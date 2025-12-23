“Hogar sustentable”: la solución de seguros para los que eligen equipos que cuidan el ambiente

La solar es, dentro de las energías renovables, la de mayor evolución. Así lo explica el Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica que publicó la Secretaría de Energía de la Nación, según el cual el uso de este tipo de energía viene creciendo en el mundo de una forma exponencial. En la Argentina representa hoy el 1,1 % de la generación eléctrica nacional, una cifra que se espera se amplíe en los próximos años.

Es en sintonía con este contexto que Zurich presentó a fines de 2024 una nueva línea de seguros: se llama “Hogar Sustentable” y precisamente busca acompañar a quienes se preocupan por reducir su huella de carbono con su estilo de vida y consumos en el hogar. Esas personas que están hoy transformando su modo de habitar el mundo con foco en la preservación del ambiente.

Coberturas para viviendas más eficientes

La nueva cobertura es opcional al seguro de hogar y ofrece la posibilidad de asegurar equipos sustentables, como paneles y termotanques solares, biodigestores de agua y gas, aerogeneradores eólicos y también ionizadores de piscina.

La cobertura es por pérdida o daño de equipos sustentables tanto por acción directa o indirecta de incendio, robo, desnivel de tensión, granizo, huracán, vendaval, ciclón o tornado.

La propuesta se extiende tanto a los equipos que están adheridos al edificio como a aquellos que se encuentren en patios o jardines, siempre que estén ubicados dentro del domicilio.

Y si alguno de los equipos asegurados sufre un desperfecto que impida su funcionamiento, la cobertura contempla también los gastos por el uso de energía eléctrica tradicional que haya sido necesaria para reemplazarlo.

Una familia de productos pensada en clave sustentable

En el marco de Zurich Hogar Sustentable, la compañía lanzó también nuevas coberturas vinculadas a la movilidad urbana con menos emisiones, como nomADN (el seguro para bicicletas, monopatines, patinetas y rollers).

Con foco en el “eje Planeta”, la Estrategia de Sustentabilidad de Zurich trabaja de manera continua para reducir su impacto y avanzar hacia el compromiso net-zero. De hecho, ya redujo un 83% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 2019, su año base. ¿Cómo lo hizo? A través del uso eficiente del agua y la energía, la gestión integral de residuos y una serie de medidas de reducción, mitigación y compensación ambiental.

Zurich obtuvo además, por segundo año consecutivo, el Sello Verde nivel Oro, una distinción que otorga el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las organizaciones que cuentan con una gestión ambiental integral.

Con “Hogar Sustentable”, la compañía reafirma su liderazgo en innovación orientada al ambiente, y acompaña a un colectivo que afortunadamente es cada vez más amplio: el de los que desde su vida cotidiana buscan construir un futuro más sostenible.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.