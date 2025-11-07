Hábitos, vínculos y comunidad: cómo la Ciudad impulsa el bienestar

Hábitos saludables, vínculos comunitarios y espacios para reconectar (con uno mismo y con los demás). Esa es la tríada que la Ciudad de Buenos Aires propone para pensar el bienestar de una manera integral.

Poner al bienestar en agenda implica, como política urbana, toda una novedad. Y tiene que ver con ubicar a los vecinos en el centro de cada decisión para identificar sus necesidades reales y, en definitiva, impulsar un desarrollo más humano y más sostenible que fortalezca a la vez el tejido social.

-

Hace más de una década que la Ciudad traduce ese concepto en acciones concretas. Existe, de hecho, un área de Bienestar que entre otras acciones lleva adelante las Estaciones Saludables: puntos de encuentro de libre acceso que promueven el ejercicio, el vínculo social y la prevención llegando a las 15 comunas porteñas.

Hablamos de una política pública con fuerte presencia territorial, que está presente en más de 25 puntos de la Ciudad y conforma tanto un espacio de encuentro y participación como un modo de entender al bienestar como experiencia colectiva.

A lo largo de los años, el área de Bienestar fue incorporando nuevas actividades. Su oferta en las comunas suma talleres de huerta urbana, conversatorios sobre estilos de vida saludable, encuentros culturales y más: todo apuntado a articular los siete ejes del bienestar: físico, mental y emocional, social, financiero, ambiental, cultural y espiritual y subjetivo.

"Estaciones Saludables", una de las políticas enfocadas en el bienestar.

¿Cómo se promueve el bienestar en la era digital?

Vivimos en una era digital y las ciudades enfrentan desafíos nuevos. Garantizar el bienestar de los ciudadanos en entornos cada vez más virtuales es uno de ellos. Las formas de relacionarse, trabajar, aprender y acceder a servicios se transformaron profundamente. Y este cambio plantea una pregunta clave: ¿cómo pueden las ciudades promover un verdadero sentido de bienestar en una realidad cada vez más digitalizada?

Fue respondiendo a esa necesidad que nació Estaciones Saludables Clic, una versión de este servicio público que hoy sigue vigente y se consolida como una comunidad virtual amplia, diversa y en constante crecimiento.

La Ciudad organiza periódicamente encuentros, talleres y charlas relacionadas con el bienestar.

Desde esta plataforma de acceso libre las personas se conectan para participar de encuentros, talleres y charlas relacionadas con el bienestar, también de grupos de chat donde se comparten experiencias y consejos para promover hábitos saludables. Además, se ofrecen clases de actividad física y asesorías personalizadas, tanto nutricionales como deportivas.

Gracias a Estaciones Saludables Clic, miles de personas se forman para poder llevar adelante sus emprendimientos digitales de forma autogestiva, incorporando herramientas útiles de la mano de profesionales. Así, encuentran apoyo en un área clave: el bienestar financiero.

Fortalecer los lazos

El gobierno porteño tiene entre sus metas fomentar la unión con todos los vecinos por una vida más saludable. Para eso organiza en todas las comunas jornadas que incluyen diferentes propuestas, como actividades inmersivas y speakers invitados que abordan distintas temáticas.

También extiende la promoción de buenos hábitos hacia las personas dentro de las instituciones: para eso organiza jornadas de bienestar en las que se brinda información y herramientas de valor para llevar adelante una jornada laboral saludable.

“Los espacios verdes de la Ciudad son un activo fundamental para el bienestar de los vecinos”, afirma en este sentido el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agrega: “Queremos que la gente disfrute, que se encuentre y comparta actividades al aire libre. La Ciudad necesita recuperar la posibilidad de convivir entre nosotros en el espacio público”.

Un aspecto clave de la agenda: brindar desde una edad temprana herramientas para desarrollar el bienestar.

Otro aspecto clave de la agenda tiene que ver con brindar desde una edad temprana herramientas para desarrollar el bienestar. Así, Súper Egresaditos es un espacio donde familias y docentes celebran el paso a la educación primaria, al aire libre y en contacto con la naturaleza. A través de los Festejos Saludables los chicos pueden celebrar su cumpleaños en un entorno que fomenta el movimiento y la comida casera, en tanto los adolescentes cuentan con un lugar donde explorar y reflexionar sobre los vínculos en el aula y enfrentar el acoso escolar.

“En tiempos donde el estrés, el sedentarismo y la desconexión emocional se vuelven desafíos colectivos, iniciativas como esta reafirman la importancia de pensar el bienestar desde un enfoque amplio: físico, mental y social”, expresan desde el gobierno porteño. Y concluyen: “Porque promover hábitos saludables no solamente previene enfermedades: también fortalece el tejido humano que sostiene a las Ciudades”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.