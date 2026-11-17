A simple vista parecen balas de cañón de hierro fundido con una manija redonda en la parte superior. Sin embargo, detrás de esa fisonomía sencilla se esconde una de las herramientas de acondicionamiento físico más dinámicas y completas del deporte moderno. “El entrenamiento con kettlebells consiste fundamentalmente en una modalidad de fuerza que utiliza una pesa con un centro de masa desplazado respecto del lugar exacto donde la sujetamos, lo que genera una manera diferente de mover, sostener y controlar la carga”, explica la entrenadora Jimena Prieto, al frente de la Escuela Argentina de Coaches.

“A diferencia de las rutinas estáticas tradicionales, no se trata solamente de levantar un peso, sino de aprender a moverlo en amplios rangos de movimiento a través de una gran diversificación de patrones corporales como empujes, jalones, cargadas, rotaciones y traslados continuos”, sigue Prieto, a cargo del área deportiva y comercial de CrossFit Tuluka, sobre la filosofía volcada a la salud y al movimiento consciente detrás de esta disciplina.

Si bien el nombre de estas pesas rusas tiene una explicación histórica, los expertos advierten que decir que las kettlebells nacieron exclusivamente en Rusia sería simplificar demasiado. Con antecedentes en diferentes culturas, existen registros de objetos similares utilizados antes de la aparición de la versión moderna, como las halteres de la Antigua Grecia (masas de piedra o metal de entre 2 y 9 kilos con empuñadura, utilizadas principalmente para el salto de longitud y como elemento de entrenamiento de fuerza), o herramientas análogas en India y otras culturas, que encontró en Rusia un lugar fundamental para su desarrollo, convirtiéndola en una parte fundamental de su cultura de entrenamiento de fuerza.

Originalmente, las llamadas girya eran utilizadas en los mercados agrícolas del siglo XVIII como pesas para medir cereales y mercancías. La relación con el circo y los artistas de fuerza aparece posteriormente. Allí las pesas libres —mancuernas, barras, kettlebells y otros implementos— pasaron a formar parte de las demostraciones de fuerza.

En nuestro país, la llegada de este método se produjo alrededor de 2007 Hinterhaus Productions - Digital Vision

Durante los siglos XIX y XX, Rusia desarrolló una verdadera cultura alrededor de este implemento, evolucionando hacia sistemas organizados de entrenamiento y, posteriormente, hacia el deporte conocido como girevoy sport. Según la investigación histórica de Jerónimo Milo, pionero en la materia en la Argentina, las pesas libres pasaron a formar parte de los primeros sistemas de acondicionamiento durante el desarrollo de la cultura física europea y norteamericana.

En nuestro país, la llegada de este método se produjo alrededor de 2007 de la mano de Jerónimo Milo y Santiago Terbalca (quien trajo el primer ejemplar al país) en la difusión técnica, sumándose Marilu Klurfan, quienes comenzaron a experimentar con una pesa de 12 kg para iniciar la producción y comercialización de las primeras kettlebells de la Argentina.

Se fabrican en una amplia variedad de pesos (que van de los 6 a los 43 kg en los modelos clásicos), diseños innovadores con formas de perro, granada o calavera y otros elementos no convencionales como clavas y macebells.

“Mi camino en la educación física dio un giro decisivo el día que descubrí las kettlebells a través del crossfit. En ese momento estaba estudiando el profesorado y trabajaba como instructor de musculación y personal trainer, pero sentía que mi forma de entrenar y de enseñar se había vuelto monótona y estancada”, recuerda Matías Suárez, profesor de educación física e instructor que encontró en las pesas rusas un nuevo impulso para redefinir su entrenamiento.

En cuanto a la diferencia con las mancuernas convencionales, los entrenadores subrayan que la distinción principal radica en cómo se distribuye la carga en el elemento. Mientras que en una mancuerna tradicional el peso se reparte de forma simétrica a los costados de la mano, la kettlebell exige que el cuerpo tenga que organizarse alrededor de una carga que cambia constantemente de posición.

Suele asociársela principalmente con movimientos pendulares y balísticos como el swing, aunque también permite trabajar capacidades integrales Sorrasak Jar Tinyo - Moment RF

Si bien suele asociársela principalmente con movimientos pendulares y balísticos como el swing, permite trabajar capacidades integrales: aparecen movimientos en diferentes planos, cambios de dirección, rotaciones y situaciones de estabilización constante que activan la fuerza, la potencia, la resistencia, la zona media, la estabilidad postural, la coordinación, la movilidad y la capacidad cardiovascular.

“La llegada de este elemento me llamó la atención desde el primer instante. Me apasionó aprender a dominarlo y descubrí en la pesa rusa un recurso superversátil, adaptable a cualquier persona y también para mi propio entrenamiento. Todo esto me sacó de mi zona de confort y me mostró una manera de entrenar mucho más dinámica, atractiva y con resultados claros”, explica Suárez al analizar las ventajas biomecánicas de las kettlebells. Y añade: “Hoy sigo con esa misma pasión por la actividad física, buscando fomentar hábitos saludables y, sobre todo, acompañar a las personas de forma cercana en su propio proceso de cambio”, añade.

Más allá del rendimiento, la clave es práctica: mover carga vuelve al cuerpo eficiente para el día a día y mejora las capacidades de atletas y alumnos por igual. Fortalece las articulaciones y previene lesiones, como el cimiento de una vida activa y saludable, acompañado por una correcta alimentación, descanso y las adaptaciones necesarias según cada persona. “A nosotros nos gusta transmitir la filosofía del movimiento de calidad con o sin las kettlebells en todas nuestras clases”, concluye Prieto.

Hoy en día, aunque el desarrollo local comenzó en los boxes de CrossFit, las kettlebells llegaron para quedarse en centros deportivos, gimnasios comerciales, clubes y hoteles. Se destacan por su gran versatilidad para complementar diferentes entrenamientos, llevarlas de vacaciones o salir a “jugar” un rato al aire libre en cualquier plaza.