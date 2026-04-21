“Era tan tacaño”: hizo reír a millones de personas, pero escondía una vida solitaria y murió rodeado de comida podrida

El nombre Benny Hill puede ir asociado a muchas palabras. “Humor” definitivamente es una de ellas; “mujeres” es otra. Sin embargo, lo que pocos conocen es que el destacado humorista inglés vivió una vida solitaria, hasta que murió frente al televisor, rodeado de platos sucios y comida podrida.

El amor a Chaplin: los comienzos del humorista inglés

Alfred Hawthorne Hill nació en 1925 en el seno de una familia vinculada al humor. Su abuelo había sido payaso de circo y su padre continuó el legado hasta que la presión económica lo obligó a poner una farmacia. Desde niño era ocurrente y eso lo hacía popular entre sus compañeros de escuela, e incluso era cantante de canciones populares, pequeños shows que, desde muy pequeño, lo llevaron a ganar sus primeros centavos. Era fanático de Chaplin y aspiraba a la fama.

Benny Hill soñaba con ser famoso Antonia Hille - Hulton Archive

Oriundo de la ciudad de Southampton, al sur de Inglaterra, Hill viajó en 1940 a probar suerte a Londres. Allí se introdujo en el mundo del teatro tras conseguir un trabajo en la sección de utilería de una compañía y poco después fue llamado por el gobierno para la guerra. Tras una gestión profunda, consiguió ir a la Combined Services Entertainment, que era la parte del ejército dedicada a entretener a las tropas en el frente de batalla. Profundamente inseguro de sus habilidades, fue en ese momento que definió cambiar su nombre a Benny Hill, en honor a un comediante que admiraba: Jack Benny.

Si bien había comenzado antes de la guerra a tener pequeñas actuaciones cómicas impulsadas por su abuelo, recién en el período posterior a la guerra Hill dedicó su carrera a los medios masivos. Empezó por la radio y el teatro.

En una de sus primeras actuaciones en vivo, el público mostró un amplio desinterés por sus chistes. Colmado de estrés, el humorista salió del escenario y empezó a vomitar. Cuando el director de la obra lo encontró, le dijo que era pésimo haciendo chistes y lo echó del set. Un testigo presencial de este momento recordó aquel instante en la biografía del humorista Divertido y peculiar: “Nunca lo voy a olvidar. Podría haber llorado por él”.

Benny Hill: el comediante que murió solo P. Shirley - Hulton Archive

El año 1955 le cambió la vida a Hill. Después de años de trayectoria, el cómico vio el éxito por primera vez cuando consiguió hacer El Show de Benny Hill en la BBC.

El humorista “escribió su propio programa para hacerse famoso”, tal como define la BBC. En el problema premiaban las mujeres en paños menores, los chistes que hoy consideraríamos sexistas y la utilización del ridículo como ley primera. Hill hacía distintos personajes. Entre los más famosos se destacan Benny el vagabundo, Benny el Payaso y otros. De alguna manera, inspiró el humor en televisión incluso en países como la Argentina.

El show de Benny Hill: cómo era el programa

El Show de Benny Hill era un programa de sketches cómicos visuales y slapstick, subgénero humorístico basado en la exageración. Se emitió desde 1955 a 1968 en la BBC y, luego, desde 1969 hasta 1989, en ITV, con Benny Hill como creador, guionista principal y estrella.​​

Benny Hill | 'Closing Chase' (1972)

El programa combinaba humor físico inspirado en el cine mudo, con errores absurdos, insultos accidentales y persecuciones caóticas aceleradas al doble de velocidad, acompañadas por la icónica “Yakety Sax”. Hill interpretaba múltiples personajes con disfraces, desde policías torpes hasta figuras cotidianas, siempre con dobles sentidos ligeros y muecas exageradas.

Incluía parodias de la vida británica, actuaciones musicales extravagantes y las “Hill’s Angels”, mujeres en lencería que participaban en coreografías y sketches.

Benny Hill y sus "ángeles"

El programa no solo fue un éxito, sino que marcó una época en el humor inglés. Incluso, durante varios años también se trasmitió en la Argentina, a través del canal 11. Charles Chaplin, su viejo héroe, mayor y viviendo en Suiza, confesó ser fanático del programa y elogió su estilo de humor.

La trayectoria de El Show de Benny Hill concluyó de forma inesperada en 1989, cuando John Howard Davies, directivo de ITV, le comunicó al comediante que su contrato no se renovaría. Davies explicó posteriormente que la cancelación se debió a una combinación de factores determinantes: la audiencia iba en retroceso, los costos de producción eran excesivos y el humorista proyectaba una imagen de agotamiento físico y creativo.

Sumado a estos motivos, el directivo confesó que el contenido del programa, frecuentemente protagonizado por mujeres jóvenes en paños menores, generaba rechazo entre los anunciantes.

El comediante Benny Hill Steve Lewis - Hulton Archive

El comienzo del derrumbe y el colapso

Benny Hill no fue el mismo desde que su programa dejó de emitirse. Si bien continuó haciendo algunos sketches ocasionales, nada fue lo mismo y el comediante se sumió en sí mismo y sus obsesiones.

En su vida personal, Benny Hill no era feliz. Si bien había conseguido la fama, el dinero y el impacto cultural que buscó toda su vida, tenía infinitas inseguridades y obsesiones, como también una personalidad compleja, que le significaron una vida solitaria.

“Se sentía poco atractivo y poco amado por las mujeres que le gustaban”, llegó a decir Sarah Kemp, su amiga, según el Daily Mail. Por más de que buscó el amor, Hill no pareció encontrar pareja. El cómico confesó haber estado en la búsqueda de “una chica con sentido común”, no una “mujer hermosa”. Sin embargo, su relación con las personas de sexo femenino era visiblemente complejas y enfermizas, incluso se reportaron casos de abuso en sus producciones.

Benny Hill en su casa

Otra de sus obsesiones era el dinero. Benny era millonario. Sin embargo, según el medio inglés, viajaba todos los días caminando a su trabajo, en vez de ir en taxi, auto o colectivo, para ahorrar. Además, marcan: “Era tan tacaño que usaba la misma ropa hasta que estaba raída, e incluso pegaba las suelas de sus zapatos cuando se soltaban”.

Con visible sobrepeso y una adicción a la comida, Hill ignoró los problemas de salud, coronarios y renales, que lo afligieron desde los años 80 y continuó comiendo hasta el final.

El 11 de febrero de 1992 tuvo que ser hospitalizado por un ataque al corazón. Los médicos le recomendaron que se hiciera un bypass y perdiera peso, además de detectarse insuficiencias renales. Él se negó a los tratamientos.

Por la noticia, muchas de sus fanáticos opinaron que debería volver a la pantalla y el ejecutivo del canal finalmente llegó a un acuerdo con Hill.

El 20 de abril de 1992 recibió el nuevo contrato. Pero ese mismo día también falleció solo en su hogar, un departamento alquilado (¡para no gastar!) en el edificio Fairwater House, en el suroeste de Londres. La televisión estaba prendida. Benny estaba rodeado de platos sucios, comida chatarra y cartas sin abrir.

Benny Hill murió el 20 de abril de 1992 Daily Mail

Su cuerpo fue encontrado dos días después, cuando su agente de prensa, Dennis Kirkland, trepó por el balcón y entró por la ventana.

Su fortuna (aproximadamente 7 millones de libras) la recibieron sus sobrinos, de los que no sabía nada desde hacía años.