Guardianes de una gota de agua. Hooke, Leeuwenhoek y la fascinación por los primeros microscopios

Cuando era niña, mi madre solía perseguir hormigas con un gotero lleno de agua. Cuando las veía, les dejaba caer una gota encima y se quedaba observándolas mientras flotaban y giraban sobre la media esfera con sus patas diminutas sin poder escapar por la tensión superficial del agua. No estaba orgullosa de su travesura infantil pero alguna vez la compartió conmigo y por supuesto intenté hacer lo mismo.

En mis andanzas con el gotero también descubrí que me gustaba ver cómo las gotas de agua amplificaban la imagen de lo que sea que tuviesen debajo: las baldosas del balcón, las nervaduras de una hoja en el jardín o el mármol en la mesada de la cocina. Era casi como mirar a través de la lupa que guardaba mi papá en el cajón de su mesa de luz. A veces la agarraba sin permiso y me la pasaba mirando objetos de cerca, tan de cerca que perdían completamente el sentido. Me obsesionaba con las manchas blancas y chocolate de un caracol marino o las curvas infinitas de mis huellas digitales que imprimía con pintura de colores sobre un papel.

Por suerte, como a muchos niños de mi generación, algún día me llegó el juego de química lleno de tubos de ensayo, polvos, líquidos y reactivos, pero sobre todo con un microscopio rudimentario pero tan efectivo que me atrajo más que cualquier otro objeto incluido en la caja.

Además de las muestras que venían de fábrica en unos pedacitos de vidrio, me ocupaba de colocar cualquier cosa que me llamara la atención: desde una espina hasta gotas de agua podrida, repletas de diminutas y movedizas alimañas.

Imaginemos a un hombre en la Holanda del siglo XVII, rodeado de rollos de lino y seda. Se llama Antonie van Leeuwenhoek. No tiene estudios universitarios, no sabe latín (la lengua de los sabios) y su único trabajo es asegurar que la trama de una tela sea lo suficientemente fina para que sus clientes se la lleven y paguen por ella un buen precio. Pero Antonie tiene un secreto: una obsesión casi febril por pulir cristales.

Van Leeuwenhoek no inventó el microscopio compuesto, pero fabricó las mejores lentes del mundo. Eran diminutas, apenas del tamaño de una lenteja, montadas entre dos placas de metal. Para usarlas, había que pegárselas al ojo, casi como si uno estuviera intentando espiar a través de una cerradura. Así contaba los hilos y medía la fineza de sus telas.

Anton van Leeuwenhoek conocido como "el padre de la microbiología" Getty Images

Mientras sus vecinos dormían, él además recolectaba gotas de rocío, sarro de sus propios dientes o agua de los canales de Delft. Lo que encontró allí fue el primer gran “choque de realidad” de la historia moderna: el mundo no estaba vacío y nunca más volveríamos a estar completamente solos.

En 1676, Antonie escribe una carta a la Royal Society de Londres, en la que describe con una fascinación casi infantil a unos seres que, a falta de nombre hasta el momento, llamó animálculos: “Vi con gran asombro que en dicha agua había una multitud de pequeños seres vivos, increíblemente diminutos […] se movían con gran agilidad, daban vueltas como un trompo y eran más transparentes que el cristal".

Para los científicos de Londres esto sonaba a delirio. ¿Cómo podía haber “bestias” invisibles en el agua cristalina? Tardaron un año en creerle. Antonie había descubierto las bacterias y los protozoos. Pero no estaba solo. Si hoy podemos asombrarnos con la complejidad de lo diminuto, es en gran medida gracias a Robert Hooke y su obra maestra de 1665, Micrographia. Hooke no solo perfeccionó el microscopio compuesto —añadiéndole un sistema de iluminación que hoy nos parecería rudimentario, pero que en su momento fue revolucionario—, sino que fue el primero en bautizar a la estructura fundamental de la vida. Al observar una lámina de corcho, vio una serie de cavidades que le recordaron a las celdas de un monasterio y decidió llamarlas “células”. Sus grabados detalladísimos, desde el ojo de una mosca hasta el aguijón de una abeja, no solo fueron hitos científicos, sino que transformaron la percepción humana: de repente, el mundo no terminaba donde alcanzaba la vista, sino que se expandía hacia un espacio infinito de detalles ocultos bajo nuestros propios dedos.

El microscopio nos reveló que estamos habitados. Que nuestra piel es un paisaje recorrido por criaturas y nuestra sangre, un río de discos rojos. Básicamente, una herida al narcisismo humano. Si Galileo lo había hecho quitándonos del centro del universo, con Hooke la humanidad dejó de confiar en sus propios ojos. El microscopio es el recordatorio de que nuestra escala es solo una de las tantas disponibles.

Mis ojos miópicos y astigmáticos me traicionaron desde una edad temprana. Los objetos a la distancia, sin la ayuda de lentes, se ven desdibujados, borrosos, y a veces frunzo el ceño para hacer foco. Quizás por eso me fascinaron Hooke y Leeuwenhoek: la claridad no es un regalo, sino más bien una conquista. Cristales pulidos para revelar universos en una gota de agua. Al final, todos somos buscadores de bordes definidos, tratando de encontrar, entre la bruma de lo cotidiano, esa lente precisa que nos devuelva algo de nitidez.