katz.