Giselle Ochoa, coach y facilitadora de bienestar: “Un minuto puede modificar el estado desde el cual elegimos responder a lo que nos está ocurriendo”

Desde 2017, Ochoa acompaña a personas en procesos de transformación personal y profesional.

Su trabajo parte de una pregunta simple pero profunda: ¿qué sucede cuando dejamos de operar solo desde el pensamiento y aprendemos también a escuchar el cuerpo y las emociones? Bajo esa premisa acompaña a personas de diversas edades, géneros, orígenes y profesiones en la búsqueda del bienestar y la satisfacción. Trabaja principalmente en procesos de liderazgo, autoestima, manejo del estrés, toma de decisiones y crisis vitales.

En los últimos años incorporó a su práctica las herramientas de HeartMath, un enfoque que propone explorar la conexión entre el corazón, el cerebro, las emociones y el sistema nervioso. Fundado en Estados Unidos hace más de tres décadas, el HeartMath Institute impulsó investigaciones pioneras sobre cómo los patrones del corazón afectan las emociones y el modo de tomar decisiones.

¿Qué es HeartMath?

La coherencia cardíaca es, en términos simples, un estado en el que el ritmo del corazón adquiere un patrón más ordenado y regular, asociado a mayor equilibrio del organismo. Se estudia a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), que permite observar esos cambios en tiempo real.

La coherencia cardíaca es un estado en el que el ritmo del corazón adquiere un patrón más ordenado y regular

No se trata solo de relajarse: la propuesta es aprender a generar ese estado de forma voluntaria, con herramientas simples que pueden incorporarse a la vida diaria.

Una de las técnicas más conocidas es Quick Coherence, que se practica en aproximadamente un minuto combinando tres pasos: llevar la atención al área del corazón, respirar lento y profundo, y evocar una emoción renovadora, como la gratitud o el aprecio. Según el HeartMath Institute, este entrenamiento puede ayudar a manejar el estrés, ganar claridad mental, mejorar la autorregulación emocional y fortalecer la resiliencia frente a los desafíos cotidianos.

“Mi intención es que las personas puedan experimentar que tienen recursos internos a los que pueden acceder en medio de su vida cotidiana. No se trata de esperar a estar bien para vivir, sino de contar con herramientas que nos ayuden a volver a un estado de mayor equilibrio cuando la vida nos desafía”, explica Ochoa. La práctica puede aplicarse en momentos de estrés, antes de una conversación difícil, frente a una decisión importante o simplemente para recuperar unos minutos de calma.

Una cita para vivirlo en primera persona

Ochoa llevará esta propuesta al Bienestar Fest 2026, donde facilitará una meditación basada en la coherencia cardíaca. La actividad buscará que los participantes experimenten en primera persona un cambio de estado: bajar el nivel de estrés, aquietar el ruido mental y reconocer recursos internos que ya están disponibles. El encuentro tendrá además un eje vinculado con la abundancia, entendida no solo en términos económicos, sino como la capacidad de percibir oportunidades y bienestar que muchas veces pasan inadvertidos cuando el estrés domina la escena.

El próximo 24 de octubre, Ochoa llevará esta propuesta al Bienestar Fest Fabián Marelli

Bienestar Fest, el evento de Bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE, se realizará el 24 y 25 de octubre en Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

“Me interesa que la persona no se vaya solamente con información. Quiero que pueda experimentar algo en su propio cuerpo y llevarse una herramienta sencilla a la que pueda volver siempre que la necesite”, resume Ochoa.

Por qué hablar de HeartMath hoy

Vivimos respondiendo permanentemente a mensajes, trabajo, decisiones y exigencias. En ese contexto, aprender a regular el propio estado interno se vuelve una herramienta concreta de bienestar. La coherencia cardíaca invita a detenerse, respirar, llevar la atención al corazón y elegir, aunque sea por un minuto, un estado emocional diferente. Como sintetiza Ochoa: “Un minuto puede no cambiar lo que está pasando afuera. Pero puede modificar el estado desde el cual elegimos responder a eso que está ocurriendo”.