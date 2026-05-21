Qué efectos tiene la acerola en el cuerpo y quiénes no deberían consumirla

Originaria de regiones tropicales, la acerola se convirtió en una fruta muy valorada. Puede consumirse fresca, en polvo o en extracto líquido. Estas últimas presentaciones son las más prácticas para aprovechar sus beneficios, especialmente en lugares donde su cultivo no es común y su acceso es limitado.

Proviene del sur de México y dado el sabor refrescante que tiene su consumo y cosecha se esparció por América Central, el norte de Sudamérica y estados sureños de los Estados Unidos. Allí se la apoda “cereza de las Antillas”.

En el caso argentino, una noticia esperanzadora es la que dio en el último tiempo el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) cuando informó que se están realizando pruebas de cultivo en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales que tiene la institución en el norte del país.

“Es una fruta con un alto nivel de vitamina C, antioxidantes, fibra, vitaminas, reguladores intestinales y bajas calorías”, reveló en una entrevista María Julia Fagiani, técnica investigadora de cultivos tropicales en la estación experimental. Hizo énfasis también en el poder inmuno-estimulante que colabora con la mejora de diagnósticos de gripe, alergia y estrés.

En cuanto a la difícil adquisición de la fruta entera, Matías Marchetti, licenciado en nutrición y autor de libros sobre vida sana, explica que tiene que ver con que se oxida rápidamente al tener contacto con el aire, lo que hace que pierda parte de su contenido en vitamina C. Por eso, señala, se acostumbra procesar la acerola para conservar sus propiedades y facilitar su consumo.

La acerola tiene un alto nivel de vitamina C, antioxidantes, fibra y vitaminas P-fotography

Efectos de la acerola en el cuerpo

La investigación “Acerola, una superfruta funcional sin explotar: una revisión de las últimas fronteras” la nombra como una fruta que “ha generado revuelo entre la comunidad científica y las compañías farmacéuticas” debido a los vastos beneficios de su consumo.

Protege la piel

Un análisis realizado por el Laboratorio de Biología Celular Clarins demuestra que el extracto de acerola colabora con la reducción de la sobreproducción de melanina –pigmento responsable del color de piel y cabello– que es la causa de diversos problemas de pigmentación de la piel. Sucesivamente, la marca cosmética detalla que el extracto de su semilla favorece la oxigenación cutánea por lo que evita la aparición de signos de envejecimiento prematuros y ayuda a purificar y descongestionar la dermis.

Según Marchetti, otros de sus beneficios relacionados a la dermis son: la regeneración de tejidos dañados por quemaduras o lesiones, el favorecimientos de la cicatrización de heridas y la formación de colágeno.

Proporciona mucha vitamina C

“Tanta cantidad de vitamina C se debe a que tiene una adaptación natural para producir y almacenar la vitamina en su pulpa; algo así como una forma de protegerse de las condiciones climáticas adversas y de los insectos que la atacan”, explica Marchetti.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España informa que su contenido en vitamina C es la principal característica nutricional que tiene. “Es uno de los frutos más ricos en esta vitamina que ofrece la naturaleza. Aunque los mayores niveles se alcanzan cuando el fruto aún está verde y descienden durante la maduración”, comunican.

El consumo de acerola tiene efectos notables en el sistema inmunológico

Alivia las molestias digestivas

Los expertos sostienen que la acerola tiene la capacidad de mejorar la función metabólica y la digestión. Un estudio científico publicado en la revista Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry constató que la fruta ha sido utilizada en sistemas de medicina tradicional para tratar malestares como la diarrea, los dolores de estómago y la disfunción hepática dado que su ingesta promueve una respuesta positiva frente a la inflamación en el intestino.

Contraindicaciones

“Puede ser consumida siempre y cuando no se tenga alergia o intolerancia a esta fruta o a alguno de sus componentes”, dice Marchetti. En lo sucesivo añade que algunos casos específicos en los que se debe tener precaución o consultar con un profesional son: